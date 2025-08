Dario Da Roit entra ufficialmente nel team del Cuneo Volley

Il Cuneo Volley ha annunciato l’ingresso di Dario Da Roit all’interno del team, un ponte operativo tra l’azienda del Presidente Costamagna e il mondo biancoblù.

«Un innesto strategico, in linea con la nostra visione di crescita strutturata, che punta a rafforzare il legame con il territorio e migliorare l’efficienza organizzativa a tutti i livelli» – ha così introdotto il Presidente Gabriele Costamagna andando poi a specificare la figura e il ruolo che andrà a ricoprire Da Roit.

«Con un’esperienza consolidata nel mondo della pallavolo, Dario ricoprirà un ruolo ibrido che comprenderà più ambiti chiave per lo sviluppo del nostro progetto:

· La direzione operativa del palazzetto dello sport di Cuneo e i conseguenti rapporti con il Comune di Cuneo;

· Il supporto all’area marketing e commerciale del Club cuneese, con un focus particolare sulle attività legate alla prima squadra e al Sitting volley».

Insignito della carica, Dario Da Roit ha così commentato: « Dopo oltre trent’anni torno a Cuneo in una nuova veste, molto contento di entrare a far parte di un progetto ambizioso e allo stesso tempo concreto. L’ingresso in un team appassionato e determinato, così come lo è la Città di Cuneo, i suoi cittadini e tifosi, è un grande stimolo personale. Sono pronto a dare il mio apporto e a ricambiare al meglio la fiducia accordata dal Pres».

c.s.