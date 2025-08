Bra: iniziano i lavori alla rotatoria in cima alla salita degli Orti

Prenderanno il via lunedì 4 agosto 2025 i lavori di rifacimento del manto stradale della rotatoria in cima a strada Orti e del primo tratto di via Vittorio Veneto. Per consentire l’intervento viene introdotto un senso unico alternato gestito da impianto semaforico o movieri nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra strada Orti e via Isonzo. Contestualmente, è stato disposto un divieto di sosta in tutta l’area a parcheggio che costeggia la ferrovia lungo il medesimo tratto (ord. 317/25).

Per alleggerire l’ingente mole di traffico di mezzi leggeri e pesanti che quotidianamente percorre la via interessata dai lavori, viene imposto a tutti i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate che si muovono in direzione Cuneo di imboccare la salita del Bergoglio a Roreto di Cherasco (ord. 319/25).

Nell’ambito dell’intervento, sempre a partire dalle 7 di lunedì 4 agosto e fino alla fine dei lavori si procederà alla chiusura del tratto di via Alba compreso tra la rotonda di strada Orti e via Adua con l’esclusione dei residenti (ord. 318/25).

(rb)