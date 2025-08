Bra: bando di gara per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale

L’ASL CN2 comunica che, il 24 luglio, il bando di gara per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e dei Lavori di realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità nella Città di Bra è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla pagina web della Centrale di Committenza del Comune di Bra e sul Sito Aziendale dell’ASL CN2.

L’importo a base di gara è di € 16.131.091,15 ed è finanziato secondo la programmazione regionale ex art. 20 della Legge 67/88. Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 15 settembre 2025. Per la procedura di gara, l’ASL CN2 si avvale della collaborazione del Comune di Bra in qualità di Centrale Unica di Committenza.

“Il percorso di realizzazione della Casa e Ospedale di Comunità di Bra procede secondo programma e vedrà il completo recupero e la riqualificazione dell’edificio realizzato sul finire del secolo scorso, alcuni interventi manutentivi sull’edificio monumentale e sulle aree esterne di pertinenza” commenta il Direttore Generale ASL CN2, Paola Malvasio.

Lo stesso procedimento è in corso anche per quanto riguarda la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità nella Città di Alba. In questo caso l’indizione della gara avverrà in autunno in quanto la fase di acquisizione delle autorizzazioni è stata più lunga, essendo stati necessari approfondimenti di carattere archeologico.

L’importo a base di gara per Alba è previsto in € 20.690.166,14 ed anche in questo caso è finanziato secondo la programmazione regionale ex art. 20 della L. 67/88. Per la procedura di gara, l’ASL CN2 si avvale della collaborazione del Comune di Alba in qualità di Centrale Unica di Committenza. Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede la demolizione parziale dei fabbricati edificati nel secolo scorso con la ricostruzione di un edificio lungo via Pietrino Belli e alcuni interventi manutentivi e di rifunzionalizzazione sull’edificio monumentale.

“Rafforzare l’edilizia territoriale significa rafforzare una sanità più vicina ai cittadini, alleggerendo di conseguenza il peso sui nostri ospedali. Ecco perché gli oltre 55 milioni di euro destinati all’ASL CN2 per la realizzazione delle cinque Case di Comunità (Alba, Bra, Canale, Cortemilia e Santo Stefano Belbo), le due Centrali Operative Territoriali (COT di Alba e Bra) e i due Ospedali di Comunità (Alba e Bra), sono un investimento importante per il futuro della sanità pubblica in generale. Un intervento che si inserisce in un piano di edilizia sanitaria regionale molto ampio, che vede un investimento totale di quasi 5 miliardi di euro, il più grande e importante dal dopoguerra ad oggi”, sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.

