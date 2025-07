«Sua maestà nocciola ingrediente super per noi pasticceri»

Il percorso di Davide Malizia, “re dello zucchero” è costellato di riconoscimenti significativi: otto volte Campione del Mondo di Pa­sticceria e Gela­teria (una da campione e sette come allenatore), vincitore nel 2020 del prestigioso premio Sucre d’Or, Relais Desserts International, ha fondato a Ro­ma l’Accademia di Pa­sticceria, Aro­macademy, ed è un nome di assoluto prestigio in un settore di grande specializzazione. Subito dopo Ferra­gosto, nel weekend del 16 e 17 agosto, sa­rà ospite a Cortemilia per ricevere un altro attestato di valore come la Nocciola d’Oro dalle mani del sindaco Roberto Bodrito e del consigliere con delega al Turismo, Marco Zu­nino. Sarà anche l’occasione per celebrare al meglio l’inaugurazione della Fiera Na­zio­nale, grande evento estivo in Alta Langa: un punto d’incontro ideale tra filiera agricola e alta pasticceria. Nel caso di Davide Malizia poi, considerate le sue origini siciliane (è figlio di una famiglia di ceramisti di Caltagirone), sarà interessante immaginare assieme a lui nuove ricette capaci di esaltare i mille sapori dell’isola in un fantastico connubio con i dolci piemontesi.

Maestro, prima di tutto, che si­gnificato ha per lei ricevere il premio Nocciola d’Oro a Cor­temilia?

«È un premio importantissimo che testimonia la grande cultura italiana della produzione delle nocciole, direttamente nel luogo di nascita. Ogni premio ha il suo significato ma questo, in particolare, testimonia un ingrediente che fa parte in ma­niera piena del nostro mestiere: sua Maestà la Noc­cio­la».

Che cosa conosce dell’Alta Lan­ga? In passato ha già avu­to modo di visitare questo territorio?

«Tra le colline del Piemonte si estende un’area affascinante, le Langhe. Conosco molto be­ne la tradizione gastronomica a base del vostro oro nero (o bianco), il tartufo, la grande tradizione della cucina a base di carne di Fassona. Adoro i ravioli del Plin! Ma chiaramente ciò che ci accomuna è una bella tradizione dolciaria come i cuneesi, i bonet, le buonissime paste di meliga e non ci dimentichiamo di ciò che ci rende famosi nel mondo, i gianduiotti».

In generale, la pasticceria piemontese le ha già ispirato qualche creazione?

«Ho realizzato decine di dolci a base di nocciole come i miei famosi Biscotti delle Lan­ghe, la crostata Segreto al pralinato di nocciole e il cake Nocciolino, straordinario per co­lazione».

Quanto c’è d’ispirazione artistica e quan­to di pura pa­sticceria nelle sue realizzazioni?

«Tutte e due vanno di pari passo: non puoi escludere una mano dall’altra. L’e­qui­librio del bel­lo e buono è sempre molto importante da mantenere per­ché l’occhio umano è la prima cosa che si posa su un dolce e la seconda è il palato».

Quanto contano le sue origini siciliane nel lavoro che svolge? Ci viene istintivamente da pensare ai deliziosi dolci di

marzapane…

«La Si­­cilia è una re­gione che si accomuna molto al Piemonte: tradizioni gastronomiche e mestieri di agricoltura antichi. Basti pensare che la Sicilia è proprio l’alter ego perché è una delle isole che produce più mandorle in assoluto in Europa. Se Cortemilia e il Pie­monte in generale la fanno da padrone nei dol­ci alla noc­ciola nel nord, la Si­cilia non ha uguali nel­la produzione di dolci a ba­se di mandorla nel sud».

Che definizione darebbe dello zuc­chero?

«Un ingrediente effimero che si trasforma nei miei pensieri. Lo zucchero è un ingrediente che generalmente è pensato nel caffè o nei dolci, per quanto mi riguarda diventa la mia argilla come per uno scultore o il legno per un falegname o una tela per un pittore. È un ingrediente che non ha limiti, che non conosce mode, che non vive la staticità di un’epoca o di un momento. Lo zucchero è sempre pre­sente, è sem­pre disponibile; sono le persone che devono essere disponibili realmente a comprendere come evolverlo».

Che cosa significa vincere un campionato mondiale di pasticceria?

«Una delle frasi più importanti che continuo a dire è: “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. È il sacrificio di tanti anni di mestiere, è il sogno che ogni pasticcere custodisce dentro di sé, nel cassetto. Forse, è paragonabile al piccolo Pinocchio che cercava di diventare umano ma a volte succede, a volte no. Penso che la determinazione, la tenacia, la disciplina e, realmente, la motivazione personale siano gli ingredienti di una vittoria. Ho passato la mia carriera a comprendere i concorsi: molti pensano che sia un gioco o un hobby, ma per me no. Tutto ciò è stato la mia vita».

È sempre stato il suo sogno, quello di diventare pastry chef, oppure lo ha inseguito strada facendo?

«Non ho mai indugiato un secondo, ho sempre voluto far questo, anche se la mia famiglia faceva tutt’altro, ma ognuno di noi ha avuto una nonna a casa e ognuna di quelle nonne ha preparato almeno un dolce. Quel dolce non era solo un ricordo o una golosità, probabilmente era la scintilla che ha acceso tutto quello che è oggi una grande passione».

In questo momento su quali lavori si sta concentrando?

«Aromacademy è la scuola internazionale di pasticceria che dirigo ormai da dieci anni. Mi dedico completamente a questa scuola. Ci sono dei progetti molto importanti di sviluppo e dei nuovi programmi formativi per le nuove generazioni di pasticceri. Credo fortemente nella nuo­va generazione che si avvicina a questo mestiere. Sto pensando a dei nuovi programmi per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro».

Per concludere, Maestro: quali dolci porterebbe su un’isola deserta?

«Pa­nettone, Mille­foglie e i Biscotti delle Langhe».

Aromacademy, la scuola che crea eccellenzaè stata fondata a Roma dieci anni fa

La missione di Aromacademy? Crea­re pasticceri di Eccellenza. L’Accade­mia di Pasticceria, unico polo formativo specializzato esclusivamente nella pasticceria, è la scuola fondata da Davide Malizia con sede a Roma. Gli allievi che frequentano i corsi hanno la possibilità di apprendere e approfondire la disciplina a 360 gradi: si parte dal Corso Professionale di Pasticceria attraverso il quale è possibile apprendere le basi per poi specializzarsi, anche partecipando ai Corsi Luxury. Aro­macademy nasce nel 2015 dal suo fondatore, Davide Malizia che, avvalendosi del supporto di docenti di fama internazionale, permette agli studenti di avere una formazione completa, non solo teorica. Infatti, la pratica gioca un ruolo fondamentale se l’obiettivo è quello di iniziare una carriera di successo. Scegliere Aromacademy significa af­fi­darsi alla didattica e all’esperienza di Malizia e ai grandi maestri pasticceri campioni del mondo come Ciro Chiummo e Eugenio Morrone, professionisti di fama internazionale come Stephane Leroux, Thierry Ba­mas, Frederic Ha­wecker e tanti altri.