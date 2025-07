Rendiconto della Regione Piemonte: approvato con entrate per 16,59 miliardi e spese per 16,34 miliardi

Via libera in Consiglio al rendiconto della Regione per l’esercizio finanziario 2024, che restituisce una fotografia puntuale delle entrate e delle spese dell’Ente.

Nel dettaglio, sono state accertate entrate complessive per 16,59 miliardi di euro, di cui 14,12 riscossi e versati e 2,47 ancora da riscuotere.

Sul fronte delle spese, sono 16,34 miliardi di euro gli impegni complessivi: 13,61 miliardi pagati e 2,73 miliardi da pagare.

Alla chiusura dell’esercizio, i residui attivi totali ammontano a 5,56 miliardi di euro, mentre i residui passivi raggiungono i 6,09 miliardi. La situazione di cassa è stata determinata in 310,2 milioni di euro, mentre il disavanzo è pari a 1,065 miliardi di euro.

Il 16 luglio scorso il provvedimento ha ottenuto la parifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

