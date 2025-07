«La comicità è cinica, sì, ma con affetto, come un insulto al bar»

Dario Vergassola è uno di quelli che, partiti da La Spe­zia, hanno fatto il giro largo. Teatro, televisione, radio, libri, festival, battute da bar e palchi ovunque. Ma la rotta, alla fine, lo riporta sempre lì, dove tutto è iniziato. «Sono partito da La Spezia per andare in giro – racconta – ma torno sempre a casa. Ho questo vizio di provincia: un mix di nostalgia, cialtroneria e pigrizia. Anche se ho uno spettacolo a 300 chilometri, torno a dormire nel mio letto. È come un richiamo. Arrivo al baretto di sempre, dove mi trattano malissimo e io benissimo. Lì si respira l’affetto vero: quello che ti insulta come alle elementari, ma ti conosce meglio di tua madre».

E se qualcuno gli chiedesse se ha mai pensato di fare il commercialista, risponde secco: «No. Avrei avuto bisogno di un commercialista, ma non sarei mai stato capace di diventarlo. Troppa serietà».

Il cantiere Vergassola oggi è tutto tranne che fermo. «Con David Riondino sto allestendo Bohème, uno spettacolo nuo­vo, in stile divulgativo, ma nel mio solito tono da ignorante curioso. L’ho fatto con Don Chisciotte. Sempre con musicisti in scena. L’idea è: io non so niente, loro ne sanno, proviamo a capirci qualcosa. In­tan­to giro con una guida ironica sulla mia regione “Liguria, terra di mugugni e di bellezza” che ho scritto: metà verità, metà balle. Il problema è che metà delle copie sembrano sparite. Mondadori Electa, se mi leggi, controlla il magazzino. E se non le trovi, almeno mandami uno scaffale vuoto».

Instagram, poi, è diventato il suo nuovo palco surreale. «Ogni giorno pubblico delle epigrafi ciniche. Tipo: “Morto Foppa Pedretti. E’ stato sepolto in una bara così bella che adesso è un campeggio a quattro stelle”. Oppure: “Il pomodoro è passato a miglior vita”. È il nostro modo per esorcizzare la morte: la buttiamo sul ridere. Funziona meglio del vino rosso e del prezzemolo messi insieme. È come un rosario di battute, più sacro che profano».

E se gli dessero un telegiornale tutto suo da condurre in libertà? «Inizierei con: “Anche oggi siamo vivi. Miracolo”. Ho visto Ricky Gervais nel suo spettacolo tutto in inglese a Milano, me lo hanno regalato i miei figli. Non capivo una parola, ma ridevano tutti. E allora ho capito: la comicità non sta solo nelle parole, ma nei tempi, nei silenzi, negli sguardi. È quello che provo a fare anch’io: comicità cinica ma con affetto, an­che dal bancone del bar. E se non funziona, almeno prendi un caffè».

La satira, per lui, è ormai quasi una missione impossibile. «C’è sempre meno spazio. La realtà è già satira. Come fai a prendere in giro uno che si sta già ridicolizzando da solo? La politica oggi sembra scritta da uno sceneggiatore stanco e ubriaco. Io non sono mai stato appassionato di politica, ma anche da lontano ti accorgi che è tutto un autogol. Vorrei scrivere battute su certi politici, ma è come prendere in giro un palo della luce. È già lì, non serve aggiungere niente. E co­munque rischi che ti denuncino…

o peggio, ti citino come fonte».

La gente però, quella vera, resta il suo centro di gravità. «Dopo gli spettacoli mi fermo sempre. Vorrei salire subito in auto, ma a me piace parlare con tutti. Ho iniziato facendo l’operaio a 16 anni, so cosa vuol dire lavorare per davvero. Quando qualcuno mi dice che gli ho fatto passare una bella serata, io lo prendo come un regalo».

Sui social e sulla fama istantanea ha idee molto chiare. «Lo stand-up è al comico come il selfie è all’autoscatto: cambia solo il nome. Una volta dicevi: “Mi fai una foto?”. Ora dici: “Facciamo un selfie?”. Ma è la stessa cosa. Solo che adesso, se fai una faccia strana e becchi l’algoritmo giusto, ti ritrovi con 30 milioni di visualizzazioni. È una lotteria, ma se ti toglie dalla povertà, va bene. Io continuo a fare il mio: serate, interviste nei festival, eventi aziendali dove racconto cose anche serie con un tono leggero. La gente ha ancora voglia di ascoltare, ma senza morire di noia. E se ci scappa una risata, me­glio ancora».

Anche i ragazzi ridono, dice. «Magari parliamo di fisica quantistica e loro si divertono lo stesso. Conta come racconti le cose. Il comico deve essere traduttore, interprete, cialtrone di fiducia. Se ci riesce, ha fatto il suo mestiere. Anche se il massimo è quando ti dicono: “Non ho capito niente, ma ho riso lo stesso”. E lì, capisci che sei sulla strada giusta».

E poi c’è la provincia. Quella vera. «Quella che tra un “vaffa” affettuoso e una risata dal pa­nettiere, ti tiene a galla anche nei giorni peggiori. C’è questo mutuo soccorso continuo. Gente che ha bisogno di una mano, di un passaggio, di una chiacchiera. Il bar diventa una specie di Natale quotidiano. Io sono figlio unico, ma lì siamo una tribù. Il paese non lo cambi, ma ti ci affezioni. E anche se alle 7:30 tutti parlano male di tutti, alla fine ci si vuole bene davvero. È il festival di Sanremo della cattiveria gratuita, ma con affetto. È co­me il meteo invernale in Li­gu­ria: brontola, ma non piove mai davvero».

E proprio questo spirito lo porterà a Mondovì, il 1° agosto (ore 21) a Mondovicino, per la quarta edizione di “Paralle­le­bi­pe­di a confronto”, il suo talk-show “in perfetto stile bocce quadre”, dove l’ironia e il pensiero si incrociano tra ospiti improbabili, domande imprevedibili e battute irresistibili. Con lui Paolo De Chiesa, ieri campione delle nevi oggi commentatore in Rai, Eva Henger, showgirl e conduttrice, Emma Coriandoli, alias Maurizio Fer­rini, icona del sarcasmo televisivo, Marco Aime, antropologo e saggista, un duo che mescola satira e fantasia: Pippo Besso­ne e Guido Silvestri, alias Silver, il creatore del mitico Lupo Alber­to.

«È un format che amo – dice – perché si ride, si riflette e si cazzeggia con metodo. Alla fine, se anche il pubblico non capisce tutto, almeno torna a casa dicendo: “Mi sono divertito. E ho visto uno con la barba parlare di fisica senza svenire”».

Vergassola è così: uno che parte da una battuta e ti porta in un mondo fatto di affetto, sarcasmo e malinconia da battigia. Uno che prende in giro tutti, ma sempre partendo da sé. Uno che ti fa ridere e pensare, nello stesso respiro. Uno che, alla fi­ne, torna sempre a casa. Come i piccioni viaggiatori, o gli evasori fiscali affezionati.

O, semplicemente, come chi ha capito che la felicità non sta nella meta, ma nella strada di ritorno, nel profumo di focaccia calda al mattino e in un’a­micizia che ti aspetta dietro il bancone, sempre pronta a man­darti affettuosamente a quel pae­se.

CHI È

Dario Vergassola, comico, attore, cantautore ligure, è re dell’ironia pungente, scorretta, spesso spiazzante. Dalla Tv alla radio, con le sue battute taglienti e lo sguardo sornione, smonta certezze e fa ridere a crepapelle. Un vero genio irriverente con l’accento di La Spezia e il sarcasmo nel Dna

COSA HA FATTO

Ha fatto di tutto: Zelig, Bulldozer, Mai dire Gol, Parla con me, Quelli che il calcio, Pechino Express… pure Sanremo. Ha scritto libri, inciso dischi, recitato e steso vip con domande micidiali e corrosive. Sempre pronto a sparare ironia e a strappar risate con la sua faccia da finto ingenuo.

COSA FA

Oggi gira l’Italia tra teatro, satira e libri, sempre con la sua lingua mordace. Porterà in scena Bohème con David Riondino, non molla il microfono. Domani? Ancora palchi, risate, provocazioni: Dario non si spegne mai. È il comico che non va mai in pensione, solo in tournée. E alla sera torna a casa.