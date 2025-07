«Il biogas è sporco ma può diventare puro come la luce»

Alessia Bertolotto ha gli occhi di chi ha visto trasformare il niente in tutto. Letteralmente. Da vent’anni lavora nel settore che cattura i gas tossici delle discariche e li trasforma in energia pulita, un business che suona come alchimia moderna ma che è pura ingegneria ambientale. Figlia di Antonio Bertolotto, fondatore della Marcopolo Environ­men­tal Group, ha ereditato insieme all’azienda di famiglia anche la capacità di vedere opportunità dove altri vedono solo problemi.

Il suo libro “(Dis)Fare impresa” di prossima uscita racconta questa storia particolare: un’impresa italiana che eccelle nella messa in sicurezza delle discariche e nella produzione di energia verde da biomasse, ma che ha dovuto combattere contro una burocrazia spesso ostile e contro persone che hanno messo alla prova non solo l’azienda, ma qualcosa di molto più grande, il bene. È un racconto che oscilla tra il tecnico e l’esistenziale, tra i bilanci e la volontà, tra l’innovazione ambientale e la resilienza umana.

Quantità enormi di tonnellate di CO2 non sono finite nell’atmosfera grazie all’o­pera incessante dell’azienda. Ma rappresentano anche notti insonni, battaglie legali, momenti in cui tante cose sono state messe in dubbio, tanti punti di domanda sono stati posti in fondo a frasi che tali questioni non dovevano provocare. È questa molteplicità – tra idealismo ambientale e pragmatismo imprenditoriale, ma anche concetti quasi letterari come la manzoniana provvidenza – che attraversa tutto il libro e che rende la sua testimonianza così particolare nel panorama della letteratura d’impresa italiana, anche se è un riduttivo limitare quest’opera al puro lato affaristico.

Alessia, come nasce la vostra, la tua attenzione all’ambiente?

«Noi abbiamo introdotto concetti come “economia circolare” e “green economy” quando queste pa­role nemmeno esistevano nel dizionario. L’Italia non era pronta a parlare di queste tematiche, così il nostro primo “business” fu la la­vo­razione dell’humus sulle lettiere, ultimo passaggio di questa catena. Con il tempo siamo diventati leader europei nella produzione del biogas dalle discariche (settore estremamente di nicchia, che vale lo 0,1% dell’energia green nazionale) con annessa messa in sicurezza e bonifica delle stesse».

Cosa significa davvero “(dis)fare” un’impresa? Perché dare un titolo così al libro?

«Mio padre Antonio fondò la Marcopolo con un’intuizione: trasformare quello che tutti consideravano un problema – il biogas delle discariche – in una risorsa. Ma ogni giorno dovevamo smon­tare pregiudizi, ostacoli burocratici, a volte perfino le nostre certezze. Ancora adesso, in recenti colloqui al Ministero, ci siamo trovati a constatare quale sia la conoscenza della nostra specifica materia. In generale in Italia ci va molto tempo per ottenere dei permessi in questo settore. Per vedersi autorizzato un impianto dal mo­mento della richiesta passano quattro anni, e contando tutte le fasi dall’idea alla realizzazione ce ne vanno otto: in questo periodo, nel nostro settore, si passa già nella curva decrescente del­la produzione di biogas, con tanto tempo in più per ritornare dall’investimento. Per non parlare del fatto che molti riferimenti legislativi so­no ancora legati ai regi decreti degli anni ’30, seppure implementati. Il libro “(Dis)fare impresa” parla di queste cose con la speranza di dare, e questa è una finalità del libro, uno spunto per i nostri legislatori nell’ottica di modificare alcuni aspetti di cui magari non sono a conoscenza e che danneggiano imprese e persone».

Ma il libro non è solo per loro…

«Questo libro non ha co­me destinatario il legiferatore, l’imprenditore o il manager. Io parlo in generale dell’essere umano, dell’indole umana e di tutta una serie di circostanze che possono essere avvenute in un ambito di azienda ma che potrebbero essere avvenute in qualsiasi ambito della vita. Il fil rouge che lega tutto ciò è la lotta tra il bene e il male, in cui io credo fermamente. Se tu pen­si che il male non esista, il male ha già vinto. La mia visione è molto cristiana, ma a prescindere da chi possa leggere il libro il bene è sempre il bene: per vincere, però, de­ve combattere, deve munirsi di elmetto ed essere sempre pronto a difendersi. In “Stile vincente” ho raccontato la massima espressione del be­ne e la massima espressione del male, “(Dis)Fare impresa” parla al genere umano, sempre con un ap­proccio positivo, quasi fiabesco».

Alessia Bertolotto sarà felice di “(Dis)Fare impresa” se…

«Se riuscirà a fare in modo che i messaggi scritti all’interno possano creare più consapevolezza nelle persone che lo leggeranno, se i nostri legiferatori avranno voglia di prendere in mano seriamente alcune proposte di legge che ho inserito all’interno del libro e che andranno a vantaggio di tutto il mondo delle aziende e se riuscirà a portare più speranze e più ottimismo nelle persone, perché è quello di cui c’è bisogno. Cos’è dunque “(Dis)Fare impresa”? È un manuale di rinascita. Perché ogni crisi porta con sé il seme della trasformazione. Come il biogas: puzza, è tossico, ma se lo catturi nel modo giusto diventa luce».