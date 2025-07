«Entriamo in casa delle famiglie senzaa bussare»

C’è un momento dell’estate in cui la montagna si fa palcoscenico, la natura si mette in ascolto e l’aria sottile delle Alpi cuneesi si riempie di armonie. È il Concerto di Ferragosto, giunto alla sua 45ª edizione, e pronto a tornare – dopo il rinvio dello scorso anno – nella suggestiva cornice di Prato Nevoso, cuore del comprensorio del Mondolè. Un evento ormai simbolo del Piemonte, nato nel 1981 per volontà del maestro Giovanni Mosca e del primo violino Bruno Pigata dell’orchestra Bruni, consacrato nel 1995 dall’intuizione di Gian Franco Bianco che ne colse la portata di grande evento televisivo, trasmesso in diretta su Rai 3, con punte di ascolto che superano il milione di telespettatori in Italia e nel mondo.

Abbiamo raccolto la testimonianza di chi questo evento lo vive da dentro, da anni. Chi ne conosce il cuore e la storia. Un racconto che è anche un omaggio al pubblico, al territorio, alla cultura che si fa comunità. Francesco Marino, caporedattore centrale della Tgr Pie­mon­te, ama definirsi “napoletano di nascita, piemontese d’adozione”: giunto sotto la Mole negli Anni ’90, guida oggi una redazione profondamente rinnovata, continuando a trasmettere l’attaccamento al territorio che ha appreso dai colleghi di allora.

Dal 1981 ad oggi: il Concerto di Ferragosto è diventato una tradizione irrinunciabile per il Piemonte e non solo. Come nasce tutto questo?

«L’idea fu del giornalista cuneese Gianfranco Bianco, che im­ma­ginò un evento capace di unire musica e montagna, cultura e territorio. Da quella prima edizione, trasmessa con mezzi allora pionieristici, è nato un legame profondo con il pubblico. Anno dopo anno, le melodie dell’Orchestra Bruni si sono diffuse tra le cime delle Alpi cuneesi, entrando nelle case degli italiani grazie alla Rai».

Il Concerto di Ferragosto ha anche una memoria affettiva molto forte.

«Gianfranco era parte viva di questo progetto. Dopo la sua scomparsa, in molti mi hanno detto: “Ci dispiace tanto, per noi era uno di famiglia”. Ricordo ancora le persone che raccontavano come avesse cenato con loro tutte le sere, per vent’anni. Non era solo un giornalista, era diventato parte della loro quotidianità. E questo ci trasmette un senso ancora più profondo di responsabilità verso il pubblico».

Questa edizione torna a Prato Nevoso, dopo il rinvio dello scorso anno. Che valore ha questo ritorno?

«Tantissimo. Prato Nevoso è uno dei luoghi più iconici delle Alpi piemontesi e rappresenta la cornice ideale per la 45ª edizione. Il concerto sarà seguito in diretta nazionale su Rai 3 e in differita su Rai Italia, raggiungendo 174 Paesi. È un’occasione preziosa per promuovere il territorio, farlo conoscere e valorizzare le nostre montagne anche fuori dai confini italiani».

Cosa significa per voi raccontare ogni anno questa manifestazione dalla Tgr Piemonte?

«È tra le produzioni più impegnative e gratificanti che realizziamo. Quest’anno saranno coinvolti 25 tra tecnici, operatori e giornalisti. Un grande sforzo, reso possibile anche grazie al continuo aggiornamento tecnologico: abbiamo migliorato la qualità delle riprese e allo stesso tempo ridotto l’impatto ambientale, portando meno mezzi pesanti in quota. La Rai ha saputo coniugare innovazione e sostenibilità. Fare servizio pubblico oggi significa anche questo. Come diceva Gian­fran­co, “entriamo nelle case senza nemmeno bussare”, ed è un gesto che impone rispetto, attenzione e cura per ogni dettaglio».

Il programma musicale del 2025 è dedicato a John Williams. Perché questa scelta?

«Williams ha riportato in auge il linguaggio sinfonico nel cinema, ispirandosi ai grandi compositori romantici. Le sue colonne sonore – da Star Wars a E.T. – evocano emozioni profonde, e si sposano alla perfezione con la maestosità del paesaggio alpino. È un repertorio che dialoga bene con il nostro tempo, parlando a tutti, anche ai più giovani».

Come si riesce a coniugare l’aspetto culturale e quello turistico in un evento del genere?

«Con un gioco di squadra. Regione Piemonte, Fondazione Crc, Atl del Cuneese, Camera di Commercio e gli enti del territorio hanno compreso che cultura e turismo possono essere due leve complementari. Il Concer­to di Ferragosto è un potente strumento di promozione e un’occasione per rafforzare l’identità locale».

E l’affetto del pubblico non sembra affievolirsi…

«Anzi. Il pubblico lo sente come qualcosa di proprio. C’è un senso di appartenenza profondo. Questo evento ha saputo creare legami, generare memoria e diventare, a tutti gli effetti, un appuntamento identitario».

Cosa si prova, da dentro, a vivere ogni anno questa macchina così complessa?

«È un’emozione autentica. Ogni edizione porta con sé il brivido della diretta, l’incognita del meteo, la tensione della preparazione. Ma poi, quando la musica comincia a fluire nell’aria e vedi il pubblico in ascolto, tutto acquista senso. La magia si rinnova, ogni volta».

Il Concerto Sinfonico di Ferra­go­sto non è solo spettacolo. È un momento che riflette lo spirito di una comunità, un racconto visivo e sonoro di un territorio che si fa conoscere attraverso la bellezza. Anche quest’anno, grazie a chi lo immagina, lo organizza, lo racconta e lo vive, tornerà a incantare la cima del Mondolè. E a ricordarci che, a volte, le storie più belle si ascoltano in silenzio.