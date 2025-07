Corso AIS per diventare Sommelier in lingua inglese: la prima volta nella Granda

Per la prima volta nella provincia di Cuneo, il corso AIS per diventare Sommelier sarà svolto completamente in lingua inglese. Un’opportunità in più per la formazione degli operatori della ristorazione, della ricettività turistica e per chi lavora nelle numerose cantine del territorio, nell’accoglienza e nella degustazione.

Dopo un primo percorso “pilota”, svolto presso la sede AIS regionale, in Via Modena a Torino, nel 2023, anche ad Alba verrà avviato il primo corso di formazione per Sommelier interamente in lingua inglese.

Il corso presenta esattamente la stessa struttura di quello che, ormai da decenni, AIS svolge nei propri territori, quindi un primo livello dedicato ai fondamenti del vino e della degustazione, da settembre a dicembre, un secondo livello, sull’enografia nazionale e internazionale da febbraio a maggio, per concludere poi con il terzo livello, interamente dedicato all’abbinamento tra cibo e vino, nel prossimo autunno 2026.

Al termine del percorso, i candidati potranno provare a sostenere l’esame per ottenere il titolo di Sommelier.

Tutte le lezioni, come pure i materiali didattici, recentemente rinnovati, sono in lingua inglese. È richiesta una conoscenza basilare della lingua, in quanto non si tratta di un corso “di inglese”, ma sarà svolto interamente in lingua inglese.

Gli appuntamenti, a cadenza settimanale, sono previsti in fascia serale, dalle 20.30 alle 22.30, nei primi giorni della settimana, e il primo livello prevede 15 lezioni, tra cui Viticoltura, Enologia, Tecnica della Degustazione, lezioni dedicate al mondo della Birra e dei Distillati.

“Da sempre AIS Piemonte ha un dialogo professionale, ma anche di grande stima e affetto con il mondo produttivo di Langhe, Roero e Monferrato. Da più parti si è manifestata questa necessità, al fine di fornire ai giovani impiegati nel mondo dell’accoglienza in cantina e della comunicazione del vino, ma anche del settore turistico ricettivo, strumenti adeguati alla comprensione e al racconto del vino del territorio”.

L’Associazione Italiana Sommelier, che festeggia quest’anno il 60° Anniversario della propria fondazione, vanta quasi 50.000 iscritti ed è un Ente riconosciuto dallo Stato Italiano sin dal 1973. Attraverso la Delegazione di Cuneo-Alba opera sul territorio della Provincia Granda, oltre che con corsi di formazione professionale per Sommelier, con numerosi eventi e serate di approfondimento e divulgazione della cultura del vino, servizi nelle principali manifestazioni nazionali dedicate al patrimonio vitivinicolo del territorio, cene di gala, fiere e manifestazioni dedicate al vino. Tra le principali ricordiamo Ba&Ba (Barolo&Barbaresco), Nebbiolo Prima, Vinum, Fiera del Tartufo, Presentazione Ufficiali delle Annate del Barolo presso l’Enoteca Regionale di Barolo, Vinitaly, Collisioni, Mille Luci nel Piatto ecc.

“La Delegazione Cuneo-Alba è senza dubbio molto attiva, data la vocazione del territorio – commenta il Delegato Ais per la Provincia di Cuneo, e Vice Presidente di AIS Piemonte, Rosalba Rolando – e tutta l’area della Provincia Granda è coperta dall’attività di formazione dell’Associazione. Ormai da anni il numero di corsisti cresce in maniera esponenziale, per un mondo, quello del vino, che riscuote un crescente interesse e richiede professionisti, comunicatori, degustatori e appassionati in possesso di una formazione di alto livello.”

Informazioni e iscrizioni potranno essere rivolte a: [email protected]; www.aispiemonte.it

