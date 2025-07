Atletica Mondovì pronta per i Campionati Italiani Assoluti di Caorle

Sono 42 i titoli in palio nella due giorni dei Campionati Italiani Assoluti in programma sabato 1 e domenica 2 agosto, allo stadio “Chiggiato” di Caorle. Una sfilata di nomi illustri tutti alla ricerca di conferma e della migliore forma in vista dei prossimi Mondiali di Tokyo.

Delegazione corposa per i colori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo. Saranno impegnate nelle prove individuali Vittoria Bollano nella 10 km di Marcia e Rachele Torchio nei 200 metri, mentre al maschile scenderà in pista Vincenzo Martinelli sempre sul mezzo giro di pista. Non sarà della partita Lorenzo Vera causa la sovrapposizione dell’impegno con la nazionale in vista degli Euro U20 di Tampere.

In gara la 4×100 maschile vincitrice la scorsa settimana del Challenge di Conegliano veneto. Formazione rimaneggiata con l’inserimento di Simone Milanesio, alla sua prima dopo il grave infortunio muscolare che lo aveva fermato ai primi di gennaio. Milanesio, seguito dal tecnico braidese Marco Cavazzana (lo stesso di Federico Lisa), è da considerarsi un titolare aggiunto avendo corso lo scorso anno 10”80 sui 100 metri.

c.s.