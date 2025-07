La Regione Piemonte provvederà al taglio di alcuni alberi pericolanti cresciuti su un terreno demaniale lungo la sponda destra del torrente Maira a Savigliano (area della Ss 20, dietro le attività nei pressi del ponte per Saluzzo).

Dopo un recente sopralluogo congiunto con i funzionari dell’Aipo, la Regione ha infatti rilevato come le piante presentino un equilibrio precario e si trovino in prossimità delle proprietà private adiacenti alla riva del fiume.

Dunque, per motivi di incolumità pubblica, squadre forestali della Regione provvederanno alla messa in sicurezza dell’area con l’abbattimento degli alberi. «Come accertato con l’Aipo – precisano dalla Regione – l’intervento non ha finalità idrauliche».