Promozione C e D 2025/2026: ecco la composizione dei due gironi

Verso mezzanotte (tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio) il Comitato Regionale Piemonte-VdA della LND ha reso noti i gironi dei rispettivi campionati e gli accoppiamenti di Coppa.
PROMOZIONE C
ATLETICO RACCONIGI – BOVES MDG CUNEO – BUSCA 1920 A R.L. – CSF CARMAGNOLA QUEENCAR – INFERNOTTO CALCIO – MORETTA – NARZOLE CALCIO – ORBASSANO CALCIO – PANCALIERI CASTAGNOLE – PEDONA BORGO S.D. – SANT’ALBANO – SAVIGLIANESE FBC 1919 – SCARNAFIGI – SOMMARIVA PERNO – VALLE VARAITA CALCIO – VILLAFRANCA
PROMOZIONE D
ARQUATESE VALLI BORBERA – CALCIO NOVESE – CANELLI 1922 – CARIGNANO A.S.D. – CARRARA 90 – CASTELLAZZO B.DA – CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. – NICHELINO HESPERIA – POL. FRUGAROLESE – POLISPORTIVA GARINO – POLISPORTIVA GAVIESE 1920 – SALE – SANTOSTEFANESE – SPARTAK SAN DAMIANO – SPAZIO TALENT SOCCER – SPORTING CLUB