Marta Bassino e il team HEAD Rebels: ufficializzato l’accordo

HEAD è orgogliosa di annunciare che Marta Bassino, una delle atlete più talentuose e amate dello sci alpino mondiale, entra ufficialmente a far parte del team HEAD Rebels.

Classe 1996, Marta Bassino è una delle protagoniste indiscusse del Circo Bianco, capace di unire talento naturale, tecnica e una determinazione che l’ha portata a conquistare titoli importanti come la Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, il bronzo mondiale nella gara a squadre ad Åre nel 2019, l’oro mondiale in slalom parallelo a Cortina D’Ampezzo nel 2021 ed infine l’oro mondiale nel SuperG a Méribel nel 2023.

“Siamo davvero orgogliosi di accogliere Marta nella nostra famiglia,” ha dichiarato Corrado Macciò, General Manager di HEAD Italia. “È un’atleta che incarna perfettamente lo spirito HEAD Rebels: passione, coraggio e la voglia costante di superare i propri limiti. Siamo certi che insieme potremo raggiungere grandi traguardi.”

Anche Marta ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione:

“Sono felice di intraprendere un nuovo percorso sportivo e ringrazio l’Azienda Head per avermi dato fiducia e supporto in questo momento importante della mia carriera”, ha dichiarato.

Con l’arrivo di Marta Bassino, il team HEAD Rebels si arricchisce ulteriormente, confermando il suo impegno nel supportare i migliori atleti al mondo con attrezzature di altissimo livello e un team tecnico di eccellenza.

Testo e foto pagina FB HEAD SKI