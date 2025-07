Coppa Piemonte Prima Categoria 2025/2026: la composizione dei 26 triangolari

Verso mezzanotte (tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio) il Comitato Regionale Piemonte-VdA della LND ha reso noti i gironi dei rispettivi campionati e gli accoppiamenti di Coppa.

PRIMA FASE

Le 78 squadre partecipanti verranno inserite in 26 triangolari composti con criterio di vicinorietà, articolati con gare di andata e ritorno come di seguito indicato:

GIRONE 1: CALCIO VOGOGNA – VARZESE – VIRTUS VILLADOSSOLA

GIRONE 2: DORMELLETTO COMIGNAGO – FC ESIO VERBANIA – FERIOLO CALCIO

GIRONE 3: CARPIGNANO – ROMAGNANO CALCIO A.S.D. – SIZZANO

GIRONE 4: CAMERI CALCIO – OLIMPIA SANT AGABIO 1948 – TRECATE CALCIO

GIRONE 5: TORRI BIELLESI A.S.D. – VALLE CERVO ANDORNO – VALLE ELVO

GIRONE 6: BOLLENGO – GASSINOSANRAFFAELE – JUNIOR TORRAZZA

GIRONE 7: CIGLIANO CALCIO – LIVORNO FERRARIS BIANZE – PRO PALAZZOLO

GIRONE 8: ARDOR S.F. CORIO ASD – CIRIE CALCIO 1946 – VDL FIANO PLUS

GIRONE 9: CALCIO LEINI – CASELLE CALCIO – SAN MAURIZIO C.SE

GIRONE 10: AVIGLIANESE – POLISPORTIVA B. CHIANOCCO – SUSA CALCIO

GIRONE 11: POL. PARADISO COLLEGNO – POLISPORTIVA BRUINESE – VILLARBASSE

GIRONE 12: BEPPE VIOLA CALCIO – SAN GIORGIO TORINO – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D

GIRONE 13: BARRACUDA – KL PERTUSA – MIRAFIORI A.S.D.

GIRONE 14: CENISIA A R.L. – COMALA FOOTBALLANDCRICKET – G.A.R. REBAUDENGO

GIRONE 15: F.C. PIOSSASCHESE ASD – PINEROLESE SPORT P.R.P. – PIOSSASCO

GIRONE 16: CUMIANA SPORT – PEROSA A.S.D. – S. SECONDO A.S.D.

GIRONE 17: CAVOUR – LUSERNA – VALLE PO

GIRONE 18: FOOTBALL CLUB VIGONE – MARENE – PRO POLONGHERA

GIRONE 19: ELLEDI FC SSD RL – MONCALIERI CALCIO 1953 – SAN BERNARDO

GIRONE 20: BUTTIGLIERESE 95 – SAN GIACOMO CHIERI – PSG SSDARL

GIRONE 21: MURAZZO – S. SEBASTIANO – SPORTING SAVIGLIANO

GIRONE 22: BISALTA – GARESSIO – SAN BENIGNO

GIRONE 23: ANNONESE – ATLETICO ACQUI F.B.C. – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA

GIRONE 24: FELIZZANO 1920 – FORTITUDO F.O. – MONFERRATO

GIRONE 25: CASTELNOVESE CASTELNUOVO – FULVIUS 1908 – VIGUZZOLESE

GIRONE 26: CAPRIATESE – LIBARNA – TASSAROLO

Le gare si disputeranno nelle giornate di Domenica 31/8/2025, Giovedì 11/9/2025, Giovedì 25/9/2025, Giovedì 9/10/2025, Giovedì 23/10/2025 e Giovedì 6/11/2025.

Le vincenti dei triangolari accederanno alla seconda fase unitamente alle sei migliori seconde classificate (totale 32 squadre).