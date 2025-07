Coppa Italia Eccellenza 2025/2026: gli abbinamenti della prima fase

Verso mezzanotte (tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio) il Comitato Regionale Piemonte-VdA della LND ha reso noti i gironi dei rispettivi campionati e gli accoppiamenti di Coppa.

PRIMA FASE

Le 32 squadre partecipanti verranno inserite in 16 abbinamenti, articolati in gare di andata e ritorno, composti con criterio di vicinorietà come di seguito indicato:

ABBINAMENTO 1: VERBANIA CALCIO – BAVENO STRESA SSD A RL

ABBINAMENTO 2: BRIGA – OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

ABBINAMENTO 3: ACCADEMIA BORGOMANERO1961 – BULE’BELLINZAGO

ABBINAMENTO 4: A.S.D. CITTÀ DI COSSATO – BORGOSESIA CALCIO

ABBINAMENTO 5: FULGOR CHIAVAZZESE R.V. – AYGREVILLE CALCIO

ABBINAMENTO 6: VOLPIANO PIANESE – BORGARO NOBIS 1965

ABBINAMENTO 7: CALCIO SETTIMO – PRO EUREKA

ABBINAMENTO 8: DRUENTINA – LASCARIS 1954 ASD

ABBINAMENTO 9: VANCHIGLIA 1915 – CHIERI

ABBINAMENTO 10: ALBESE 1917 SSDARL – CHERASCHESE 1904

ABBINAMENTO 11: GIOVANILE CENTALLO 2006 – PINEROLO

ABBINAMENTO 12: MONREGALE CALCIO – FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

ABBINAMENTO 13: PRO DRONERO – A.C. CUNEO 1905 OLMO

ABBINAMENTO 14: PRO VILLAFRANCA – S.D. SAVIO ASTI

ABBINAMENTO 15: LUESE CRISTO ALESSANDRIA – US ALESSANDRIA CALCIO1912

ABBINAMENTO 16: OVADESE SSDARL – ACQUI F.C. SSDARL

ANDATA 24/8/2025 e RITORNO 31/8/2025

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alla 2^ fase (totale 16 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei tiri di rigore.