“Diario della Salute. Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti” è un progetto realizzato per gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, che mira a sviluppare competenze emotive e sociali, note come “life skills”, per prevenire comportamenti a rischio e promuovere il benessere psicosociale. Gli interventi del progetto includono attività in classe, incontri con i genitori e formazione per gli insegnanti. Diario della Salute è nato nel 2012, grazie al finanziamento di un progetto nazionale del Ministero della Salute. È stato inizialmente coordinato dalla Regione Piemonte con l’ASL CN2 come capofila e con la collaborazione dell’Istituto di Ricerca e Formazione Eclectica. Ha riguardato il Piemonte e 4 Regioni italiane, per poi estendersi, nelle successive edizioni, a nuovi istituti scolastici e altre aziende sanitarie locali del territorio piemontese e di altre regioni. Attualmente, il progetto prosegue sotto il coordinamento dell’ASL CN2.

Da pochi mesi “Diario della Salute” ha ottenuto dal Dors – Centro di documentazione per la promozione della salute della Regione Piemonte, l’importante riconoscimento di Buona Pratica Trasferibile, per la sua efficacia nel migliorare la qualità della vita, il benessere e la salute degli studenti, unita alla potenzialità di essere replicata con efficacia anche in altri contesti sociali.

Questa certificazione aggiunge ancor più valore al progetto, che già aveva ricevuto in passato altri riconoscimenti valutativi (Università del Piemonte Orientale nel 2019; Università di Torino nel 2020). Inoltre, il progetto è inserito nel “Documento regionale delle pratiche raccomandate per la scuola”, previsto dal Piano della Prevenzione della Regione Piemonte e all’interno della banca dati “XCHANGE Prevention Register” dell’EUDA (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), che raccoglie interventi preventivi valutati come efficaci e replicabili a livello europeo.

Nello specifico, il progetto si propone di favorire lo sviluppo dell’autoconsapevolezza e dell’autostima nei ragazzi, puntando sul potenziamento dei fattori individuali che svolgono un ruolo protettivo nei confronti di comportamenti a rischio (ad esempio l’uso di sostanze, l’alimentazione scorretta, la sedentarietà, l’abuso dei social media), in modo da migliorare le strategie di autoprotezione. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli insegnanti, sostenuti da interventi formativi realizzati dagli operatori sanitari e degli incontri con i genitori, per creare un contesto educativo coerente e favorevole al benessere psicosociale degli adolescenti.

Il progetto è stato curato dal Servizio di Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione dell’ASL CN2. La dottoressa Laura Marinaro, Responsabile del Servizio, e la dottoressa Giulia Picciotto, Referente per la Promozione della Salute, sottolineano che: “Il ‘Diario della Salute’ costituisce un’esperienza innovativa a livello nazionale perché è uno dei pochi programmi italiani che è stato manualizzato e valutato” e che “in un prossimo futuro si prevede, conseguentemente all’acquisizione di risorse dedicate, un aggiornamento dei contenuti con una particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze”.