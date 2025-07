Si chiama “Vivere Casteldelfino” ed è la rassegna di appuntamenti ideata dalla nuova Pro loco del paese della Castellata per animare le giornate estive di residenti, seconde case, turisti e curiosi.

Abbinandosi al ricco programma coordinato dal Comune, promette di regalare, con la bella stagione, svariate occasioni di divertimento, alternando musica e sapori, appuntamenti per famiglie alla grande moda, il tutto celebrando e invitando a scoprire le bellezze del paese. Il programma 2025 ha ricevuto il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e il patrocinio, oltre che del Comune, della Provincia di Cuneo e del Bim.

Dopo l’evento inaugurale (la tradizionale polentata) e la prima riuscita collaborazione con l’associazione Alevè Libre (domenica con “Il Castello ritrovato”), si entra nel vivo della rassegna con il mese di agosto.

Sabato 2 agosto, dalle 21, per le vie del borgo, la compagnia Mascateatrale mette in scena “La Vija”, spettacolo itinerante dedicato alle antiche figure leggendarie del Piemonte: tra masche, streghe, si svilupperà in centro paese un viaggio alla scoperta dei segreti più reconditi della cultura popolare. Il progetto nasce dall’estro del maestro di scuola elementare Antonio Martorello che sul tema realizzò una ricerca condotta dagli alunni: «Partimmo in bici e andammo di cascina in cascina a intervistare i testimoni – racconta l’autore dello spettacolo -. La ricerca consentì ai ragazzi di comprendere il concetto di fonte orale, attendibilità delle fonti, documentazione, ma lasciò insoluto la domanda dei ragazzi: le masche sono davvero esistite? A Casteldelfino racconteremo storie di esseri che hanno popolato i pensieri e i racconti dei nostri bisnonni offrendo a queste figure l’opportunità di una rivalsa storica».

Altro atteso appuntamento è quello del 3 agosto: la storica Caccia al Tesoro animata fa tappa a Casteldelfino, fin dal mattino. Il grande gioco a squadre per grandi e piccini (i genitori giocano con i figli) che per anni ha monopolizzato l’attenzione delle famiglie a Pontechianale sbarca per la prima volta all’ombra del castello e permetterà, tra quiz, prove da superare, giochi di una volta, rebus, caccia fotografica di incoronare i più arguti partecipanti. Coordinate dallo Zenzero Team, è prevista una sessione di attività mattutina (con ritrovo alle 9,30 e inizio dei giochi dalle 10,30) e una pomeridiana (dalle 14,30): per la pausa pranzo ci pensa la Pro loco, con un menu dedicato alle famiglie.

Due altre novità riguardano Casteldelfino l’8 e il 14 agosto, con due appuntamenti in collaborazione con l’Agenzia Acca, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto: la Fashion Night e l’Aperitivo del Delfino. Nel tardo pomeriggio dell’8 agosto le vie del Budellino saranno animate da un defilé di abiti di haute couture a cura della boutique Manuela B di Dogliani e Pietra Ligure, con la presentazione, in anteprima assoluta delle creazioni della stilista torinese Oumaima Chicky. Settanta metri di red carpet che avvolgeranno le vie del centro sul far della sera, mentre sul palco si alterneranno spettacoli di ballo, giochi di prestigio, interpretazioni musicali, gag e siparietti, per una serata di moda e bellezza, con il retrogusto del varietà.

Alla vigilia di Ferragosto la Pro loco cala il suo asso nella manica: l’Aperitivo del Delfino nasce per rievocare l’illustre passato della capitale della Castellata. La fortezza aleramica sarà inedita location per la prima parte di un percorso gastronomico a tappe accompagnati da personaggi vestiti in abiti medievali, per un tuffo completo nel dodicesimo secolo, quando il Marchese Delfino Del Bosco ne ordinò la costruzione. Il tour proseguirà verso le Casermette, dove in un ideale passaggio spazio-temporale il pubblico sarà accolto da una cena-servita moderna e dal gioco-show musicale più richiesto del momento: “Figli delle Stelle”, con dj Anisa, porterà il pubblico presente e cantare e ballare con una selezione speciale, che abbraccia 70 anni di storia della musica.

Sempre la Pro loco curerà l’indomani, giorno di Ferragosto, l’apericena post-Concertone: una ricca proposta gastronomica per vivere in compagnia tutta la giornata che, dopo le orecchie, solleciterà anche il palato.

Sarà, infine, l’evento del gusto del 23 agosto a chiudere il sipario sulla stagione: un’occasione per gustare la polenta rustica della valle abbinata alla salsiccia di Bra, in un’ultima occasione conviviale.