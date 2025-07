“Everyday’s a Tour” di Langhe Experience: ogni giorno nuove emozioni tra le colline Unesco

Le colline di Langhe, Monferrato e Roero offrono un’estate ricca di emozioni: con il nuovo progetto “Everyday’s a Tour” di Langhe Experience, prende forma un calendario di attività pensate per far scoprire il volto più autentico del territorio, con cinque tour ogni giorno prenotabili direttamente online.

Un’offerta ampia e strutturata per ispirare soggiorni più lunghi e coinvolgenti, valorizzare le eccellenze locali e sostenere le strutture ricettive e i produttori del circuito. Ogni esperienza è testata e selezionata dal team del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, realtà nata nel 1992 e oggi punto di riferimento del comparto turistico locale, in sinergia con il Consorzio Piccole Strutture Ricettive e il tour operator Langhe Experience – Tours & Events.

Il calendario: 5 proposte al giorno, da vivere a ritmo lento

Dall’Unesco Tour tra le colline del Barolo e del Barbaresco, alle uscite in e-bike in Langhe e Roero con guida cicloturistica, passando per le attività didattiche in fattoria per famiglie, le visite in cantina, i tour dedicati alla Nocciola e ai formaggi in Alta Langa, e le esperienze sensoriali tra i profumi a Cherasco. Senza dimenticare le città di Alba, Asti, Bra, le Cattedrali Sotterranee di Canelli e gli Infernot del Monferrato.

Una proposta varia, originale ed emozionale, adatta a pubblici diversi e in continua evoluzione: il calendario verrà aggiornato mensilmente, con nuovi temi e attività stagionali.

Perché un calendario di esperienze?

Perché Langhe, Monferrato e Roero sono oggi una destinazione turistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il loro straordinario appeal, capace di offrire molto più di un semplice soggiorno. L’iniziativa “Everyday’s a Tour” nasce per rispondere al desiderio di esperienze vere e immersive: incontri con i produttori, degustazioni guidate, passeggiate nella natura, laboratori per adulti e bambini. Un modo per entrare in contatto con la cultura viva del territorio e scoprire anche angoli meno noti delle colline piemontesi.

Langhe Experience: la prima Conciergerie di territorio delle colline Unesco

Le esperienze firmate Langhe Experience nascono da una visione precisa: offrire proposte su misura per ogni ospite. È così che ha preso forma, già da diversi anni, la Conciergerie di territorio, un servizio unico nel suo genere, pensato per garantire assistenza qualificata e proposte autentiche, confezionate con cura in base alle esigenze di ciascun viaggiatore. A questo sistema, già collaudato, si affianca la nuova opportunità del calendario di attività giornaliere prenotabili direttamente online, che arricchisce l’offerta, in risposta ad una domanda turistica sempre più smart, organizzata e consapevole.

Langhe Experience Conciergerie si articola attraverso un Booking Office centralizzato e uno staff esperto e multilingue, operativo 7 giorni su 7, anche via WhatsApp e chat online. Gli ospiti possono affidarsi a Personal Travel Advisor che costruiscono proposte personalizzate, selezionate con cura tra le “Authentic Experiences” disponibili: dalla ricerca del tartufo nel bosco alla visita di cantine storiche, dai corsi di cucina alle attività con i produttori locali, fino alle escursioni in bicicletta, vespa o a piedi tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio Unesco.

Per gli ospiti rappresenta un servizio dedicato e attento, per scoprire il cuore autentico del territorio con chi lo vive e lo racconta ogni giorno; per le strutture ricettive una vera e propria cabina di regia esperienziale, che solleva il personale della reception da un’attività complessa e non direttamente remunerativa, garantendo allo stesso tempo assistenza personalizzata ai clienti. Come un concierge di un hotel 5 stelle, ma a disposizione di tutte le strutture associate.

Un modello di rete e collaborazione territoriale che si è ampliato anche ad altre aree del Piemonte e del Nord Italia, offrendo tour in giornata per clienti provenienti da Torino, Milano, Lago Maggiore, Orta, Como e Liguria, ma anche esperienze “one day” verso mare, laghi e le città d’arte, in partnership con operatori selezionati.

Una nuova occasione per vivere il territorio in modo autentico e organizzato

L’estate 2025 rappresenta un nuovo capitolo nell’offerta esperienziale delle colline Unesco. Con “Everyday’s a Tour” e la Langhe Experience Conciergerie, Langhe Monferrato Roero si confermano una destinazione sempre più accogliente, strutturata e ricca di contenuti autentici.

cs