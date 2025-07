«Un nuovo cuore per il futuro del Roero agricolo»

Nella mattinata di giovedì 17 lu­glio, a Canale, è stata posata simbolicamente la prima pietra del nuovo Mercato Orto­frut­ti­co­lo del Roero. La cerimonia che si è tenuta in Corso Alba 76, già sede del mercato, ha visto la partecipazione anche del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Lo storico Mercato, nato nel 1908 come mercato delle pesche di Canale con un regio decreto, è senza dubbio un pezzo di storia di queste zone della provincia di Cuneo e della sua gente che ha avuto la capacità nel corso dei decenni di trasformarsi ed evolversi. Le produzioni di pregio, quasi 120 anni dopo, sono rimaste nel Roero. L’ambiente, come ha sottolineato durante l’evento Enrico Faccenda, primo cittadino di Canale e presidente del Mer­cato, è adatto per un distretto del cibo: «Questo progetto ha come finalità quella di valorizzare le produzioni tipiche e di accorciare il più possibile la filiera, premiando i produttori».

L’idea di ristrutturazione ha preso forma nell’ottobre 2022 con la partecipazione al bando del Pnrr (Piano Nazio­na­le di Ripresa e Resilienza) sui mercati, la risposta ufficiale e positiva è arrivata nell’aprile 2024 con i 10 milioni di euro.

Uno dei principali interventi, volti ad alzare l’asticella in termini di qualità, messi in luce da Massimo Torchio, direttore del Mercato, riguarderà la tracciabilità: «Raccon­te­remo la storia completa del prodotto. Grazie alla collaborazione con le maggiori eccellenze a livello piemontese, come il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino, potremo tracciare tutti gli eventi della produzione. In modo molto semplice, tramite un codice, sia i ristoratori che i consumatori finali, potranno sapere non solo da chi è stato prodotto, ma anche in che modo». Inoltre, Torchio ha spiegato le operazioni che verranno fatte a livello di biodiversità: «Utiliz­ze­remo dei sistemi di biomonitoraggio ambientale per valutare la qualità dell’ambiente». Secondo il direttore, il nuovo Mercato potrà rappresentare un punto di svolta per creare nuova ricchezza.

«Questo nuovo progetto – ha raccontato ai nostri microfoni Faccenda – pensiamo possa essere un volano importante per il nostro territorio e per le generazioni future. Puntiamo con questo rinnovamento a far crescere tutta la produzione agricola del Roero e del Sud Piemonte».

Uno dei momenti clou dell’iniziativa, a cui hanno preso parte i sindaci del Roero, è arrivato quando è stato svelato il rendering della nuova struttura. Il presidente del Mercato è entrato anche nell’aspetto tecnico: «Questa è una struttura della fine degli anni ’50, pertanto necessitava di una revisione strutturale. I servizi saranno però i punti di forza del Mercato. I lavori dovrebbero terminare il prossimo anno, a giugno».

Oltre a Torchio e al “padrone di casa” Faccenda, sono intervenuti il consigliere della Provincia di Cuneo, Simone Manzone, il direttore della Banca d’Alba, Tino Ernesto Cornaglia e l’assessore, Paolo Bongiovanni, a sintetizzare al meglio la rilevanza delle collaborazioni, così come ha sottolineato anche Alberto Cirio: «Il Comune da solo non ce l’avrebbe mai fatta e l’Europa senza Canale non avrebbe potuto spendere bene i soldi sul territorio in maniera diretta, concreta ed efficiente come ha fatto qui. Nel mezzo ci siamo noi: la Regione deve programmare e facilitare». C’è anche grande soddisfazione nelle parole del presidente della Regione: «Il Piemonte continua a essere tra le prime regioni in Italia per capacità di ricevere soldi da Bruxelles, di spenderli in tempo e di rendicontarli nelle modalità che sono richieste dalle normative europee. Pagare le tasse è complicato e faticoso per tutti, per le aziende e per i lavoratori, sapere che queste sono risorse che poi tornano, credo sia la miglior notizia per i cittadini».

Al termine degli interventi che hanno descritto e analizzato in modo dettagliato le varie fasi del progetto, il taglio del nastro seguito dalla possibilità di visitare il cantiere.

Dal Frutto alla Festa: canale omaggia La Pesca con le stelle della musica

Dal 26 luglio al 3 agosto 2025, il cuore del Roero batte più forte con l’82ª edizione della Fiera del Pesco. Canale, in provincia di Cuneo, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto che unisce la cultura del territorio, l’enogastronomia locale e spettacoli per tutti i gusti. Quella della Fiera del Pesco non è solo una celebrazione del frutto simbolo del territorio, ma un vero e proprio festival popolare che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Si parte con l’inaugurazione della mostra “Vino e Cultura” e si prosegue con una settimana ricca di eventi: musica dal vivo, cabaret, serate danzanti, cene itineranti e fuochi d’artificio a chiudere in bellezza. I grandi nomi della musica italiana non mancano: sul palco di piazza Italia si esibiranno Eugenio Finardi, Il Pagante e il mitico Banco del Mutuo Soccorso. Non mancheranno nemmeno serate dedicate al liscio, ai tributi (con gli 883) e al cabaret di Beppe Braida. Il tutto ad ingresso gratuito, senza bisogno di prenotazione. Spazio anche alla solidarietà con il Banco di beneficenza, alla gastronomia con l’“Ostu der Masche”, al Luna Park in piazza Trento e Trieste e alla festa dei più piccoli con la Notte rosa kids. Tra gli eventi più attesi anche la “Cena dell’Amicizia” con la cittadina gemellata di Rodilhan e il “Bon Aptit”, gustosa cena itinerante nei borghi del centro storico, a cura delle associazioni canalesi. Un’occasione unica per vivere l’identità di un territorio che sa accogliere e far divertire. Una festa autentica, inclusiva, dove le tradizioni incontrano il presente e il futuro. Per info e aggiornamenti: canaleonline.it.