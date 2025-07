Squadre e bomber agli appuntamenti di calcio incontri

«La svolta di questo evento è legata a voi di Ideawebtv e da quest’anno con il Gruppo EditIn. Il supporto che date, il supporto che mi mostrate è super! Ero emozionato con il microfono in mano. Queste tre serate devo dire che hanno coronato, veramente, un risultato tangibile». Non usa giri di parole Roberto Rinaldi, ideatore del Calcio Incontri (nato nel 1990 con la famiglia Fruttero, ndr), titolare dell’azienda Fruttero Sport (con sedi a Fossano e Alba) e che promuove il marchio Errea. Nei mercoledì 2, 9 e 16 luglio, alla piscina estiva di Fossano (in via Mon­si­gnor Soracco), la nostra re­da­zione sportiva ha radunato e premiato le società che nei campionati 2024/2025 calcistici (dall’approdo in C a quello in Seconda Categoria) hanno ottenuto traguardi importanti se non storici, così come i tanti capocannonieri. Non solo, in un clima di convivialità e sana voglia di sport, tanti club hanno presentato i loro progetti e le loro mosse di mercato. Il tutto immortalato nelle corpose fotogallery pubblicate sul quotidiano online con i resoconti e nella ricchissima playlist sul nostro canale Youtube di Ideawebtv, dove potete ascoltarvi tutte le videointerviste che abbiamo realizzato.

Ricapitoliamo le premiazioni ed ecco il menù di mercoledì 2 luglio: Nicola Rastrelli – Capo­canno­niere Girone B Eccel­lenza 2024-25 (20 gol) con il Cuneo; Bagnasco Calcio – Vin­citrice Gi­rone C Terza Ca­tegoria 2024-25 e Titolo Provinciale Terza Categoria 2024-25; Area Calcio Alba Roero – Vincitrice Girone C Serie D Calcio a 5 2024-25 e Coppa Italia Calcio a 5 Pie­monte VdA 2024-25; Marco Cortese – Capocan­no­niere Gi­rone F Seconda Cate­goria 2024-25 (20 gol) con la Po­lisportiva Montatese; Yous­souph Traore – Capo­can­no­niere Girone B Juniores U19 Pro­vinciali 2024-25 con la Pro Dronero; Albese – Vincitrice Girone A Juniores U19 Pro­vinciali 2024-25 Emanuele De Pasquale – Ca­po­cannoniere Gi­rone A Junio­res U19 Pro­vin­ciali 2024-25 (16 gol) con

l’Al­bese.

Mercoledì 9 luglio: Marco Dal­mas­so (Pedona) – Capocan­no­niere Girone C Promo­zio­ne 2024-25 (21 gol); Itar Futsal – Vincitrice Serie C1 Calcio a 5 2024-25; AC Cu­neo 1905 – Vincitrice Girone C Juniores U19 Regionali 2024-25; Elledì FC – Vin­citrice Girone F Se­con­da Categoria 2024-25; Spor­ting Savigliano – Vincitrice Play­off Seconda Categoria 2024-25; Garessio – Vincitrice Pla­yoff Girone G Seconda Cate­goria 2024-25; Saluzzo – Vin­citrice Girone D Allievi U17 Regionali 2024-25; Davide Bo­nansea (Saluzzo) – Capo­can­no­niere Girone D Allievi U17 Regionali 2024-25 (36 gol); Gianluca Giobergia (Trinità) – Capocannoniere Gi­rone C Ter­za Categoria 2024-25 (26 gol); Ange Jauris Aby (Salice) – Capo­cannoniere Gi­rone C Juniores U19 Regio­nali 2024-25 (27 gol); Pedo­na – Vincitrice Girone B Ju­niores U19 Provinciali 2024-25.

Mercoledì 16 luglio: Cortemilia Calcio – Vinci­tri­ce Girone A Ter­za Categoria 2024-25; Ala­gie Muhammed Krubally (Lions Club United) – Capo­can­­noniere Girone A Terza Ca­tegoria (30 gol); Giovanile Centallo – Cam­pione Re­gio­nale U14; Val Maira Calcio – Vin­ci­trice Girone G Seconda Categoria 2024-25; Lorenzo Chiapello (Val Maira) – Ca­pocannoniere Girone G Se­conda Categoria (20 gol); AC Bra – Vincitrice Girone A Serie D 2024-25; Alexsan­dru Bur­nescu (AC Bra) – Ca­po­cannoniere Girone A Juniores U19 Nazionali 2024-25 (15 gol); Gioele Fenoglio (Azzurra) – Capocannoniere Girone F Prima Categoria 2024-25 (17 gol); Monregale Calcio – Vinci­trice Girone C Promo­zione 2024-25; Valle Varaita Calcio – Vincitrice Playoff Pri­ma Cate­go­ria 2024-25; Orange Cerve­re – Vincitrice Girone B Terza Categoria 2024-25; Luca Auteri (Orange Cervere) – Capocannoniere Girone B Terza Categoria 2024-25; Sant’Albano Stura – Vincitrice Girone F Promozione 2024-25; Alba Cal­cio – Vincitrice Coppa Italia Eccellenza Pie­mon­te VdA 2024-25; Piobesi Calcio – Vincitrice Cop­pa Pro­vinciale Seconda/ Terza Ca­tegoria 2024-25.

Per presentazioni e calciomercato, hanno partecipato (nell’arco delle tre serate): Murazzo, Valle Po, Santoste­fa­ne­se, San Sebastiano, Saviglia­nese, Savi Women, C.B. Sport Cara­ma­gna, Sommariva Per­no. Special guest del mercoledì inaugurale: l’ex bomber di Samp­doria, Parma, Fiorentina, Lazio, Siena e della Nazionale Italiana, Enrico Chiesa: «La mia carriera – ­ ha detto – è nata in provincia di Genova, nel Pon­tedecimo. Ho fatto i dilettanti, sono partito dal basso e so cosa vuol dire. Il mio successo è sempre stato quello di non mollare mai, di andare avanti. Quello che dico ai più giovani adesso».

Appuntamento al luglio 2026!

