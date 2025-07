«Non esistono percorsi individuali ma orizzonti condivisi»

Una parola per de­scri­vere il tutto: unanimità. Il 15 luglio 2025, nel­la sede della Camera di Com­mercio di Cuneo, si è insediato il nuovo Consiglio camerale. Al termine della seduta, il presidente uscente Luca Crosetto è stato riconfermato alla guida dell’Ente per il quinquennio 2025-2030 con soli voti favorevoli. Una scelta che non solo conferma la fiducia in un percorso già tracciato, ma rilancia con forza una visione costruita su coesione, innovazione, responsabilità. Nel suo intervento, Crosetto ha espresso un’emozione profonda: «Sicu­ra­mente con grande emozione e profondo senso di responsabilità assumo nuovamente la guida della Camera di Com­mercio. È un momento ricco di significati e prospettive. Ringrazio i miei colleghi consiglieri e, tramite loro, tutti gli intermedi di cui sono espressione per la fiducia che hanno deciso di rinnovarmi. È un atto che interpreto come volontà collettiva di costruire insieme il futuro del nostro territorio, delle sue imprese e soprattutto delle istituzioni che rappresentiamo». Ha poi proseguito delineando i pilastri del nuovo mandato: «Il nostro sguardo deve abbracciare tutte le imprese del nostro territorio, comprese quelle che non si riconoscono in alcuna associazione. Il principio che ispira il nostro agire è la coesione: non solo tra attori economici, ma anche tra livelli di governance e le nostre comunità. Coesione come cultura, come metodo operativo e come orizzonte strategico. I giovani, l’attrattività del territorio, l’innovazione sostenibile, l’impresa etica, l’efficienza: queste sono le cinque direttrici strategiche che ispireranno il nostro lavoro».

Il Presidente ha ribadito l’impegno verso i giovani e il passaggio generazionale: «In un Paese che invecchia, è fondamentale accompagnare chi si affaccia al mondo dell’impresa offrendo strumenti formativi, servizi e soprattutto affiancamento operativo. Crediamo in un’impresa che promuova in­clu­sione, dignità del lavoro, trasparenza. E vogliamo essere un ente moderno, efficiente, vicino ai bisogni reali delle imprese».

Tra gli interventi istituzionali più attesi, quello del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Con tono deciso, ha ricordato il valore strategico della struttura camerale e del tessuto imprenditoriale cuneese: «La Camera di Com­mer­cio non è solo una struttura tecnica. È un luogo dove si respira il senso vero della nostra economia, fatta di innovazione, tenacia e responsabilità. Questo territorio ha saputo lottare, ha saputo innovare, ha saputo rialzarsi nei momenti difficili. Oggi più che mai abbiamo bisogno di istituzioni come la Camera, capaci di unire competenze e visione. Il mio grazie personale va a Luca Crosetto, con cui ho condiviso un pezzo di strada anche a Bruxelles, per l’equilibrio e la capacità di ascolto che lo contraddistinguono». Cirio ha poi aggiunto: «Vivere in una terra che sa unire le forze, che sa rendere concreto un progetto collettivo, è un privilegio e una responsabilità. Non è scontato essere riusciti a salvaguardare le Camere di commercio: il fatto che quella di Cuneo abbia mantenuto dimensione e funzione è merito della forza di questa provincia e della capacità di fare sistema. Qui si costruisce il Piemonte del futuro». A portare il saluto della Provincia è stato il suo presidente, Luca Robaldo. «Presi­den­te Crosetto, in questi mesi ho avuto modo di apprezzare la tua capacità di confronto, di approfondimento, e la storia imprenditoriale tua e della tua famiglia sono garanzia di serietà e continuità». E, in tono scherzoso: «La cosa che più mi ha colpito è stata la scoperta, fatta lo scorso 12 giugno a Saluzzo, delle foto nei giovani di Confartigianato. Devo dire che non sei cambiato! È la testimonianza di un impegno partito dal basso, di una gavetta vera». Robaldo ha poi toccato un tema centrale: la sinergia tra istituzioni, associazioni e società civile. «Credo che in questa sala, tante volte, si sia riunita quella che ho chiamato – e continuo a chiamare – una “santa alleanza” tra i rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo dell’impresa e della società civile. È da qui che nasce la forza della nostra provincia. E sono certo che la tua presidenza saprà continuare questo percorso condiviso».

Infine, ha ricordato il valore della cabina di regia cuneese: «È un caso più unico che raro in Italia, un modello di lavoro comune che ha dato vita a progetti come Cuneo 2029 (poi divenuto 2030, ndr), e che continueremo a sostenere anche nelle battaglie più concrete, come quelle sulle infrastrutture. È questo, più di ogni altra cosa, il tratto distintivo della nostra terra».

A suggellare la giornata, la comunicazione ufficiale della proclamazione da parte del segretario generale Patrizia Mellano, che ha annunciato l’appuntamento del 25 luglio con la presentazione del Rap­porto Cuneo. In quell’occasione, numeri e scenari dell’economia provinciale offriranno nuovi strumenti per leggere il presente e progettare il futuro. Nel frattempo, con una squadra rinnovata di 25 consiglieri e un mandato chiaro, la Came­ra di Commercio di Cuneo conferma la sua vocazione a essere presidio di dialogo, innovazione e coesione.

Una bussola affidata a Luca Crosetto, in un tempo in cui il passo di uno può ancora aprire la strada a molti.