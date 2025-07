«Lo scoop può attendere non tradisco le storie che mi affidano»

C’è chi segue il vento, e chi sceglie di mettersi controcorrente. Hoara Borselli non ha mai avuto dubbi su quale fosse la strada da percorrere. Volto televisivo, giornalista d’opinione, voce scomoda e appassionata, Hoara ha attraversato più di un mondo, sempre seguendo una bussola personale fatta di autonomia, studio e coraggio. Dopo aver vinto la prima edizione di Ballando con le stelle, ha lasciato la ribalta dello spettacolo per inseguire il sogno – molto meno luccicante – del giornalismo. Oggi è una delle firme di punta de “Il Giornale”, conduce il podcast “un altro pianeta” e intervista con eleganza e rispetto volti noti e insospettabili.

Lei è stata una delle protagoniste della prima edizione di Ballando con le stelle, programma di enorme successo. Oggi, a distanza di vent’anni, quel format funziona ancora?

«Sì, funziona eccome. “Ballando con le stelle” ha una forza tutta sua: è un format costruito su emozioni semplici e sincere, e in tv la semplicità vera ha sempre una lunga vita. È un po’ come succede con certe canzoni: quelle nate da un’urgenza autentica si possono ascoltare anche cinquant’anni dopo e restano attualissime. Quando partecipai io, si diceva che il ballo in tv non pagava. Era una scommessa. Dovevano farne quattro puntate, ne fecero il doppio per il successo. Ed era solo l’inizio».

Come visse quell’esperienza? Era già un obiettivo o una sorpresa?

«Fu una sfida personale. Non avevo mai ballato, non venivo da quel mondo. Proprio per questo mi affascinava: mettermi in gioco, superare un limite. Ero tra i personaggi meno conosciuti, quindi molti pensavano che sarei uscita subito. Invece andò diversamente. Vinsi quell’edizione. Ma più che un trampolino di lancio, per me “Ballando” fu una chiusura: segna simbolicamente la fine della mia prima vita, quella televisiva».

Perché abbandonare lo spettacolo proprio nel momento in cui le si aprivano tutte le porte?

«Perché avevo un sogno, fin da ragazzina: fare la giornalista. La popolarità mi aveva dato indipendenza economica e visibilità, ma sapevo che quello non era il mio posto. Ho sempre avuto le idee chiare. Dopo “Ballando”, mi chiamarono per fiction, prime serate. Io dissi no. Mi trasferii nel Lazio, bussai alla porta di una radio locale (Radio Incontro Donna, ndr) e chiesi di leggere i giornali ogni mattina. Per me era l’unica cosa importante. Rassegna stampa, quattro ore al giorno. Era quello che volevo fare. Nessun cachet, nessuna telecamera, solo carta, parole, notizie».

Quel gesto fu il primo passo verso il giornalismo che oggi la vede protagonista, anche in tv e sulla carta stampata. Come è arrivata a costruirsi questo spazio?

«Non ho mai avuto un piano, ma ho sempre avuto uno scopo. Dopo la radio, mi notò Massimo Giletti e mi chiamò per “L’Arena”. Poi arrivò Nicola Porro con “Quarta Repubblica”. Lì cominciò la mia vera avventura giornalistica televisiva. Ma non mi bastava. Il mio obiettivo era la carta stampata. Ho scritto per “Il Tempo”, per “Il Secolo d’Italia”, fino a diventare una firma di punta su “Il Giornale”. Per me, firmare in prima pagina su una testata così importante è motivo di enorme orgoglio».

Lei ha uno stile molto rispettoso nel condurre le sue interviste. Cosa ritiene essenziale nel suo approccio?

«Raccontare storie, con autenticità. Un’intervista non è mai solo un contenuto: è un patto. Chi ti parla ti affida emozioni, ricordi, ferite. Io non tradisco mai quella fiducia. A volte ho tagliato volontariamente passaggi che avrebbero fatto il “colpo giornalistico”. Ma preferisco essere coerente con la persona che ho di fronte. Credo che il mio tratto distintivo sia questo: chi legge si riconosce in ciò che ha detto. Non c’è forzatura. La trasparenza crea relazione».

Nel mondo della comunicazione di oggi, qual è per lei il valore della scrittura rispetto agli altri linguaggi?

«La scrittura è memoria. È il luogo dove le parole restano, dove il pensiero si struttura e si assume responsabilità. La televisione ti espone, il podcast ti connette, ma è sulla carta che, per me, una frase acquisisce senso pieno. La mia scala parte ancora dalla stampa: è lì che tutto inizia».

Ha portato lo stesso spirito anche nel podcast. Che valore ha per lei questo nuovo strumento?

«Il podcast è la mia creatura più recente, ma sentita. È uno spazio libero, personale, che nasce dalla consapevolezza che la comunicazione oggi scorre su social e smartphone. Ho cercato di riportare in video la stessa cura e profondità che metto nei miei articoli. E i risultati stanno arrivando. Intervisto tutti, senza barriere ideologiche, cercando storie che parlino alle persone».

Che tipo di pubblico la segue? Ha un’identità politica molto netta, eppure sembra arrivare anche a chi è distante dalle sue posizioni.

«Sono sempre stata trasparente: sono una donna di destra e lo rivendico con orgoglio. Ma questo non significa “tifoseria”. Critico anche la mia parte quando sbaglia. La coerenza, alla lunga, paga. Ho ricevuto molti messaggi da persone che si definiscono di sinistra e mi scrivono: “Non la penso come lei, ma mi ha fatto riflettere”. Per me è la soddisfazione più grande. Il mio pubblico è tendenzialmente di area, ma è anche molto aperto. Giovani, adulti, professionisti. Il podcast e i social hanno abbattuto le barriere: non si passa più solo dall’edicola per informarsi».

Chiudiamo con un tema molto discusso: la sostenibilità. Secondo lei, come andrebbe affrontato seriamente oggi?

«È una parola abusata, quasi svuotata di significato. Oggi la sostenibilità è diventata una bandiera ideologica, ma priva di pragmatismo. Si impongono scelte ambientali rigide senza dare soluzioni concrete, come se salvare il pianeta fosse solo una questione di slogan. Io credo che tutti tengano all’ambiente. Nessuno vuole vivere in un mondo inquinato. Ma la sostenibilità deve essere anche economica, concreta, accessibile. Non possiamo demonizzare il progresso, né tornare al medioevo. Serve equilibrio. Sì all’ambiente, ma con responsabilità, senza colpevolizzare la modernità».

La coerenza come atto rivoluzionario, dunque.

«Esatto. Essere coerenti con ciò che si è, oggi, è forse l’unica vera forma di ribellione. E la più onesta».

CHI È

Hoara Borselli, nata il 9 giugno 1976 a Viareggio, ha iniziato nel mondo della moda e della tv giovanissima. Modella, fotomodella e concorrente di Miss Estate Festivalbar a 16 anni, ha poi esordito come attrice in film e soap fiction prima di emergere in ruoli televisivi di rilievo

COSA HA FATTO

Ha recitato in cinema (“Per favore”, “Panarea”) e serie tv (“Un posto al sole”, “CentoVetrine”), imponendosi nel 2005 vincendo la prima edizione di “Ballando con le stelle”. Ha proseguito con musical teatrali e varietà, consolidando una solida carriera da intrattenitrice e showgirl

COSA FA

Giornalista ed editorialista per testate nazionali come “Il Giornale”, “Il Tempo”, “Libero”, “Secolo d’Italia” e “Il Riformista”, Hoara è presenza fissa in talk show politici e di attualità come “Quarta Repubblica”, “Zona Bianca”, “Mattino Cinque”, “Fuori dal Coro” e “Dritto e Rovescio”. Dall’aprile 2025 ha avviato il podcast “Un altro pianeta” per scoprire nuovi media e intercettare nuovi interlocutori