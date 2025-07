«Il banco d’assaggio non è un piedistallo ma un luogo aperto»

Sessant’anni e non sentirli, ma anzi raccontarli, degustarli, portarli in tour co­me un grande vino da collezione. Il 2025 segna un traguardo importante per l’As­so­­cia­zione Italiana Somme­lier, e anche in Piemonte si brinda con passione e consapevolezza.

Una volta, dire “sommelier” evocava figure rigide, giacche impeccabili, e termini come “terziari” e “bouquet” pronunciati con timore. Oggi il sommelier ha perso (spesso) la cravatta e guadagnato un sorriso. È diventato interprete, narratore, figura empatica e accogliente. In Piemonte sono oltre 5.000 i soci Ais, con la missione di rendere il vino accessibile, comprensibile, quotidiano. Come dice Mauro Carosso, presidente Ais Piemonte, «Ogni bottiglia è una storia nuova da raccontare».

Per festeggiare il sessantesimo anniversario, Ais ha preparato un calendario di eventi tra il 28 novembre e il 1° dicembre. In Piemonte: degustazioni tematiche anche su aree meno conosciute, conferenze, una mostra itinerante sul vino e la sua memoria, una serata celebrativa con bottiglie storiche, una messa a Torino nella chiesa di San Lorenzo per ricordare chi ci ha preceduto e un pranzo con tre grandi chef torinesi – Giovanni Grasso, Alfredo Russo, Stefano Gallo – e il cioccolato di Guido Castagna. Spazio anche agli studenti delle scuole alberghiere, con un concorso e premi. Il vino non è solo piacere, ma anche cultura, responsabilità, trasmissione.

Dietro ogni calice c’è una scelta consapevole. Bere è un gesto quotidiano, ma degustare è un atto di attenzione: coinvolge i sensi, la memoria, la relazione. «Sapere cosa si beve è un atto di rispetto per chi quel vino l’ha fatto» ricorda Carosso. E il vero intenditore non è chi sfoggia paroloni, ma chi conosce e racconta con onestà. Sempre più giovani si avvicinano al mondo del vino con desiderio di conoscenza e profondità: non solo per fare carriera, ma per trovare un linguaggio nuovo con cui parlare di terra, identità e bellezza.

Presidente Carosso, sessant’anni non sono pochi: com’è cambiata, in sei decenni, la figura del sommelier? E qual è l’identità dell’Associazione Ita­liana Sommelier oggi, in Piemonte e in Italia?

«Da realtà riservata ai professionisti del vino e della ristorazione, l’Ais si è aperta agli appassionati. Oggi il sommelier è una figura trasversale, utile a chi lavora nel turismo, nella comunicazione, nell’accoglienza. In Piemonte abbiamo saputo costruire credibilità, restando presenti e coerenti. Mi preoccupa, però, la scarsa motivazione di molti professionisti: spesso chi lavora già nel settore partecipa ai corsi con meno interesse. Serve ritrovare passione e serietà».

In tanti anni di corsi, degustazioni e incontri, avrà collezionato storie curiose. Ce n’è una che racconta bene lo spirito con cui vivete questo mestiere?

«L’approccio giusto è non farsi intimidire, nemmeno nei contesti più formali. Ricordo episodi simpatici agli esami, con professionisti si­curi di sé che sbagliano le basi: uno disse che il Gavi è fatto con Sauvignon! Ma il vino è anche questo: un grande collante sociale, capace di far dialogare le persone. È cultura, racconto, relazione».

Il 2025 è l’anno delle celebrazioni per il sessantesimo an­niversario dell’associazione: che tipo di eventi avete immaginato per festeggiare questo traguardo sul territorio piemontese?

«Ci saranno degustazioni dedicate ai territori, non solo i più noti ma anche quelli meno battuti come il Pi­nerolese o la Val Susa, per raccontare la varietà del Pie­monte. Conferenze, una serata con bottiglie storiche, la messa, un pranzo d’autore. E vogliamo coinvolgere anche i giovani degli istituti alberghieri: il futuro del vino passa anche dalla loro formazione. Sarà una festa inclusiva e aperta a tutti, esperti e curiosi».

Nell’immaginario collettivo, il sommelier è ancora visto come un esperto un po’ distante, che parla con parole difficili. È uno stereotipo da superare o c’è del vero?

«Lo stereotipo esiste, ed è un problema. Il sommelier non deve impressionare, ma coinvolgere. Chi sa davvero, sa spiegare. Mi dispiace quando vedo nostri corsisti adottare atteggiamenti arroganti: significa che non hanno capito il senso del nostro lavoro, fatto di cultura, rispetto, cordialità. La professionalità non è mai ostentazione».

Come fate a mantenere l’ap­lomb, la pazienza davanti a un cliente saccente?

«È dura quando quel cliente ha fatto un nostro corso. Vedere ex allievi comportarsi con arroganza mi rattrista. E ancora di più quando mancano di rispetto ai produttori. Un esempio? Due corsisti che si sono presentati in cantina pretendendo di non pagare la visita “perché dell’Ais”. Que­sto tradisce tutto ciò che insegniamo: rispetto, umiltà, educazione. La cultura del vino si misura nei gesti».

Sempre più giovani si avvicinano al vino, ma non sempre con consapevolezza. Cosa direbbe a un ventenne che sogna di fare il sommelier oggi?

«Che servono passione e curiosità vera. Non basta conoscere le etichette: bisogna incontrare i produttori, capire il territorio. Un nostro socio ha portato il suo staff in visita in cantina, e i ragazzi hanno iniziato a proporre i vini con più entusiasmo. L’esperienza diretta fa la differenza. E bisogna ascoltare, non solo parlare».

Se dovesse condensare il senso del vostro lavoro in una frase, o in una citazione, quale sceglierebbe per raccontare cosa vuol dire essere sommelier nel 2025?

«Una parola: passione. Essere sommelier oggi vuol dire es­sere curiosi, preparati, capaci di raccontare territori e storie. Il banco d’assaggio non è un piedistallo, ma un luogo di relazione. Il vino è un ponte: tra le persone, tra i mondi. E raccontarlo è una responsabilità bellissima. Lo è oggi, lo sarà anche tra sessant’anni».