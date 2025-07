«Film e territorio sì alla promozione rispettando le radici»

Il vero carattere di Torino emerge in quaranta racconti, uno per ogni set allestito in città: «Sempre trasformista e policentrica, speriamo non torni a essere militare»

Lei è Alessandra Co­mazzi, giornalista te­levisiva de La Stampa; lui è il marito Giorgio Scianca, architetto e appassionato di cinema. Insieme hanno scritto “Tori­no Filmopolis – Dentro i film la città” (Miraggi Edizioni). Lo hanno presentato sabato scorso al Cinema Multilanghe di Dogliani nel corso di una serata cinematografica. «Rac­conta i set che spesso si incontrano – spiega Comazzi – in città. E l’atmosfera è sempre un po’ da “Truman Show”. Ti aspetti che a un certo punto spengano il sole finto, o che laggiù si veda il mare. Giorgio ha raccolto e analizzato, architettonica­men­­te, le immagini di Torino al cinema. Sono nati 40 racconti, tutti documentati. Io ho sviluppato alcuni approfondimenti sulle serie tv: dai cavalli, carri, carrozze, carretti delle serie ottocentesche, “Lidia Poët”, “Il Conte di Mon­tecristo”, “Il Gattopar­do”, ai tram di “Marcovaldo”, ai portici di “Provaci ancora prof”, dai libri di Margherita Oggero allo splendido arredo di Carlo Mollino, l’architetto del Regio, nel dancing Le Roi, set inusuale anche per i protagonisti di “Il nostro generale”, su Dalla Chiesa, con Sergio Castellitto, oppure “Guida astrologica per cuori infranti”».

Leggendo le pagine del libro ci si immerge in una realtà che mai avevamo davvero associato alle vie di Torino. «È una città versatile, trasformista, ricca di storia e identità e di Festival cinematografici – sottolinea la giornalista torinese –; ha il museo del cinema e una ottima Film Com­mission, che riguarda la città e tutto il Piemonte».

A entrare nei dettagli ci pensa Giorgio Scianca: «L’idea è quella di dare un contributo alla città che sta cambiando. Non è solo un fenomeno che riguarda Torino, succede in tutte le parti d’Italia e direi del mon­do. Basti vedere quello che sta ac­ca­den­do a Mila­no in questi giorni. Bisogna conoscere la città, capire che cosa è stata, come si è trasformata. Il cinema ha questa grande capacità di essere una macchina del tempo: ti riporta indietro di centovent’anni e ha seguito l’evoluzione di tutti questi anni. Può essere un bel contributo per capire dove stiamo andando e come si può intervenire meglio sul futuro della città».

È un discorso interessante perché attuale, Torino si sta interrogando sul suo futuro: è stata capitale d’Italia, in mez­zo è stata città industriale, ma in prospettiva non vede ancora un approdo sicuro. «Però credo che sia una situazione che riguarda tutte le città – ribatte l’architetto –. E per chi vive il presente, provare a leggere il futuro è difficile. Certamente ci sono se­gnali importanti di cambiamento, alcuni dei quali non li condivido. Ma capisco che bisogna fornire nuovi strumenti, perché la pianificazione urbana non ha mai considerato seriamente questo patrimonio di co­noscenze. Credo sia arrivato il momento che il cinema restituisca qualcosa alla città. E cosa può restituire? Memo­ria, conoscenza, una riflessione sullo sviluppo delle persone che ci vivono».

E richiama un concetto già evidenziato da Alessandra Co­mazzi: «Una caratteristica di Torino è quella di essere trasformista. Non ha subito trasformazioni violente come altre città, che sono state stravolte. Torino ha tanti set di­versi per storia e per ambientazione. È una città multietnica, policentrica, non tutta da uniformare. In altre città sono passati i carri armati, metaforicamente parlando. Torino, invece, è rimasta elastica, ca­pace di diventare qualsiasi cosa: può essere Milano, Roma, New York, persino una città immaginaria. Ha questa capacità, questo trasformismo». Da qui la speciale predisposizione a essere anche set, aperto a qualsiasi storia possibile.

Viene allora da porsi una domanda: ma Torino non era anche e sopratutto una città monotematica (e anche mo­no­tona), cioè solo industriale? «È nata come città militare, la città del Re, che era sempre in guerra. Una città che doveva attrezzare eserciti, finanziarli, costruire armi. È stata così per secoli. Poi ci hanno portato via la capitale, ma qui è rimasta l’intellighenzia, il saper fare, il know-how. E a quel punto siamo diventati industriali, perché in quel momento l’Italia era fatta. Ma anche dopo siamo tornati a essere industria bellica, durante la guerra. Quelle industrie che oggi identifichiamo con il benessere, l’automobile, na­scono anche da lì». Poi, un brutto presentimento: «E te­mo che il futuro di Mirafiori possa ancora una volta tornare verso un’industria militare».

Meglio concentrarsi sul cinema, allora. Si dice che le troupe cinematografiche apprezzino Torino e il Piemonte perché ci si lavora bene. La gente non perde la pazienza come da altre parti, quando vede una zona transennata per le riprese. «Nel 2000 – continua Scianca – qui è partita per prima in Italia una Film Com­mission che ha avuto l’intelligenza di mettere intorno a un tavolo tutte le parti in causa: enti locali, assessorati, istituzioni. Non è stato tanto un fatto di soldi, quanto di organizzazione. Quando il cinema si muove, coinvolge tante realtà. Il problema era farle dialogare, e la Film Commis­sion ci è riuscita. Ha ridotto le lungaggini burocratiche, ha reso tutto più semplice. Ora si dialoga anche sui tavoli internazionali: questo porta a Torino produzioni sempre più importanti, sia italiane che straniere. Oggi esiste un vero e proprio distretto del cinema: dalla produzione virtuale al montaggio, alla color correction, ai titoli. Si è creato un substrato forte e appetibile per le produzioni. Anche il carattere dei torinesi aiuta. La gente si lamenta meno per i disagi causati dai set? Torino non si è mai venduta in modo volgare, come succede altrove. È rimasta sobria. La televisione e i social, purtroppo, spesso banalizzano. Fanno sembrare tutto business, ma non è quello che dà lavoro vero, cultura vera, vita vera».

Possiamo estendere il concetto anche ad altri territori? Sempre più spesso i set cercano ambientazione ad esempio nel Cuneese, nelle Langhe. Scianca conferma: «Questo discorso vale per tutto il Piemonte, non solo per il Capoluogo. La Film Com­mission opera su scala regionale e le produzioni sono sempre più diffuse nel territorio. Anche in provincia c’è un modello da osservare e indirizzare, perché non diventi qualcosa di banale. Tante Film Commission nel mondo cercano di valorizzare il territorio al di là delle città. Il cinema è un mezzo potente, che non ha bisogno di molte spiegazioni. Ma il territorio ha bisogno di raccontare la sua storia, non deve nasconderla per offrirsi solo in chiave turistica. C’è una corsa alla promozione enogastronomica, alla “bella vita”, ma ricordiamoci che il Pie­monte è altro: è una terra che ha dovuto lottare per raggiungere il suo be­nessere. Non era una terra ricca. La parola chiave è equilibrio. Sì alla promozione, ma anche attenzione alle radici, alla memoria, alla dignità delle persone».