«È il legame con il territorio la forza dei nostri formaggi»

Nel panorama dei formaggi nazionali un ampio spazio è occupato dalle produzioni piemontesi, e in particolare da quelle della provincia di Cuneo. Le caratteristiche forme dei formaggi della Granda hanno su­perato l’esame per l’inserimento sui mercati fuori dei confini nazionali, conquistando apprezzamenti in tutta Europa e nel mondo. Quello stesso apprezzamento che, da anni, raccoglie la Valgrana Spa, nata grazie all’intraprendenza di Franco Biraghi che, dopo anni di impegno e dedizione all’industria dei formaggi paterna di Cavallermag­giore, decise di dedicarsi completamente alla conduzione di un caseificio a Scarnafigi, dan­do origine all’azienda odierna che vede protagonisti i figli del fondatore, Alberto e Andrea Biraghi, entrambi amministratori delegati, che con il loro impegno e una mentalità sempre rivolta al futuro, “alimentano” ogni giorno una storia volta a garantire e offrire al mercato e ai consumatori la giusta armonia tra bontà e gusto.

E proprio con Alberto Biraghi, tracciamo un bilancio dell’evoluzione dell’azienda e scopriamo i segreti di questo caseificio cresciuto moltissimo…

«La nostra realtà è nata nel 1991 da un piccolo caseificio. Oggi siamo diventati, grazie ad impegno, dedizione e lungimiranza un’impresa che continua ad ingrandirsi, confermandosi di anno in anno un punto di riferimento imprescindibile per una clientela affezionata, attenta alla genuinità, al gusto e alla provenienza piemontese della materia prima. Oggi il nostro “core business” rimane la produzione del “Piemontino”, un formaggio a pasta dura, che vanta una stagionatura minima di 16 mesi, prodotto esclusivamente con latte piemontese, senza l’aggiunta di lisozima. Si tratta di forme da 33-34 chili dal sapore dolce e delicato. L’attuale capacità produttiva è di circa 1.100 forme al giorno con un fatturato che nel 2024 è stato poco meno di 65 milioni di euro. Tra le nostre eccellenze casearie, figurano anche innumerevoli Dop piemontesi come il Bra, nelle sue versioni tenero e duro, il Raschera e la Toma Piemon­tese. Inoltre produciamo la Toma del Marche­sato, un formaggio che rende omaggio non solo al diktat aziendale di au­ten­ticità e gusto, ma anche a una delle città più amate e visitate della provincia di Cuneo, Saluzzo, ubicata ad appena 6 chilometri dal nostro quartier generale che è Scarnafigi».

A fare la differenza, immaginiamo, sia l’area di produzione delle vostre bontà…

«Beh, in questa nostra provincia di Cuneo, patria di bontà enogastronomiche ineguagliabili, per la nostra azienda è stato forse più facile avere quali riferimenti i valori dell’eccellenza… Dalla materia prima utilizzata, il latte che proviene esclusivamente da circa 45 allevatori selezionati delle provincie di Cuneo e Torino. Il nostro segreto è curare proprio l’autenticità della materia prima, elemento fondamentale dei nostri formaggi perché in grado di “regalare” quel sapore unico riscontrabile ad ogni assaggio. Senza dimenticare però che nei nostri prodotti c’è anche molto di più: i pascoli e la loro vegetazione, sublimata dalle condizioni atmo­­sferiche che privilegiano que­ste zone; la maestria antica che ci ricollega al saper fare dell’uomo; così come la presenza della meccanica e della robotica moderna, costantemente aggiornata in un impianto automatizzato degno di una vera e propria industria 4.0, all’interno della quale manualità e tecnologia viaggiano di pari passo, alternandosi ed aiutandosi vicendevolmente. C’è la semplicità degli ingredienti, la versatilità di prodotti che si prestano ai più svariati utilizzi. E poi c’è tutto il nostro cuore… Un sentimento così forte attestato anche dal fatto che io e mio fratello rappresentiamo la sesta generazione impegnata nel settore lattiero-caseario».

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

«Oggi siamo presenti in tutta Italia, sia nei canali della Gdo che nel food service. Siamo altresì conosciuti ed apprezzati all’estero: in particolare, negli ultimi anni, stiamo crescendo positivamente nell’est Eu­ropa. A renderci orgogliosi è il rapporto di fiducia instaurato con i nostri consumatori, testimoniato an­che dai feedback raccolti nel corso delle diverse campagne di comunicazione presenti su testate e tv locali e nazionali e nelle fiere di settore».

È noto anche il suo impegno nell’associazionismo…

«Assolutamente sì. Sono entrato nel Comitato di Piccola Indu­stria di Confin­du­stria Cu­neo nel lontano 2005 con l’allora presidente Ernesto Abbona. Succes­siva­mente ho fatto tre mandati con il presidente Mauro Gola, entrando dapprima in Consiglio Direttivo e poi come vicepresidente. Nel 2017 sono diventato presidente rimanendo in carica sino a gennaio 2024. Sempre nel corso di questi anni ho avuto la possibilità di far parte per quattro anni del Comitato Piccola Industria di Con­fin­du­stria Pie­monte come vicepresidente per poi salire nel 2022 alla presidenza. Tutto ciò mi ha permesso di entrare nella squadra dei vicepresidenti na­zionali quindi nel Comitato di presidenza nazionale sotto la guida di Giovanni Baroni e così rappresentare nel Consiglio Generale di Con­findu­stria, la Piccola Indu­stria.

Grazie a Confindustria Cuneo della quale sono vicepresidente, e al suo presidente Mariano Co­sta­magna sono stato recentemente nominato per il secondo mandato nel Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo. Inoltre dal 2017 a Milano, sono Consigliere Nazionale Asso­latte, associazione che rappresenta e tutela le industrie attive in Italia nel settore lattiero caseario. Questi ruoli, in­sieme ad un continuo confronto, rappresentano per me uno stimolo che mi ha permesso di crescere molto e cogliere quelle sfide, ormai necessarie ad ogni imprenditore, per affrontare con maggiore determinazione e coraggio le novità che il mercato in progressiva evoluzione richiede».