«Da Pico a Picco: il tartufo cambia nome e guarda al futuro»

Certe volte una sola lettera può modificare la memoria. E nel mondo del tartufo bianco, questa lettera ha il peso della verità storica. Per oltre un secolo il Tuber magnatum – il più pregiato tra i tartufi – è stato citato come Tuber magnatum Pico, con la “c” singola, in omaggio a colui che per primo lo descrisse. Ma quel cognome, in realtà, era Picco. In un’epoca nella quale la trascrizione dei cognomi spesso variava fu l’autore stesso a latinizzare e nobilitare il suo nome nell’intestazione dell’opera alla quale è dovuta la sua fama. Oggi, la comunità scientifica ha corretto la rotta. E con essa, anche il mondo che del tartufo fa cultura, studio e identità. Ne parliamo con An­tonio Degiacomi, presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo.

Perché è importante restituire il nome corretto a questo studioso?

«Perché restituire il nome si­gnifica riconoscere la verità di una storia. Vittorio Picco era un medico torinese (1750-1823), svolse la professione anche presso la Real Casa dei Savoia, come attestano le nomine firmate dal re Vittorio Amedeo III di Savoia. Nelle sue dissertazioni Melethemata Inau­­guralia (1788) sui funghi, le loro origini e i loro effetti, descrive il Tuber magnatum, quello che oggi è noto come tartufo bianco d’Alba, in modo preciso distinguendolo dalle altre varietà. Descrive anche il T. albidum e il T. rufum. Oggi la comunità scientifica è unanime: nei database ufficiali e ne­gli articoli di micologia nell’utilizzare il cognome Picco. E allora perché non dovremmo farlo anche noi?».

Un atto di giustizia, quindi. E forse anche un’occasione per raccontarlo.

«Esattamente. Sarebbe bello che Alba dedicasse a Picco un angolo della città o uno spazio dentro il Museo del Tartufo, qualcosa che lo ricordi. Non solo perché ha dato nome al tartufo bianco pregiato, ma perché la sua storia ci ricorda che dietro ogni prodotto c’è sempre una mente, un’intuizione, un’eredità. È il modo migliore per legare il presente a chi ci ha preceduti».

Nel mondo del tartufo, anche la legge sta cambiando. In Se­nato è in discussione un nuovo disegno che ha suscitato mol­te reazioni. Che impressione ne avete avuto?

«C’è stato un momento di accelerazione con la presentazione del disegno di legge S1412, che ha fatto emergere diverse criticità. In particolare, le associazioni dei cercatori lo hanno ritenuto squilibrato, perché tende a privilegiare la tartuficoltura di tipo agricolo, a scapito della libera cerca. Il rischio è quello di comprimere una di­mensione culturale che rappresenta una parte viva della nostra identità».

Come Centro Studi siete stati ascoltati in audizione. Quali sono le vostre proposte?

«Abbiamo apprezzato alcune norme, come l’introduzione della necessità di certificare le piante micorrizate, il piano tartuficolo nazionale e il tavolo di settore. Ma abbiamo anche posto con forza il tema della continuità della cerca libera, che è riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Perché la tradizione si trasmetta, deve avere anche i luoghi in cui può realizzarsi. Ci sono poi due aspetti francamente incomprensibili: il divieto della cerca notturna, che è fondamentale come tradizione e narrazione per regioni come Piemonte e Liguria, e l’esclusione dei minori sotto i di­ciot­t’anni».

Cosa significa davvero, oggi, trasmettere la cultura della cerca?

«Accanto alla trasmissione in­for­male nella famiglia e agli esami per il patentino è utile il ruolo delle Associazioni dei tartufai e i corsi di formazione e i documentari realizzati dall’As­so­cia­zione della Cerca e cavatura. Si deve trasmettere un approccio su come rispettare gli habitat, qual è il rapporto corretto con il cane, come contribuire alle azioni sul cambiamento climatico».

Secondo lei ci sono margini per riequilibrare il testo del disegno di legge?

«Sì, sono stati presentati molti emendamenti e ci auguriamo che portino a un assetto più equilibrato. Una legge equa deve riconoscere tutte le anime del tartufo: quella agricola e quella culturale, quella produttiva e quella immateriale. E deve quindi rispettare la tradizione della libera cerca».

“Profondo rispetto” è proprio il titolo scelto per l’edizione 2025 della Fiera Internazio­na­le del Tartufo Bianco d’Alba. Che si­gni­ficato ha, per lei, questa espressione?

«Un significato che richiama le diverse esigenze sia dell’habitat, sia del prodotto, sia della tradizione culturale. C’è bisogno di rispetto per l’ambiente, e quindi della responsabilità di salvaguardare la natura, coltivare nuove piante, prendersi cura dei boschi. C’è bisogno di rispetto per il prodotto, che vuol dire qualità, selezione, rigore. È su questo che da oltre venticinque anni lavoriamo insieme alla Fiera: ogni tartufo viene controllato dai giudici del tartufo e quelli che non rispondono agli standard – troppo maturi, o non maturi, non idonei – vengono esclusi. È una tutela che riguarda il consumatore, ma anche la reputazione del territorio. Il rispetto, in questo senso, è anche garanzia».

E il Museo del Tartufo, il Mudet? Che ruolo può avere oggi questa struttura nel racconto del territorio?

«Credo che il Mudet di Alba sia una risorsa. Come tutte le strutture nuove ha vissuto qualche difficoltà iniziale, ma è già stato apprezzato. Noi del Centro Studi vi abbiamo condotto più di mille persone in percorsi di analisi sensoriale. È uno strumento che può migliorare con visite guidate e maggiore interattività, certo, ma che ha potenzialità vere. Bi­so­gna comunicarlo di più in accordo con tutta la filiera del tartufo, del turismo e con proposte didattiche da costruire con le scuole».

E sulla gestione, spesso al centro di discussioni politiche?

«Come sempre un po’ di dialettica aiuta a far bene, troppa polemica rischia di far danno. Servono responsabilità, pa­zien­za, visione ed è una fatica quotidiana. Noi, come sempre, possiamo collaborare in varie forme con l’obiettivo della va­lorizzazione a favore del territorio. Decideranno le istituzioni competenti».