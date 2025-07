Cobla Sant Jordi porta la Sardana in piazza a Cuneo

C’è una danza che si fa e si disfa. Non è un indovinello ma una dichiarazione d’amore: la sardana, «la més bella que es fa i es desfa». Così la chiamano in Catalogna, dove la musica si suona in cerchio e le rivoluzioni partono dai piedi. Stasera, giovedì 24 luglio, a Cuneo, nel cuore di Occit’Amo 2025, arriva la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, l’ensemble che da quarant’anni fa vibrare le piazze catalane con fiati antichi, tradizioni vive e un’energia che non conosce confini.

Nata nel 1983, la Cobla Sant Jordi è molto più di un’orchestra: è il suono stesso della Catalogna. Un suono che si costruisce con strumenti rarissimi – tible, tenora, fiscorn, flabiol – e con repertori che mescolano classico e popolare, danze tradizionali e inni politici, canzoni d’amore e canti di lotta. È con loro che la sardana prende vita: una danza circolare, collettiva, che accoglie chiunque voglia entrare nel cerchio. Non serve saper ballare: basta voler appartenere.

E proprio qui sta il segreto del loro successo: la Cobla non si limita a suonare, ti trascina dentro. In Catalogna, raccontano, una volta durante una festa a Girona una nonnina di 95 anni interruppe il sindaco gridando: «Parli meno, che ho la sardana nelle gambe!». E giù a ballare. È questo spirito che vedremo stasera nel cortile del Rondò dei Talenti a Cuneo, alle 21: ironico, popolare, ostinato. Come la Ca­talogna stessa.

Il programma si annuncia travolgente.

Si partirà con brani solenni come “El Cant de la Senyera”, dedicato alla bandiera catalana, eseguito per la prima volta nel 1896 e poi vietato dal franchismo, per poi immergersi in un viaggio musicale che va da “Massar­da­na” a “A en Juli Garreta”, da “Baixant de la Font del Gat” al modernissimo “I la pluja es va assecar”. In mezzo, piccole sorprese: “La canzone dell’amore perduto” di De André in versione catalano-cobla, o “Aqueres montanhes”, la versione di “Se Chanto” in aranese, ovvero l’occitano della Catalogna. In chiusura? L’inno non ufficiale della Catalogna: “La Santa Espina”. E, se l’atmosfera lo consente, “Els Segadors” – l’inno nazionale catalano, il canto di popolo, il brivido dell’identità.

Perché sì, la Cobla Sant Jordi porta in valigia anche l’anima indipendentista della Catalo­gna. Non con slogan, ma con note che raccontano una terra che resiste danzando. Basta guardare le loro bandiere: la senyera con la stella, l’estelada, non è un gadget da manifestazione, ma un simbolo storico. Quattro righe rosse su fondo giallo, più una stella su triangolo blu: un piccolo vessillo che, tra note e sardane, continua a raccontare un sogno di libertà.

Nel loro repertorio spiccano anche brani emblematici come “L’Empordà”, ballata che evoca le colline ventose della costa catalana, e “El Cant dels Ocells”, melodia struggente che Pau Casals trasformò in inno di pace. Ogni nota sembra carica di un sentimento più grande: la nostalgia di chi ha perso la voce e la forza di chi vuole riprendersela con il fiato e il passo.

Anche quando suonano nei teatri internazionali, raccontano che i catalani presenti si alzano in piedi appena riconoscono le prime note di “La Santa Espina”. Non per protocollo, ma per istinto. È la musica che li riconosce. E che li tiene insieme, ovunque si trovino. E la sardana, con il suo passo deciso ma morbido, non è solo una danza: è una dichiarazione di appartenenza. Chi entra nel cerchio accetta di camminare insieme agli altri, senza protagonismi, senza gerarchie. Una vera democrazia coreografica.

E tutto questo – storia, musica, danza, politica leggera e profonda – accadrà stasera a Cuneo. Una notte di cultura viva, di mani che si intrecciano, di piedi che imparano. Perché la sardana non si guarda, si fa.

Sul palco ci sarà anche spazio per la meraviglia. I musicisti della Cobla, veri e propri artigiani del suono, non si limitano a suonare: scolpiscono l’aria. Il pubblico sarà coinvolto, chiamato a entrare nel cerchio. E se all’inizio sembrerà difficile capire dove mettere i piedi, poi verrà naturale. Perché la sardana è democratica, gentile, irresistibile.

E se a fine serata tornerete a casa con un ritornello in testa, le gambe stanche e un sorriso largo, saprete di aver partecipato a qualcosa di più di un concerto. Sarete entrati, anche solo per un momento, nello spirito di una terra che non smette di danzare per affermare chi è.

A Occit’Amo, tra le montagne occitane, la Catalogna non sarà una cartolina ma un’esperienza: sonora, fisica, emotiva. Odorerà di resina e vento, risuonerà di passi, abbraccerà lingue e cuori. Venite con scarpe comode e cuore aperto. Perché, come dicono a Barcellona, «qui canta, els seus mals espanta» – chi canta scaccia i suoi mali. Figuriamoci chi danza.

Un lungo calendario pieno di sorprese fino all’appuntamento

pre-natalizio

Ogni estate, quando le valli cominciano a profumare d’erba tagliata e resina, accade una piccola magia: la cultura occitana si rimette in cammino. Non servono sipari, bastano una piazza, un pascolo, una borgata abbandonata. Così accade per Occit’Amo, il festival più nomade e musicale del Piemonte, che da maggio a dicembre trasforma le Terre Alte in un palcoscenico diffuso, libero e sorprendente.

A orchestrare il tutto è ancora lui, Sergio Berardo, che guida il festival come una danza collettiva. I prossimi appuntamenti sono il 24 luglio a Busca, tra racconti e musica, e il 27 a Villar San Costanzo con il folk intimo e ruvido di Rachele Andrioli. Il 3 agosto a Ostana arriva la voce di Simone Campa, e il 10 agosto a Elva la musica sale d’altitudine.

Poi c’è l’appuntamento che ogni estate profuma di rito: il 15 agosto i Lou Dalfin suonano al Santuario di San Magno a Castelmagno, tra le montagne e il cielo, dove le note rimbalzano tra le rocce e i cuori. Il 17 agosto tocca a Sampeyre, il 23 a Frassino e il 24 a Celle di Macra, tra storie di comunità e suoni che uniscono.

Ma Occit’Amo non finisce con l’estate. Il 28 settembre a Rittana si suona tra le foglie, e dal 30 ottobre al 2 novembre, tra Saluzzo e la pianura, esplode Uvernada: concerti, gran bal, incontri e la grande festa per salutare l’anno. E infine, come un sussurro natalizio, arriva il Novè occitan, il 24 dicembre, tra voci, fiabe e speranze.

Il programma completo è su occitamofestival.it, ma ogni tappa è più di un evento: è un invito a perdersi e ritrovarsi, a camminare in suonata, a ballare dove non si pensava più di poterlo fare. Qui, dove le montagne danzano davvero.