Basket, Serie C: gli ultimi movimenti di mercato dell’Abet Bra

Diamo il benvenuto a Gregorio Brussino, classe 2006, giovane promessa in arrivo dal vivaio della Don Bosco Crocetta Torino.

Cresciuto nel settore giovanile di una delle realtà più strutturate e promettenti del Piemonte.

Protagonista nel campionato U19 Eccellenza, con cui ha conquistato le Finali Nazionali 2025.

Esperienza anche in Serie B Interregionale, dove ha esordito tra i senior mostrando maturità e carattere.

“Sono felicissimo di far parte di questa squadra non vedo l’ora di cominciare la stagione e iniziare gli allenamenti, ho giocato tutte le giovanili per la Don Bosco Crocetta e sono pronto a questa nuova esperienza”.

Greg porta talento, energia e voglia di crescere: un innesto di prospettiva per il nostro roster!

Renato Ata Sahin sarà uno dei volti della Serie C 2025/26.

Classe 2006, talento in crescita costante:

Cresciuto nella PCR Messina

Esordio in C Silver con i Lions Messina (2021/22)

Stagione agli Svincolati Milazzo con vittoria U17 Eccellenza (2022/23)

Serie B Interregionale con Barcellona Basket 4.0 e titolo U19 Gold (2023/24)

Don Bosco Crocetta tra B Interregionale e un’annata da protagonista in U19 Eccellenza fino alle Finali Nazionali, nelle migliori 8 d’Italia (2024/25)

“Sono molto contento di poter giocare a Bra, ritrovando anche alcuni dei miei compagni della Crocetta. Ringrazio la società per l’opportunità e spero di riuscire a ripagare la fiducia riposta nei miei confronti e di aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Francesco Ugues è pronto a mettersi in gioco nella stagione 2025/26 del campionato di Serie C.

Cresciuto nel vivaio Tam Tam Torino, ha proseguito il suo percorso al Don Bosco Crocetta, dove ha esordito in C Silver con Rivoli e conquistato il campionato di Serie C nella stagione 2023/24.

Negli ultimi due anni ha brillato nel campionato U19 Eccellenza, raggiungendo le Finali Nazionali nel 2024/25 e disputando anche la Serie B Interregionale.

Classe 2005, giocatore duttile, con ottima visione di gioco, grande solidità difensiva e tante soluzioni in attacco.

“Sono molto contento di aver raggiunto l’accordo con la società, non vedo l’ora di iniziare per poter conoscere i compagni e mettermi a disposizione del coach e della squadra”.

Giorgio Manfredi: classe 2005, cresciuto nelle fila del Granda College Cuneo, ha esordito in prima squadra nel 2021-2022 in Serie D, conquistando poi la promozione nel 2023-2024 e affrontando il campionato di Serie C Interregionale nell’ultima stagione.

Ora è pronto a mettersi in gioco con la maglia bianco blu!

“Contento ed onorato di vestire la maglia dell’Abet Bra, sono pronto a contribuire con il mio entusiasmo, impegno e passione al raggiungimento degli obiettivi di squadra.

Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità che mi è stata data, non vedo l’ora di iniziare!”.

Classe 2003, play/guardia torinese, Tommaso Corino è un profilo giovane ma già ricco di esperienze significative.

Il percorso giovanile parte dal CUS Torino, dove disputa i campionati U16, U18 e U19 Eccellenza, esordendo anche in Serie C Silver con la prima squadra.

Nella stagione successiva veste i colori della Reale Mutua Torino, giocando in U19 Eccellenza e partecipando alla Serie C Gold con Ginnastica Torino.

Nel 2022/2023 si trasferisce in Puglia alla Virtus Castellaneta (Serie C Gold).

Nel 2023/2024 il salto in Serie B Interregionale con il Basket Club Serravalle.

Nell’ultima stagione (2024/2025) torna in Piemonte con la maglia della 5 Pari Torino, ancora in Serie C, consolidando il suo ruolo e la sua presenza sul campo.

“Ringrazio la società per la fiducia e sono molto motivato nell’iniziare questo nuovo capitolo a Bra. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi al palazzetto e raggiungere insieme tutti gli obiettivi.”

Julian Corvalan vestirà la maglia biancoblu per la quinta stagione consecutiva!

Il nostro centro continuerà a dare solidità, esperienza e grinta sotto canestro, pronto a guidare l’Abet Basket Bra anche nel campionato di Serie C 2025/26.

Sempre con noi, sempre più cuore biancoblu!

Andrea Rosso sarà ancora con noi per la stagione 2025/26 in Serie C. Classe 2004, giovane talento con grande potenziale di crescita, perfetto per una squadra che punta su ritmo, velocità e gioco in corsa.

Andrea continuerà anche il suo impegno fuori dal campo come istruttore minibasket e nel settore giovanile, portando energia e passione ai più piccoli.

Andrea Stella classe 2003, ala duttile e grintosa, continuerà a vestire i colori biancoblu anche nella prossima stagione di Serie C. Fiducia, crescita e continuità!

