Un coach da leggenda al Roccavolley Camp: Flavio Gulinelli tra i protagonisti dell’edizione 2025

Il Roccavolley Camp annuncia con grande entusiasmo la presenza di Flavio Gulinelli, uno dei tecnici più esperti e vincenti della pallavolo internazionale. Dopo aver conquistato nel 2024 il triplete in Ucraina – Campionato, Coppa Nazionale e Supercoppa con l’Epicentr – Gulinelli ha scelto di mettere a disposizione dei giovani atleti del Camp la sua straordinaria esperienza.

Allenatore di caratura mondiale, Gulinelli ha guidato club e nazionali in Italia, Grecia, Turchia, Russia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Brasile ed Egitto, conquistando successi di altissimo livello. In carriera ha vinto un Campionato del Mondo (1998), una World League, un bronzo europeo, ed è stato commissario tecnico di diverse nazionali, tra cui Egitto e Portogallo. Con l’Egitto ha recentemente ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la vittoria della Coppa d’Africa.

Indimenticabile il 1990, anno in cui – da vice allenatore della leggendaria Maxicono Parma – è protagonista del celebre Grande Slam: Scudetto, Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Un risultato unico nella storia della pallavolo mondiale.

La presenza di Flavio Gulinelli al Roccavolley Camp rappresenta un’opportunità irripetibile per i giovani partecipanti: poter allenarsi con una figura che ha scritto pagine fondamentali della pallavolo, significa vivere un’esperienza tecnica e formativa di altissimo valore.

Il Roccavolley Camp si conferma così come un punto di riferimento per la crescita sportiva dei ragazzi, offrendo non solo qualità negli allenamenti, ma modelli reali di eccellenza sportiva e umana.

c.s.