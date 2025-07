Si chiude con risultati concreti e significativi la programmazione 2014–2022 del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio (GAL GVP), avviata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. Il Piano di Sviluppo Locale “La montagna vicina: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e scoprire” ha permesso di realizzare azioni mirate a contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi per i residenti, favorire lo sviluppo economico locale e promuovere il turismo sostenibile.

Con una dotazione finanziaria iniziale di 3 milioni di euro, il GAL ha erogato contributi per un totale di 3.692.077 €, attivando investimenti complessivi pari a 6.608.471 € in 143 progetti tra imprese, enti pubblici e associazioni del territorio. Le tre valli interessate – Gesso, Vermenagna e Pesio – sono state protagoniste di un percorso di crescita integrata, che ha valorizzato le risorse locali e rafforzato la resilienza dei piccoli comuni montani.

L’impatto della programmazione ha interessato in maniera equilibrata le tre vallate del GAL, con risultati importanti in termini di coesione e valorizzazione locale. E’ stato infatti attivato un ampio ventaglio di strumenti di sostegno, rispondendo alle diverse esigenze del territorio.

Tra gli interventi più significativi, spicca la creazione di 11 filiere agroalimentari e forestali, che hanno coinvolto 26 beneficiari diretti e 36 partecipanti indiretti, rafforzando le sinergie tra imprese e promuovendo pratiche sostenibili di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali. Queste azioni hanno generato investimenti per oltre 965 mila euro, con un contributo pubblico pari a circa 427 mila euro.

Importante anche il sostegno alle micro e piccole imprese del settore forestale ed edile, che ha permesso di migliorare la dotazione tecnologica per la lavorazione del legno e per l’edilizia tradizionale. In questo ambito, 18 imprese hanno beneficiato di oltre 446 mila euro di contributi, attivando investimenti per quasi 900 mila euro.

Grande impulso è stato dato allo sviluppo dei servizi e del turismo locale, anche in risposta alle sfide portate da crisi globali come la pandemia e il cambiamento climatico. Ben 74 imprese hanno ricevuto contributi per potenziare i servizi alle persone e ai visitatori, adattarsi ai nuovi scenari economici e sviluppare un turismo più accessibile e sostenibile.

In particolare, il bando “Nuovi scenari” ha permesso di accompagnare le imprese nell’adeguamento ai cambiamenti in atto, promuovendo soluzioni innovative per affrontare le conseguenze della pandemia, l’aumento dei costi energetici, la carenza di materie prime e l’impatto del cambiamento climatico, che ha avuto effetti ben visibili sul nostro territorio con le tempeste Alex (2020) e Aline (2023). In questo ambito, il contributo complessivo ha superato 1,78 milioni di euro, con un investimento attivato di oltre 3,3 milioni.

L’impegno del GAL si è esteso anche alla nascita di nuove imprese: grazie a un premio dedicato e al supporto del Progetto regionale MIP, sono state avviate sei nuove realtà imprenditoriali nei settori turismo, commercio, artigianato e servizi. Il contributo complessivo assegnato è stato di 135 mila euro.

Anche il settore pubblico ha beneficiato degli interventi del GAL. Sono stati sostenuti 9 enti locali per attivare nuovi servizi culturali, sportivi e sociali a favore della popolazione e del turismo, con un contributo totale di oltre 569 mila euro. Parallelamente, un apposito bando dedicato all’outdoor ha permesso a 11 enti pubblici di potenziare l’offerta escursionistica, grazie alla realizzazione di infrastrutture, percorsi tematici e aree attrezzate.

Il successo della strategia “La montagna vicina” si è concretizzato non solo nei numeri, ma nella visione di un territorio che sceglie di investire nella propria identità e nei propri abitanti. Il GAL GVP ha lavorato per innescare una nuova vitalità, favorendo l’innovazione, il lavoro locale, la valorizzazione dei paesaggi e delle filiere produttive.

Con la conclusione della programmazione 2014–2022, il GAL è già entrato nella nuova fase di programmazione 2023–2027, che prosegue l’impegno a favore delle comunità montane e della qualità della vita dei suoi abitanti. Sono già stati pubblicati i primi bandi, segnando l’avvio di una nuova stagione di opportunità per il territorio delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio.