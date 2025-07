Al Museo Diocesano di Alba sono riprese le operazioni di restauro dell’area archeologica delle tombe di età longobarda. Ci troviamo in una posizione privilegiata, l’atrio porticato davanti all’ingresso della cattedrale altomedievale, e per questo sfruttata come luogo di sepoltura di un nucleo famigliare, forse legato alla chiesa da rapporti economici. Non di rado, nell’Alto Medioevo, le famiglie benestanti finanziavano la costruzione di edifici sacri.

Nelle sedici tombe di Alba, rinvenute durante indagini archeologiche eseguite tra il 2007 e il 2008 nella Cattedrale di San Lorenzo, sono state riconosciute e studiate le sepolture di due donne e un bambino di 6 mesi, un dato sorprendente se si pensa che questa tipologia di ambiente, in altri contesti archeologici coevi, era riservata a personaggi adulti di sesso maschile.

Il cantiere di restauro è aperto al pubblico e il percorso sotterraneo accessibile anche durante i lavori. In orario di apertura del Mudi è possibile assistere dal vivo alle operazioni di manutenzione e conservazione dei restauratori de La Bottegaccia che proprio in questi giorni sono impegnati sulla tomba situata davanti alla soglia di ingresso della Cattedrale del VII secolo, appartenente ad una persona di sesso femminile di giovane età, tra i 17 e i 25 anni.

Sabato 9 agosto e sabato 6 settembre ci sarà l’occasione di partecipare ad una speciale visita guidata allo scavo archeologico a cura delle archeologhe e delle storiche dell’arte del museo, accompagnati dai restauratori de La Bottegaccia che illustreranno i lavori in corso e potranno rispondere a domande e curiosità.

Poter assistere al restauro di un’opera, in questo caso di un’area archeologica, è un’occasione unica che consente di vedere e comprendere il lavoro del restauratore, indispensabile per mantenere viva l’eredità del nostro patrimonio culturale per le generazioni future.

Questo intervento di restauro è la prosecuzione di quanto avviato nel mese di febbraio, che ha interessato la tomba bisoma dei “due cavalieri longobardi” e la tomba detta “a cappuccina dell’VIII secolo, ed è realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte per l’anno 2025, nell’ambito dell’Accordo tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese per lo sviluppo del progetto “Testimoni di speranza – le comunità in cammino”.

Le indagini archeologiche eseguite tra il 2007 e il 2008 nella Cattedrale di San Lorenzo di Alba hanno restituito alla città un significativo spaccato della propria storia, che oggi si può conoscere visitando l’area archeologica del MUDI. Nel percorso archeologico sotterraneo sono musealizzate le tappe dello sviluppo edilizio della città e della cattedrale stessa, da ripercorrere come in “un viaggio nel tempo” tra i resti della basilica civile romana di Alba Pompeia, il fonte battesimale della prima cattedrale del VI secolo e le testimonianze della chiesa del VII e del X secolo.

Negli ultimi anni è stato necessario intervenire con urgenza per conservare e preservare quanto riportato in luce. Si è iniziato nell’estate 2022 con il restauro conservativo dell’area della prima chiesa del VI secolo e tra il 2023 e il 2024 si è intervenuti sul restauro dell’area adiacente di epoca romana. Questi lavori sono stati eseguiti dai restauratori de La Bottegaccia snc – Restauri, sotto la sorveglianza della Soprintendenza archeologica, e realizzati grazie al contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.

Sabato 9 agosto e sabato 6 settembre verranno organizzati 2 turni di visita, alle ore 15.00 e alle 16.00, aperti a tutti, giovani, famiglie e appassionati.

La visita guidata è gratuita, è richiesto il contributo d’ingresso al museo: 5 € adulti; 2.50 € dai 6 ai 18 anni e per i possessori della tessera Amici di Castelli Aperti; gratuito under 6 e abbonati Torino Musei.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it

[email protected] – Cel. 345.7642123