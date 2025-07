Avevamo dato l’anticipazione già dopo la prima serata del Calcio Incontri, quanto abbiamo parlato delle nuove squadre iscritte al campionato di Terza Categoria. E oggi “la sesta squadra sarà di una nuova società il cui nome e la documentazione sono in via di definizione, ma che IdeaWebTV avrà il piacere di presentare al pubblico nel giro di pochissime settimane” si è svelata al pubblico: il San Pedro Football Club!

I canali social raccontano con chiarezza la genesi del progetto.

💭23 maggio 2025 •il sogno•

un sabato pomeriggio come tanti altri attorno ad un tavolino di un bar… un estathè al limone, un caffè macchiato, due ragazzi di vent’anni e un’idea semplice, ma sognatrice:

creare in 2 mesi e mezzo una squadra di calcio a 11 che potesse competere nel campionato di terza categoria.

La gente ci ha preso per pazzi: “non ce la farete mai, è troppo tardi” dicevano…

🌎2 luglio 2025 •SAN PEDRO FC•

Il nome San Pedro FC deriva dal gemellaggio del paese di origine del Presidente, ossia Sant’Albano Stura (CN), con una cittadina argentina dal nome “San Pedro de Córdoba”.

⚽️22 luglio 2025 •la realtà•

Il duro lavoro e il grande impegno hanno trasformato un sogno in realtà.

Sempre con la massima volontà, la massima trasparenza e il massimo rispetto verso il prossimo.

Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto dal primo giorno.

Grazie a tutti coloro che faranno parte del nostro lungo viaggio.

Grazie a tutti coloro che ci supporteranno.

Con Affetto, Garra y Corazón

il SAN PEDRO FOOTBALL CLUB.

Ed il San Pedro Football Club ha già le idee chiare, con un organigramma già ben definito, con le partite casalinghe, comprensive di Coppa Piemonte, che saranno giocate a Montanera:

presidente: Samuele Calcagno

vice presidente: Alessandro Gianí

direttore sportivo: Mattia Galvagno

⁠consigliere: Massimo Ambrosino

⁠consigliere: Leonardo Nocetto

social: Lucia Cravero

Staff tecnico