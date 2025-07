L’appello dei Bra Front: “Si apra un tavolo per far giocare le gare casalinghe del Bra allo Stadio Olimpico Grande Torino”

Facendo seguito ai tentativi effettuati con il Presidente della Regione, Cirio, e più recentemente con il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, e con il presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo, facciamo richiesta affinché si renda possibile un tavolo di lavoro congiunto con tutte la parti interessate per rendere possibile al Bra Calcio di giocare le partite casalinghe allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Appare assurdo che il Bra Calcio, recentemente promosso in serie C, debba essere costretto a giocare le proprie partite casalinghe addirittura in Liguria, a Sestri Levante, per l’inadeguatezza del proprio impianto. L’intervento per la messa a norma appare lungo e costoso vedendo costretto il nostro Bra a giocare sempre fuori casa in un campionato combattuto e fortemente agonistico come la serie C.

E’ inoltre assurdo che in Piemonte non ci siano strutture che possano, temporaneamente colmare le carenze delle infrastrutturali di Bra.

Auspichiamo pertanto che venga creato al più presto un tavolo di lavoro dove tutte le parti possano confrontarsi e trovare una soluzione congiunta, condivisa, che possa permettere al Bra Calcio di giocare le partite casalinghe presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

La passione che ci muove da decenni è prova della nostra buona fede.

Bra Front, Gruppo Storico 1987