Prosegue l’anteprima di FestivAlContrario 2025 a Garessio grazie alla collaborazione con Note d’artista al Castello Reale di Casotto e con il Comune.

Giovedì 24 luglio il Santuario di Valsorda a Garessio ospiterà il concerto d’organo di Juan Paradell Solé, organizzato in collaborazione con il Comune di Garessio. Organista emerito delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” in Vaticano, Juan Paradell Solé è stato organista titolare della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma per più di un trentennio, ed è titolare della Cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano al Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone.

Sabato 26 luglio appuntamento con la canzone pop e d’autore per il concerto di Eklettica, in programma alle 21, con Kiki Orsi, voce e Mario Zaccagnini, chitarra. Kiki Orsi oggi è una cantautrice ma prima di tutto questo, un’interprete. “Ci si forma e si impara a personalizzarsi attraverso l’ascolto degli altri, continuo, costante.

“Avendo vissuto e cantato ogni genere musicale sin da giovanissima, nella scelta del repertorio per gli EKLETTICA, predilige un’abbraccio in musica spaziando tra i brani più famosi del pop internazionale e nostrano dagli anni ’60 al: Soul; Funky, Jazz; Rhythm’nd blues; musica cantautoriale italiana e brani scritti di suo pugno. Insomma un potpourri di musica per divertirsi e ricordare. Lo spaziare del repertorio le ha fatto pensare a “EKLETTICA”, nome con il quale si identifica il duo. Insomma un pieno di musica, di energia ed emozioni nuove o ritrovate.

Luglio si chiude con “Contre le temps”, di Ensemble 400, in programma giovedì 31 luglio alle 21 alla Chiesa di San Giovanni. Un programma “al contrario del tempo” per voci e strumenti dalle sonorità medievali. Dedicato al repertorio italiano e francese tra XIII e XV secolo – con chanson e rondeau di Adam de la Halle, Guillaume Dufay e dal codice Ms Escorial – ricalca l’omonimo lavoro discografico di Ensemble 400 realizzato con vecchie registrazioni degli anni 2009-2010 fatte secondo il principio della presa diretta (senza tagli né montaggio) con la preziosa collaborazione di Giulio Marcocchi. Con questo lavoro Ensemble 400 si è aggiudicato il Bando Imaie 2023 per le nuove pubblicazioni discografiche.

L’ingresso agli spettacoli al Castello Reale di Casotto e al Santuario di Valsorda è sempre gratuito fino a esaurimento posti. Il concerto del 31 luglio ha un biglietto di 5 euro acquistabile su Viva Ticket o in loco, previa verifica della disponibilità dei posti scrivendo a [email protected] o chiamando il numero +39 351 3933733.

FestivAlContrario 2025: le anticipazioni

Dal 12 luglio al 6 settembre 2025 il FestivAlContrario torna tra Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, ma anche Albenga, Castelbianco, Alto e Garessio. Se Bastian Contrario è il leggendario personaggio ispiratore del Festival, le scelte della direzione artistica per l’edizione 2025 valorizzano proposte che “guardano indietro”: storia, tradizione, cultura che è stata talvolta rifiutata, o non compresa.

In un’epoca storica che spinge verso polarizzazioni, semplificazioni e posizioni nette, FestivAlContrario torna per questo 2025 con l’obiettivo di innescare una riflessione sulla capacità di valutare e scegliere senza giudizi aprioristici, secondo l’antica virtù dell’epikeia. Epikeia è la capacità di capire quando, di fronte a una norma, sia “giusto” obbedire o trasgredire: è la scelta della libera coscienza morale che talora si muove tra la regola e il suo contrario, virtù della misura umana, intuitiva e sensibile. Una parola antica che parla oggi con nuova urgenza in un Festival che sceglie di muoversi tra la complessità, le sfumature e il buon senso.

Oltre 40 eventi in una lunga carrellata tra teatro, concerti, spettacolo dal vivo, escursioni e le experience esclusive tra arte ed eccellenze del territorio. Tra i nomi più attesi Daniele di Bonaventura, Rita Marcotulli, Irene Buselli, Accordi Disaccordi, Lou Dalfin ma anche Lella Costa e Vito Mancuso. Non mancheranno appuntamenti per famiglie, amanti della bici e occasioni di riflessione.

FestivAlContrario è un progetto a cura di Musicaround che si realizza con il sostegno e il contributo economico di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, Comune di Garessio, Comune di Albenga, Fondazione De Mari, Fondazione Compagnia di San Paolo, CRC, CRT, NuovoImaie, sponsor privati.