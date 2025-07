Oltre mezzo secolo di amicizia, fraternità e “spirito europeo” ante litteram: per una storia di due paesi, ma anche di un intero territorio chiamato Roero. Stiamo parlando, prendendo spunto da un elemento di cronaca recente, del bel rapporto tra Santa Vittoria d’Alba e Vers Pont su Gard, piccolo paese francese, tra i quali esiste un gemellaggio capace di resistere (e di crescere, di occasione in occasione) da oltre 52 anni. Il centro anforiano ha appena salutato la visita dei confratelli d’Oltralpe avvenuta lo scorso fine settimana: in un ricco avvicendarsi di momenti di ritrovo, condivisione e festa a tutto tondo, utili anche per tracciare quella che è un po’ la storia di un partenariato colmo di contenuti.

Eppure -e qui è il caso di fare un po’ di doverosa esegesi- non tutti sanno che questa comunione sia figlia dello spirito roerino, quando ancora poco di parlava di obiettivi comuni tra i differenti punti vitali della Sinistra Tanaro. Chi lo comprese fu Pierino Bracco, che per lungo tempo fu primo cittadino di Canale: oltre che promotore del gemellaggio con il paese francese di Rodilhan, destinato poi in tempi recenti prima ad un’epoca di sostanziale quiescenza, e poi alla rinascita avvenuta nei primi Anni Duemila per desiderio forte di un altro sindaco canalese, ossia Silvio Beoletto.

Cosa avvenne, in quegli Anni ’70? Lo rammenta il sindaco di oggi di Santa Vittoria d’Alba, Adriana Dellavalle, ripercorrendo quella manifesta volontà dello stesso “collega” di Rodilhan, intesa a coinvolgere altri paesi del distretto del Gard e del Roero in progetti comuni, con una data di inizio ben impressa. Era il 1972, quando risposero “presente” i Comuni di Sommariva Perno che si gemellò con il comune di Montfrin (a soli 11 km da Vers Pont du Gard), Vezza d’Alba con Jonquières Saint Vincent (a 19 km da Vers), Corneliano con Bezouce (a 10 km da Vers), Guarene con Bouillargues (a 24 km da Vers), e Santa Vittoria d’Alba, che si gemellerà con Vers Pont du Gard.

Alcuni patti rimangono vivi tuttora: altri sono divenuti comunque toponomastiche significative, nello stradario del paese della Bela Rosin e nel circondario guarenese, ad esempio.

Cosa accadde? Accadde che questa nostra terra accolse tutti i “maires” e i pari ruolo roerini in una solenne cerimonia inquadrata nella Fiera del Pesco, proprio a Canale da cui era partito tutto, in un memorabile 22 luglio di quell’anno. C’erano Bracco e il collega Pierre Barrère, appassionati ispiratori dell’intera operazione.

C’era il parterre delle autorità locali, in cui il più alto in grado risultò il leggendario Ministro Pier Luigi Romita, in quel periodo a capo del Dicastero per la ricerca scientifica in un’Italia in cui -oh, come vola il tempo- su questo settore si teneva altissima considerazione in fatto di strategie pubbliche. E c’erano Santa Vittoria e Vers Pont du Gard, con la prima, storica stretta di mano tra i capi delle rispettive comunità, ossia Tommaso Rabino e Madame Lucienne Taulelle, “maire en rose” quando ancora era una rarità il pensiero di un sindaco in rappresentanza del lato rosa del cielo.

«Soprattutto grazie a loro, che hanno saputo trasmettere i valori di amicizia e fratellanza -dice la Dellavalle, insieme ai fautori odierni della partnership- ancora oggi più che mai il legame tra i due comuni è forte e inossidabile. Un ringraziamento spetta a tutti coloro che, specie in questa ultima edizione, hanno partecipato attivamente alla organizzazione dell’evento, riuscito nei migliore dei modi. Dalla Pro Loco, alla famiglia Rabino che ci ha ospitati, a tutti i volontari che hanno lavorato con tanto impegno e tanto amore. Lunga vita a questa meravigliosa espressione di calore umano!».

Paolo Destefanis