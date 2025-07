Dopo l’incredibile successo della serata inaugurale, Confartigianato Imprese Cuneo ha colto nel segno anche con il secondo appuntamento in calendario per celebrare gli 80 anni di fondazione dell’associazione. Venerdì 18 luglio, Piazza Galimberti si è trasformata ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo migliaia di persone entusiaste per l’attesissimo live degli Eiffel 65, protagonisti indiscussi della scena musicale dance internazionale degli anni ‘90.

Un evento spettacolare, travolgente, colorato, che ha acceso la notte cuneese a ritmo di musica elettronica e nostalgia, portando in piazza un’ondata di energia che ha coinvolto tutte le generazioni. L’iconico trio torinese, noto in tutto il mondo per hit indimenticabili come Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven, ha saputo conquistare il pubblico con uno show potente, coinvolgente, e perfettamente in linea con lo spirito di festa e la celebrazione che accompagna quest’anno così speciale per Confartigianato.

Fin dalle prime ore della serata, la piazza ha cominciato a riempirsi di persone: famiglie, giovani, adulti, turisti, cittadini – tutti uniti dal desiderio di vivere un momento di condivisione e spensieratezza. Una risposta entusiasta che conferma la bontà della proposta artistica scelta dall’Associazione e l’importanza di questi eventi per il tessuto sociale e culturale del territorio.

«Abbiamo voluto che il nostro 80° compleanno fosse un’occasione per ringraziare la Comunità che ci ha sempre sostenuti – hanno dichiarato Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e Camera di commercio di Cuneo, Daniela Balestra vice presidente vicaria e Michele Quaglia vice presidente – e portare in piazza Galimberti gli Eiffel 65 è stata una scelta precisa: parlare a tutti, puntare sull’energia positiva, sulla memoria collettiva e sul desiderio di stare insieme. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa. Ora, con orgoglio, possiamo dire che la festa per l’ottantesimo compleanno di Confartigianato Cuneo non è stata solo una celebrazione del passato, ma una importante dichiarazione di fiducia nel futuro».

La serata, denominata “Sensibilizzarti”, organizzata in collaborazione con la realtà di Confartigianato Cuneo Donarti ETS, ha voluto anche testimoniare la grande sensibilità sociale dell’Associazione. È stata l’occasione per sottolineare il valore della partecipazione, della solidarietà e della cultura del dono, trasformando un anniversario importante in un momento di comunità e coesione sociale.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato Daniela Minetti presidente di Donarti ETS di Confartigianato Imprese Cuneo – è costruire un dialogo con la cittadinanza, mostrando a fianco del volto moderno, dinamico dell’artigianato, anche il suo aspetto solidale. Attraverso questo appuntamento abbiamo voluto trasmettere un messaggio importante: il fare impresa e il fare comunità sono due aspetti complementari. In un’epoca segnata da disgregazione e solitudine sociale, creare momenti di condivisione come questi assume un significato profondo. La piazza, simbolicamente e concretamente, si è trasformata in un luogo d’incontro, di festa e di cittadinanza attiva, dove musica, artigianato e solidarietà hanno dialogato all’unisono».

L’appuntamento con gli Eiffel 65 è stato il secondo evento del ricco calendario promosso da Confartigianato Imprese Cuneo per il proprio 80° anniversario. Dopo la serata del 17 luglio – che ha visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso, Gabriele Cirilli, Davide Van De Sfroos e Irene Grandi – anche questo secondo evento conferma la vocazione dell’associazione ad essere un motore culturale e aggregativo per il territorio, capace di coniugare tradizione, innovazione e spettacolo.

Grande soddisfazione è arrivata anche da parte delle istituzioni locali e dei partner dell’iniziativa, i quali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra realtà associative come Confartigianato Imprese Cuneo, enti pubblici e sponsor privati per la realizzazione di eventi di forte appeal sul territorio.

La kermesse è stata organizzata con il sostegno di Città di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT. Gold Sponsor: Banca di Boves e Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone. Silver Sponsor: Biesse Forniture Elettriche, CEAC – Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi, Caffè Excelsior, Fastweb, Inalpi, Generali – Agenzia Generale di Cuneo, Massucco. Sponsor tecnici: Bus Company, COPRO, Peraria. Enti patrocinatori: Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio, Gal Mongioie, Gal Langhe e Roero, Gal delle Terre Occitane, Uncem Piemonte.