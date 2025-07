Vuelta 2025: vernissage a Limone Piemonte per l’arrivo della tappa del 24/8

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio, nella sala Consiliare del Comune di Limone Piemonte, la presentazione ufficiale della seconda tappa italiana della “Vuelta a España”, la prestigiosa corsa ciclistica spagnola che domenica 24 agosto prenderà il via da Alba per concludersi proprio a Limone, segnando il primo arrivo in vetta dell’edizione 2025.

L’appuntamento, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. Erano presenti in sala il sindaco di Limone Massimo Riberi con i consiglieri comunali, l’Assessore regionale al Turismo e Sport Paolo Bongioanni, l’Assessore Sport del Comune di Alba Davide Tibaldi insieme al vicepresidente del Comitato di Tappa di Alba Armando Bauduino, il presidente di Federciclismo Piemonte Massimo Rosso, il referente cuneese Rcs Sergio Trossarello, il Consigliere della Camera di Commercio di Cuneo Danilo Rinaudo, la presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordanoinsieme alla direttrice Daniela Salvestrin, il presidente di Conitours Beppe Carlevaris e il presidente dell’Ente Parco Alpi Marittime Armando Erbì.

Ospiti d’eccezione dell’incontro Giuseppe Martinelli, direttore sportivo e figura di riferimento del ciclismo professionistico, e Marco Velo, ex ciclista professionista, che hanno ripercorso con il giornalista sportivo Giorgio Viberti, moderatore dell’evento, alcuni dei momenti più iconici della Vuelta, arricchendo il racconto con aneddoti e curiosità dal mondo delle due ruote.

La seconda tappa della prestigiosa corsa ciclistica spagnola prevede un percorso di 159 km che unisce la dolcezza dei paesaggi collinari con l’asprezza e la bellezza delle salite alpine, toccando località ricche di storia e fascino: Barolo, Mondovì, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, per concludersi con l’ascesa finale verso Limone Piemonte.

L’arrivo è previsto nel pomeriggio, intorno alle 17.30, a Quota 1400, sul piazzale degli impianti sciistici, dove ad attendere i ciclisti ci saranno un pubblico caloroso e iniziative collaterali per celebrare lo sport, la montagna e l’accoglienza del territorio.

A corollario della manifestazione, sabato 23 e domenica 24 agosto, nell’ambito del Cuneo Bike Festival, si terranno laboratori pratici di mobilità sostenibile. Alle 18 di sabato 23 agosto è in programma un talk con Alessandro Vanotti, ex ciclista e autore del libro “Gregario. Alessandro Vanotti, una vita al servizio dei campioni”, in dialogo con Stefano Zago, firma di Alvento e direttore artistico del Festival. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arenaways, domenica 24 agosto sarà attivato un treno gratuito sulla tratta Cuneo- Limone, con partenza in mattinata (Cuneo h.10.15 – Limone 10.47) e rientro in serata (Limone h.20.00 – Cuneo h.20.26), per permettere agli appassionati di ciclismo di godersi la tappa senza preoccuparsi degli spostamenti.

Inoltre, il sindaco Riberi ha annunciato che, grazie a un accordo siglato con il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Livio Tranchida, domenica 24 agosto sarà attivato a Limone un presidio sanitario straordinario, finalizzato a garantire assistenza ai cittadini e al pubblico presente in occasione dell’arrivo di tappa.

“Ringrazio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore regionale al Turismo e Sport e Consigliere comunale di maggioranza Paolo Bongioanni per averci fatto questo regalo – commenta il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Siamo orgogliosi di poter accogliere questa gara internazionale e ci impegneremo al massimo per la riuscita dell’evento, che rappresenta un’occasione di promozione dello sport e del nostro territorio”.

“Limone torna ad ospitare un grande evento ciclistico, dopo aver accolto in passato due frazioni del Giro d’Italia: nel 2002 con la tappa Fossano- Limone e nel 2005 con l’arrivo sul Colle di Tenda della tappa Varazze-Limone – continua Riberi -. Siamo certi che la visibilità dell’evento contribuirà a rafforzare il ruolo di Limone come meta turistica internazionale di prestigio, sostenuto anche dalla recente riapertura del tunnel del Tenda, snodo strategico tra Italia e Francia”.

“Abbiamo voluto la tappa di Limone Piemonte per rilanciare una località turistica duramente penalizzata dalla chiu­sura degli ultimi anni e per restituirle la visibilità internazionale che merita – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale al Turismo e Sport Paolo Bongioanni -. È il primo grande evento dopo la riapertura del Colle di Tenda, che restituisce alla città la sua naturale vocazione di snodo alpino e destinazione a forte respiro transfron­taliero. Limone è il luogo ideale per accogliere un appuntamento di questa portata. La sua bellezza paesaggistica, l’offerta outdoor e la qualità dell’accoglienza alpina rappresentano un patrimonio che milioni di spettatori nel mondo potranno riscoprire grazie alla tappa del 24 agosto. Le immagini della Vuelta racconteranno un territorio autentico, fatto di cultura, identità e natura straordinaria. Crediamo profondamente nello sport come strumento di promozio­ne, crescita economica e valorizzazione del territorio. La Vuelta sarà una grande festa popolare, ma anche un’oc­casione concreta per generare valore duraturo, rafforzare il turismo e consolidare il ruolo del Piemonte come meta capace di unire sport, eccellenze enogastronomiche e grandi eventi internazionali. L’arrivo della Vuelta a España a Limone Piemonte – continuano presidente e assessore – è motivo di orgoglio per il Piemonte e per l’Italia. Con que­sto appuntamento, la nostra regione entra nella storia del grande ciclismo, avendo ospitato le grandi partenze del Giro d’Italia, del Tour de France e ora anche della Vuelta. Un traguardo che conferma la vocazione internazionale del Piemonte e la forza della sua proposta turistica e sportiva”.

“È con immenso entusiasmo che Limone Piemonte accoglie l’arrivo della Vuelta de España – dice il presidente di Conitours Giuseppe Carlevaris -un evento straordinario che mette in luce non solo il valore sportivo del ciclismo internazionale, ma anche il potenziale del nostro territorio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte per il suo sostegno e la sua visione: senza il suo contributo, questo appuntamento non sarebbe stato possibile. Limone Piemonte non sarà protagonista solo nel giorno della gara. Nei giorni che precederanno l’evento, la nostra località si trasformerà in un vivace punto d’incontro per appassionati e visitatori, grazie a una serie di iniziative e manifestazioni a tema ciclistico. Sarà l’occasione per immergersi nell’atmosfera della Vuelta, celebrare lo sport, scoprire il territorio e condividere l’emozione dell’attesa. E dopo il giorno della gara, il percorso resterà a disposizione degli amanti della bicicletta: un’opportunità unica per misurarsi idealmente con i campioni e vivere da protagonisti le stesse strade che hanno fatto da teatro alla competizione”.

“Siamo molto felici di poter contribuire alla due giorni di eventi a Limone Piemonte in occasione dell’arrivo della seconda tappa della Vuelta. Per il Cuneo Bike Festival sarà un contesto ideale in cui raccontarsi a meno di un mese dalla sua quinta edizione, in programma dal 18 al 22 settembre, e un’ulteriore vetrina per i suoi sponsor – afferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino -. La sinergia che si è creata con il Comune di Limone Piemonte e con MyLimone è un punto di partenza per future collaborazioni e si iscrive in quel disegno che punta a far diventare il Cuneo Bike Festival l’evento di riferimento per tutta la provincia di Cuneo e, a tendere, per tutto il Nord Ovest”.

“L’arrivo della Vuelta in provincia di Cuneo è un traguardo storico ed è un riconoscimento prestigioso che premia il nostro territorio e lo proietta su una vetrina globale – commenta il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto -. La Vuelta è promozione territoriale, è marketing, è racconto e le immagini dei nostri paesaggi raggiungeranno milioni di spettatori in tutto il mondo, rafforzando l’identità turistica ed economica della Granda – dichiara il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. Un sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte, ai Comuni coinvolti, alla Provincia, alle forze dell’ordine, ai volontari e agli organizzatori. La Camera di Commercio sarà al fianco del territorio per cogliere ogni opportunità promozionale in occasione di quella che è una festa, una sfida, una straordinaria occasione per raccontare chi siamo.”

“Ringraziamo il Comune Limone Piemonte e MyLimone per averci coinvolti, siamo molto felici di essere presenti alla presentazione di questa manifestazione che anticiperà di circa un mese la quinta edizione del Cuneo Bike Festival, in programma dal 18 al 22 settembre” aggiungono gli organizzatori del Cuneo Bike Festival.

