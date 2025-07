«Spettacolo gratis promozione unica del territorio»

Il conto alla rovescia sta per partire. Domenica 24 agosto il ciclismo internazionale attraverserà il cuore delle Langhe e le Alpi piemontesi con la tappa Alba-Limone Piemonte, una delle più attese dell’edizione 2025 della Vuelta a España. La provincia Granda sarà protagonista nel secondo giorno di gara con partenza dalla Capitale delle Langhe l’arrivo in salita, 157 chilometri dopo, nella rinomata località della Val Vermenagna. I territori comunali cuneesi attraversati dai ciclisti in gara saranno, nell’ordine: Alba, Monticello d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Bra, Cherasco, Marene, Savigliano, Lagnasco, Saluz­zo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Tarantasca, Cuneo, Beinette, Margarita, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondo­vì, Chiusa di Pesio, Pevera­gno, Boves, Borgo San Dal­maz­zo, Rocca­vione, Robilan­te, Ver­nan­te e Limone Pie­mon­­te.

Saranno giornate epocali. Per la prima volta nella sua lunga storia, la corsa a tappe spagnola partirà dall’Italia, e più precisamente dal Piemonte, con tre giornate che toccheranno le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Cuneo. Un’occasione storica che ha spinto Beppe Conti, decano del giornalismo ciclistico, volto noto della Rai e scrittore appassionato, a raccontare novant’anni di Vuelta nel libro “C’era una Vuelta”, edito da Graphot.

Conosciuto come uno dei narratori più autorevoli del ciclismo italiano, Conti unisce competenza e passione, memoria e attualità. Lo abbiamo intervistato per parlare di questa corsa, del libro e di un ciclismo che continua a raccontare storie epiche.

Come nasce l’idea di questo libro?

«L’idea nasce dal fatto che la Vuelta, per la prima volta nella sua storia, parte dal Piemonte. Mi sembrava un evento storico. Inizialmente volevo realizzarlo in collaborazione con la Regione, ma poi, durante il Salone del Libro, è stato il mio editore (Graphot Edizioni, ndr) a spingermi: “Perché non scrivi tu un libro sulla Vuelta che parte da qui?” E io avevo già il titolo: “C’era una Vuelta”».

I tempi sono stati molto stretti, vero?

«Una corsa contro il tempo! L’ho scritto in venti giorni, dal 1° al 20 giugno, continuando anche a fare le trasmissioni Rai e Radiocorsa. Ma Graphot è stato eccezionale: una piccola realtà molto rapida ed efficiente. Hanno fatto un lavoro incredibile».

Qual è il cuore di questo libro?

«Racconto 90 anni di Vuelta, anno per anno o per gruppi di anni, attraverso i grandi personaggi. Il primo italiano a vincere una tappa fu Edoardo Molinaro, del Canavese. E poi ci sono i torinesi, i cuneesi, come Celestino Camilla (foto 2), Felix Adriano o Franco Conterno (foto 3), che con classe e carattere hanno lasciato il segno nel ciclismo d’altri tempi. È come se il cerchio si chiudesse: la Vuelta parte proprio da queste terre».

Cosa porterà questa Vuelta al Piemonte?

«Tantissimo. La Vuelta porterà in Piemonte la Spagna e il turismo. Il ciclismo è uno sport che valorizza il territorio come nessun altro. Pensate alla spiaggia di Laigueglia, piena di belgi e olandesi anche fuori stagione, solo perché negli anni Sessanta e Settanta i loro corridori vincevano lì. È un ritorno incredibile per il territorio. E Cirio, il presidente della Regione, ha avuto l’intelligenza di capirlo».

Il ciclismo è davvero unico da questo punto di vista.

«Assolutamente. È gratis, è su strada, è spettacolare, e mostra il territorio da angolazioni uniche. Chi guarda la tappa da elicottero si innamora delle Langhe, delle montagne, dei borghi. Non esiste un altro sport così. E soprattutto, il ciclismo regala emozioni collettive: si tifa tutti insieme, ci si incontra lungo il percorso, si sta all’aria aperta. È uno sport popolare nel senso più nobile del termine».

Come sta il ciclismo italiano oggi? Si deve aspettare un talento o bisogna costruirlo?

«Il ciclismo italiano oggi vive una concorrenza mondiale spietata. Quando vincevamo tutto, eravamo quasi da soli: francesi, belgi, olandesi. Ora ci sono colombiani, eritrei, canadesi, sloveni… È più difficile. Bisogna essere pazienti e investire. Ganna è un grande, ma ci manca un uomo da classifica generale. Speriamo in Pelliz­za­ri e Tiberi nei prossimi anni».

Nel frattempo i fenomeni stranieri dominano.

«Tre nomi su tutti: Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. E poi Van der Poel per le classiche. Corrono per vincere sempre, non per allenarsi. Sono affamati. Ma vanno seguiti e amati, anche se non sono italiani. Lo sport è universale: se ami Pogacar, ami lo spettacolo. Anche se, se la mamma avesse partorito a Gorizia anziché in Slovenia, Pogacar sarebbe italiano!».

Voi avete una passione nata sulla bicicletta…

«Sì, ho corso in bici dai 15 ai 19 anni. Ho vinto 10 gare, ma ero un velocista e mi riempivano di salite… Poi ho capito che era meglio scrivere. Ho iniziato col calcio, ho vissuto da inviato lo scudetto del Torino nel ’76. Ma il mio cuore era il ciclismo. Sono passato a Tuttosport e da lì ho fatto 47 Giri d’Italia, poi la Rai. Ho vissuto l’epopea Moser-Saronni, poi Tomba (foto 1), gli anni d’oro dello sport italiano».

Scrivere di ciclismo è anche un modo per raccontare l’Italia?

«Assolutamente. Il ciclismo ti porta ovunque, nei paesi piccoli, nei borghi dimenticati. Ogni tappa è una finestra su un pezzo di Paese, con le sue storie, le sue fatiche, le sue speranze. E poi ci sono i campioni: Coppi, Bartali, Gimondi, Pantani… miti che hanno unito l’Italia. Raccon­ta­re il ciclismo è raccontare la nostra gente».

E cosa ci auguriamo per questa Vuelta italiana?

«Magari una maglia verde, come quella che vinse Petacchi nel 2010 o, prima ancora, Franco Bitossi nel 1968. Ma soprattutto tanti italiani al via e un grande spettacolo. Il ciclismo, con i suoi miti e le sue storie, resta lo sport più epico di tutti».