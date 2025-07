«Saper improvvisare è una grande qualità ma se c’è metodo»

C’è qualcosa di teatrale, e allo stesso tempo estremamente umano, in chi sceglie di abitare la complessità senza fingere di dominarla. Gianrico Carofiglio è esattamente questo tipo di persona: un ex magistrato, intellettuale lucido e irrequieto, che scrive come se stesse cercando – in ogni pagina, in ogni errore, in ogni deviazione – un frammento di verità.

Lo si potrebbe confondere con uno dei suoi personaggi: sempre in bilico, sempre in movimento, alla ricerca di un senso che non arriva mai tutto intero, ma solo a pezzi, nei dettagli, nei silenzi, nei fallimenti. Come loro, anche lui non ha paura dell’imprevisto: lo accoglie, lo ascolta, lo trasforma in una lezione.

Anzi, si potrebbe dire che è proprio l’imprevisto a renderlo vivo, ad accendergli la penna e la voce.

C’è in lui il rigore di chi ha esercitato la giustizia, ma anche l’ironia di chi ha imparato che la verità è una creatura sfuggente. Ha scritto un elogio dell’errore e dell’ignoranza con la stessa serietà con cui altri scrivono manuali di successo. E mentre molti cercano la perfezione, lui cerca l’autenticità, il dubbio, la frattura, il lampo.

Ogni suo personaggio è una piccola autobiografia camuffata. Alcuni gli assomigliano nella lucidità, altri nella fragilità, ma tutti condividono una qualità: l’improvvisazione consapevole.

Perché, come lui ama ricordare, improvvisare non significa fare a caso, ma entrare in dialogo profondo con ciò che non era previsto.

E per farlo, bisogna essere preparati. Bisogna, soprattutto, saper nuotare.

Che differenza c’è tra improvvisare e agire senza metodo?

«Tutto questo lei lo ha già detto con la sua domanda. Per improvvisare bene – che è una grande qualità – bisogna essere molto preparati e avere un metodo. Avere un metodo significa avere un modo per entrare in rapporto con l’imprevisto, con la complessità. C’è una differenza sostanziale tra chi improvvisa in senso negativo, senza preparazione, e chi invece è capace di interpretare, di reagire, di ascoltare ciò che accade intorno a sé, alle persone e alle situazioni. Devi essere molto preparato, devi essere in ascolto e capace di attivare le conoscenze precedenti in rapporto alle novità. L’im­prov­visa­zio­ne efficace non è mai casuale».

Cos’è davvero, per lei, l’improvvisazione? Una debolezza o una forma di intelligenza?

«L’improvvisazione, nel senso positivo, è una forma di intelligenza. Capita che le cose non vadano secondo piani prestabiliti. Allora, restare rigidi può por­tare a errori distruttivi. In­vece, prendere atto di ciò che succede, modificare le coordinate e adattarsi, richiede flessibilità e intelligenza».

Cosa l’ha spinta a scrivere “Elo­gio dell’ignoranza e dell’errore” in un tempo in cui tutti vogliono mostrarsi competenti?

«Per la percezione di questa spinta delirante alla competenza presunta. Oggi si tende a mostrarsi competenti a tutti i costi, anche senza esserlo davvero. Ma senza consapevolezza dei propri limiti, non c’è vera competenza. Io ho voluto riflettere su questa malattia della modernità: la “competenza inconsapevole”. La vera competenza nasce dalla co­scienza dei propri limiti e dall’umiltà nel riconoscere ciò che non si sa».

L’errore è sempre una lezione? O a volte è solo un errore?

«L’errore può essere sempre una lezione, ma non necessariamente lo è. Può aprire nuove opportunità, ma non sempre offre qualcosa di nuovo. La cosa importante è saperne cogliere il potenziale. A volte l’errore serve solo a farci ripartire, altre volte ci insegna qualcosa. In ogni caso, l’esperienza che ne deriva è utile e va accettata».

Cita spesso il concetto di “preterintenzionalità”: quanto con­ta nelle scelte di vita, oltre che in quelle giudiziarie?

«Il termine ha un significato tecnico preciso, ma io lo uso come spunto per riflettere sul fatto che spesso i successi e i cambiamenti più significativi arrivano in modo inaspettato. Si raggiunge un obiettivo mentre se ne stava cercando un altro. Essere capaci di adattarsi agli eventi e accogliere ciò che accade è fondamentale. Non possiamo prevedere tutto e proprio per questo è necessario non avere sempre un piano B rigido, ma sapersi orientare nel momento».

Nel suo passato da magistrato, quanto spazio c’era per il dubbio?

«Il dubbio è uno strumento fondamentale del mestiere. Bisogna saperlo mettere in pratica, soprattutto quando la narrazione dei fatti prende una direzione troppo semplice. Seguirla può essere comodo, ma talvolta è necessario correggerla. È un gioco complesso, legato anche al sistema di aspettative e al bisogno di rispondere alla domanda di giustizia».

E nella scrittura? Quando una storia prende una direzione imprevista, come decide se seguirla o correggerla?

«Nella scrittura parto da un’idea iniziale e da un possibile finale, ma spesso capita che i personaggi si rivelino diversi da come li avevo immaginati. Allora bisogna saperli ascoltare. A volte è necessario cambiare direzione, altre volte bisogna tenere la rotta. La cosa importante è percepire e capire cosa richiede la storia».

I suoi personaggi sembrano tutti alla ricerca di una verità sfuggente. Quale di loro riflette meglio la sua idea di “improvvisatore consapevole”?

«Sì, effettivamente è vero: cer­co di raccontare quella complessità. In molti casi c’è un pezzo del mio punto di vista nei personaggi. Forse quello che riflette meglio l’idea dell’”improvvisatore consapevole” è un personaggio femminile. È quello in cui ho trovato più punti di contatto, quello con cui ho costruito la rappresentazione più au­tentica di questa figura».

Lei ha detto “basta con la politica”: è stata una resa o una scelta di libertà?

«Non ho mai detto davvero “basta con la politica”. La politica mi appassiona e continuo a occuparmene, anche se in forme diverse. Anche questo libretto è, a suo modo, un atto politico. Quindi non si è trattato di una resa, ma di una scelta di libertà. Una forma diversa di partecipazione».

Scrivendo cita Federer, Ma­chiavelli, Montaigne… cosa li accomuna nella sua visione del mondo?

«Sono figure molto diverse, certo. Ma ciò che li accomuna, nella mia prospettiva, è la consapevolezza della complessità. Hanno tutti una straordinaria capacità di cogliere come un singolo episodio possa definirci. Machiavelli, in particolare, con il concetto di “fortuna”, mi ha influenzato molto. Sono modi diversi di interpretare consapevolmente la realtà, e per questo li trovo profondamente affini».

Se dovesse lasciare un solo consiglio a chi teme l’imprevisto, quale sarebbe?

«Imparare a nuotare».

CHI È

Barese, 65 anni, ex magistrato antimafia, già senatore del PD, è oggi uno degli scrittori

italiani più letti. Ha creato l’avvocato Guerrieri e il maresciallo Fenoglio, protagonisti di noir profondi e umani. Cintura nera di karate, ama il dubbio, la parola precisa e i dilemmi morali. Vive tra libri e giustizia

COSA HA FATTO

Ha venduto milioni di libri e ha reinventato il noir italiano con personaggi come il magistrato Guerrieri, il maresciallo Fenoglio, l’ex pm Penelope Spada. Scrive di giustizia, dubbi, parole che pesano. Ha condotto “Dilemmi”, insegnato all’università, pubblicato saggi. Uno scrittore colto e pop

COSA FA

Per Attraverso Festival mercoledì 23 luglio sarà a Savigliano (La Croisà Neira, ore 21) dialogando con Paola Farinetti sull’arte dell’improvvisazione. Ha diversi appuntamenti tra il 2025 e il 2026, sia con il suo spettacolo “Il Potere della Gentilezza” che con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”