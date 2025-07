Il GRAN FINALE del Calcio Incontri 2025 a Fossano: tutto sulla terza e conclusiva serata, con appuntamento al 2026! (GUARDA la FOTOGALLERY)

Se dobbiamo essere onesti? Quella di ieri sera è stata, probabilmente, una delle serate più belle e una delle più memorabili degli ultimi anni. Un “tutto esaurito” fatto di passione, di condivisione, con la sana voglia di scambiare quattro parole sugli annessi e connessi del pallone della nostra provincia di Cuneo. Un “tutto esaurito” che ci fa capire quanta voglia ci sia di vivere lo sport, di vivere il calcio. E noi cercheremo di raccontarne ogni sfumatura, sempre, con impegno e serietà.

Il terzo mercoledì del mese di luglio ha ufficialmente fatto calare il sipario sull’edizione 2025 del Calcio Incontri: premiazioni per la stagione da poco conclusa, calciomercato, foto di rito e convivialità nell’elegante piscina estiva di Fossano (in via Monsignor Soracco). Calcio Incontri che, per la quarta estate di fila, si avvale e avvalora della media partnership di IDEAWEBTV e del Gruppo EditIn.

Conduttore e mattatore, Roberto Rinaldi: ideatore dell’evento con l’azienda Fruttero Sport (con sedi a Fossano e Alba) e il marchio Errea. Al microfono, hanno portato i loro saluti il consigliere regionale Daniele Sobrero, il sindaco di Fossano Dario Tallone, il direttore di Ideawebtv e Rivista IDEA Paolo Cornero.

Ecco i premiati della terza e conclusiva serata:

Cortemilia Calcio – Vincitrice Girone A Terza Categoria 2024-25

Alagie Muhammed Krubally (Lions Club United) – Capocannoniere Girone A Terza Categoria (30 gol)

Giovanile Centallo – Campione Regionale U14

Val Maira Calcio – Vincitrice Girone G Seconda Categoria 2024-25

Lorenzo Chiapello (Val Maira) – Capocannoniere Girone G Seconda Categoria (20 gol)

AC Bra – Vincitrice Girone A Serie D 2024-25

Alexsandru Burnescu (AC Bra) – Capocannoniere Girone A Juniores U19 Nazionali 2024-25 (15 gol)

Gioele Fenoglio (Azzurra) – Capocannoniere Girone F Prima Categoria 2024-25 (17 gol)

Monregale Calcio – Vincitrice Girone C Promozione 2024-25

Valle Varaita Calcio – Vincitrice Playoff Prima Categoria 2024-25

Orange Cervere – Vincitrice Girone B Terza Categoria 2024-25

Luca Auteri (Orange Cervere) – Capocannoniere Girone B Terza Categoria 2024-25

Sant’Albano Stura – Vincitrice Girone F Promozione 2024-25

Alba Calcio – Vincitrice Coppa Italia Eccellenza Piemonte VdA 2024-25

Piobesi Calcio – Vincitrice Coppa Provinciale Seconda/Terza Categoria 2024-25

Per le presentazioni legate al calciomercato 25/26, hanno preso parte alla serata il San Sebastiano, la Saviglianese, il Savi Women, la C.B. Sport Caramagna e il Sommariva Perno.

Last but not least, la nuovissima maglietta griffata Fruttero Sport ed Errea e confezionata ad hoc per la redazione sportiva di Ideawebtv: insieme a Roberto Rinaldi e al direttore Paolo Cornero, in uno scatto fotografico è stato immortalato tutto il team che ha lavorato in queste tre serate: Danilo Lusso, Andrea Cornaglia, Enrico Longo, Matteo Sepe, Matteo Chiotti, senza dimenticare il “regista” e coordinatore logistico dell’edizione 2025 Edward Pellegrino.



Grazie a tutti per la fiducia, sipario e appuntamento al luglio 2026!

Eccovi la FOTOGALLERY (a cura di Andrea Cornaglia) della terza serata e, nel corso della giornata, pubblicheremo le videointerviste e gli altri contenuti!