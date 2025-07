Il “buon esempio” «Qui l’accoglienza funziona bene»

L’estate, in Pie­monte e altrove, porta braccia forti e storie lontane: uomini e donne che attraversano chilometri per lavorare nei campi e dare forma alla ricchezza agricola del territorio. A Saluzzo e nella provincia di Cuneo, queste presenze stagionali non sono più una “emergenza da gestire”, ma una realtà accolta con rispetto e organizzazione. Lo dimostra il “modello Saluzzo”, esempio virtuoso di accoglienza diffusa che oggi si rafforza grazie all’intervento del Pnrr.

Nella Prefettura di Cuneo, martedì 8 luglio, si è svolto un incontro istituzionale di grande rilevanza con la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione del Pnrr M5c2-I5, prefetto Maurizio Falco. A fare gli onori di casa, il prefetto di Cuneo Mariano Savasta­no, accompagnato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dai sindaci dei Comuni aderenti al protocollo e dai rappresentanti delle associazioni sindacali e datoriali del comparto agricolo. Una riunione partecipata e sentita, che ha voluto tirare le fila di un lungo percorso condiviso a rilanciare un progetto strategico.

«Il nostro è un territorio fortemente vocato all’agricoltura e ogni anno accoglie migliaia di lavoratori stagionali – ha spiegato Savastano –. Era necessario creare una risposta strutturata e duratura, e lo abbiamo fatto costruendo una rete pubblica-privata, diffusa e coordinata, che mettesse al centro dignità, legalità e sicurezza». Il Protocollo d’Intesa, firmato per la prima volta nel 2020 e rinnovato nel maggio 2025, ha dato vita a 235 posti letto dignitosi, insieme a servizi fondamentali come assistenza sanitaria e legale, mediazione linguistica e orientamento al lavoro. «È un sistema che ha evitato accampamenti, marginalità, sfruttamento. Unendo solidarietà e legalità abbiamo dato risposte concrete a un bisogno reale». A questa esperienza si innesta oggi il progetto Pnrr che, con un finanziamento di oltre 1,7 milioni di euro, consentirà la realizzazione di 52 nuovi posti letto e il potenziamento dei servizi non infrastrutturali.

Il Comune di Saluzzo, capofila, è affiancato da Lagnasco, Manta, Revello, Scarnafigi, Savigliano e Verzuolo.

L’obiettivo è concludere i lavori entro agosto 2026, portando la capacità complessiva del sistema a quasi 300 posti.

«Abbiamo affrontato un problema complesso con coraggio e concretezza – ha dichiarato il Presidente Cirio –. Grazie alla collaborazione tra Prefettura, sindaci e Regione, siamo riusciti a trasformare una criticità in un modello virtuoso, oggi riconosciuto a livello nazionale. La Regione ha sostenuto fin dall’inizio questo percorso, stanziando fondi per supportare anche le aziende agricole, che garantiscono oltre il 90% dell’accoglienza. Il Pnrr ci permette ora di completare il quadro, offrendo maggiore dignità ai lavoratori e strumenti legali e strutturati agli imprenditori».

Il Commissario Falco, nel suo intervento, ha riconosciuto il valore della rete cuneese: «Non ho chiesto solo intenzioni, ma progetti concreti, numeri, tempi, impegni. E Saluzzo ha risposto in modo esemplare. La distribuzione dell’accoglienza sul territorio, se ben gestita, evita la formazione di ghetti e promuove l’inclusione. Il vostro è un modello da privilegiare. È un progetto che ha rispettato le scadenze e mostrato capacità di adattamento e miglioramento. Per questo – ha aggiunto – stiamo valutando anche la possibilità di coinvolgere direttamente le aziende, con l’assegnazione di risorse a fronte della creazione di nuovi posti letto. Serve un’accoglienza dignitosa e sostenibile, non nuove baraccopoli».

Falco ha poi sottolineato le difficoltà affrontate nel reperimento e nella gestione dei fondi europei, evidenziando come, in un contesto normativo complesso e vincolato, la qualità progettuale e l’organizzazione del territorio siano risultate decisive: «Non sono qui come un commissario-liquidatore, ma come un commissario-acceleratore. Dove vedo visione, capacità e concretezza, ho il dovere di spingere, sostenere, semplificare. Saluzzo è un esempio da valorizzare anche in altre aree del Paese».

L’incontro si è chiuso con un messaggio chiaro: l’accoglienza, se ben costruita, è un investimento. Non solo per i lavoratori, ma per l’intero territorio, che cresce in legalità, sicurezza, coesione. La Granda ha dimostrato che si può fare. E si può fare bene. Ora il compito è esportare questo “buon esempio” tutto il Paese.