«Grandi ospiti per celebrare il frutto dell’Alta Langa»

«La Fiera Nazio­nale della Noc­ciola proporrà ancora Corte­milia come il luogo ideale per trascorrere un soggiorno di relax godendo dei contatti umani e del paesaggio tra passeggiate, bike, gite a cavallo, attività sportive, un soggiorno di cultura tra castelli, torri e chiese medievali e di un’offerta enogastronomica di tutto rilievo». Con queste parole, il sindaco Roberto Bodrito introduce l’edizione 2025 della Fiera, in programma dal 16 al 31 agosto. Una manifestazione che, giunta alla sua 71ª edizione, rappresenta oggi uno dei più importanti appuntamenti del­l’Alta Langa e del panorama piemontese dedicati all’agricoltura, alla gastronomia e alla valorizzazione del territorio.

L’evento affonda le sue radici nella storica sagra degli anni Cinquanta, ma nel tempo ha saputo trasformarsi in una vera e propria piattaforma culturale diffusa. Il calendario dell’evento 2025 conta oltre due settimane di eventi, concerti, incontri, degustazioni, mostre, passeggiate e momenti di riflessione. Un cartellone che parla a pubblici diversi e che riflette l’anima poliedrica di Corte­milia: una comunità ospitale, viva, che investe sul proprio futuro attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze: «Pensiamo che Cortemilia sia un luogo dove la qualità della vita dei cittadini è elevata – continua Bodrito –, dove è bello non solo venire in visita, ma vivere e lavorare».

Sabato 16 agosto si terrà la cerimonia inaugurale davanti al Palazzo Municipale, con la consegna della prestigiosa “Noc­cio­la d’Oro” al maestro pasticcere Davide Malizia, otto volte campione del mondo e figura di riferimento dell’arte dolciaria a livello internazionale. Il suo impegno nella ricerca e nella formazione, attraverso l’Accademia Aromacademy di Roma, è un esempio concreto di come la nocciola possa essere ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo. A rappresentare ufficialmente l’edizione 2025, in qualità di madrina, sarà Francesca Spinell, Miss Piemonte 2024, giovane imprenditrice e volto e­mer­gente nel panorama culturale regionale. Tra i grandi ospiti, il weekend vedrà salire sul palco nomi di primo piano del panorama musicale italiano. Venerdì 22 agosto è atteso il live di Sarah Toscan, giovanissima vincitrice del talent show “Amici”.

Domenica 24 sarà la volta dell’intramontabile Iva Zanicchi, artista da record che ha fatto la storia della musica italiana e che si esibirà in un concerto gratuito al Parco La Pieve. Accanto alla musica e agli spettacoli, la Fiera mantiene saldi i suoi elementi distintivi. Le domeniche del 17 e del 24 agosto saranno dedicate alla Fiera vera e propria, con il centro storico animato da decine di produttori provenienti da tutta Italia, artigiani, espositori agricoli, giochi in legno per bambini, laboratori, incontri gastronomici e appuntamenti culturali. Non mancheranno le tradizionali sfilate folkloristiche con il lancio delle nocciole, gli show cooking, la “Casa Nocciola” come cuore gastronomico del­l’evento e l’atteso momento con lo chef Carlo Zarri, ambasciatore della nocciola nel mondo. Cortemilia diventa in quei giorni anche un laboratorio di idee. Gli incontri del ciclo “Paysage+ Aimable” affronteranno il tema del turismo slow e transfrontaliero, con focus sull’enogastronomia, l’outdoor e il paesaggio. Le passeggiate guidate, i dibattiti con autori, le degustazioni narrate e le riflessioni sul ruolo della corilicoltura nel paesaggio agricolo completano un’offerta pensata per chi cerca non solo svago, ma anche contenuto e conoscenza. Torna anche Cortemilia Co­mics & Games, il 30 agosto, con fumetti, cosplay, ospiti del mondo del doppiaggio e della cultura pop, laboratori e incontri per famiglie e appassionati. A chiudere la rassegna, domenica 31 agosto, sarà la cerimonia “Fautor Langae – Nocciola d’Oro”, con la consegna di numerosi riconoscimenti a personalità che hanno saputo distinguersi nella promozione della nocciola e del territorio, tra cui l’attore Andrea Bosca, nuovo “Ambasciatore della Nocciola nel Mondo”.

La Fiera Nazionale della Noc­ciola di Cortemilia è il riflesso di una comunità che crede nella qualità, nella bellezza e nella relazione autentica con chi arriva da fuori. Per il programma completo, le prenotazioni e gli aggiornamenti è possibile visitare il sito www.fieranocciolacortemilia.it o seguire i canali social della manifestazione.