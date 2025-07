«Dai monti al mare una macroregione tutta da riscoprire»

Scoprirlo dai giornali. O quasi: a Gabriella Giordano, nuova pre­­­sidente dell’Atl del Cuneese in realtà era stato chiesto da tempo di proporre la propria candidatura. «Dopo molti ripensamenti, perché si trattava di un incarico impegnativo, ho deciso di accettare». Troppo solido il legame affettivo: «Ho trascorso in questo ente tredici anni nel consiglio di amministrazione. Il primo passo era stato entrare nel co­mitato di indirizzo. Ho sentito che poteva essere una bella idea arrivare a questo passaggio con tutta l’esperienza accumulata». Ma a un certo punto sono circolate notizie contrastanti: «Legge­vo di un mio passo indietro, poi di uno di lato… E mi veniva da sorridere. Alla fine, devo ringraziare chi ha avuto fiducia in me e ha sostenuto la mia candidatura con grande impegno». È la prima donna presidente dell’Atl: «Abbiamo dato un’altra botta al “soffitto di cristallo” – afferma divertita –, ne sono felice per quelle donne che si impegnano nelle loro attività senza avere il successo che meritano».

Presidente, prima di tutto co­sa porta con sé dalla sua im­portante esperienza professionale in radio?

«Tantissimo. Parlare con gli ascoltatori ti abitua ad avere un atteggiamento aperto ed empatico. Si crea un rapporto ideale. È un tipo di comunicazione che crea un contatto immediato, anche con chi incontri per la prima volta. A me riesce facile, sono una persona molto curiosa per natura, incline a conoscere persone e progetti nuovi».

Radio Monte Carlo evoca la Costa Azzurra, mentre Cuneo è legata alle sue montagne: due mondi diversi?

«Tutt’altro, qui ci consideriamo come una bellissima ma­croregione che va da queste montagne fino al mare. Con i sindaci della Valle Roya e della Valle Vermenagna ab­biamo sempre considerato il confine politico qualcosa che non divide. Non dimentichiamo che quella parte era italiana. Le radici restano comuni».

Quanto sono strategici i rapporti con la Francia?

«Con la riapertura del Tunnel di Tenda mi auguro che tornino le visite dei francesi ai nostri mercati, nelle valli, nei centri di villeggiatura. Prima del Covid i nostri mercati erano pieni di francesi che si fermavano anche un paio di giorni a Cuneo. Questo flusso era importante dal punto di vista economico per il commercio locale, mi auguro che torni a essere abituale. Penso a certi nostri cognomi diventati Vassallò oppure Oggerò… Siamo veramente territori com­plementari: tanti francesi vengono a sciare sulle nostre montagne, tanti piemontesi scendono al mare tra Costa Azzurra e Liguria».

Oltre al sospirato tunnel, anche il treno che collega le due sponde della valle ha un ruolo importante?

«Assolutamente sì. Andrebbe valorizzato come attrattiva turistica, tipo il Trenino del Bernina. Ora è stato lanciato il “Treno della Meraviglia”, da Torino a Ventimglia con spiegazioni sul paesaggio fatte da guide e contenuti multimediali a bordo. Per tanto tempo è stato l’unico collegamento di­retto, ma non aveva orari consoni. Questo è un passo im­portante, bisogna lavorare ancora sulla frequenza e la comodità degli orari».

Nella precedente gestione si è molto parlato del turismo mon­tano. È un filone che continuerete a sviluppare?

«Abbiamo avuto ottimi risultati. I dati dell’Osservatorio mo­strano una crescita del 5%. Dobbiamo considerare il duro colpo dell’alluvione che ha penalizzato la Valle Ver­menagna e tutto il territorio fino a Cuneo. Questo ha ri­dotto molto l’afflusso turistico, soprattutto in occasione dei weekend. I francesi e i mo­negaschi prima rappresentavano una presenza costante, con vacanze lunghe per esempio a Carnevale ma non nei fine settimana e il problema si è riflesso su Cuneo che ha patito da un punto di vista commerciale l’assenza dei tu­risti monegaschi».

Per il resto, avanti con l’outdoor?

«Certo. Siamo una delle aree più importanti per l’outdoor estivo grazie alle pedalate collinari fino alle strade d’alta quota, come la Via del Sale, uno dei percorsi più spettacolari d’Europa. Chi attraversa le nostre valli può fermarsi e scoprire arte (per esempio le tantissime cappelle votive che spesso sono sconosciute), cultura e gastronomia incredibili. Ogni valle ha i suoi sapori in un paradiso di enogastronomia, con le sue tradizioni, i suoi gioielli nascosti».

Dal punto di vista della comunicazione quanto pensa sia cambiata, vista dal resto d’Ita­lia, l’immagine di Cuneo che era città delle caserme e di Totò militare?

«Tantissimo. Un tempo era considerata come una città ai margini. Poi con personaggi come il presidente Ferruccio Darda­nel­lo, si è esportato un “modello Cuneo” molto dinamico, anche in campo im­prenditoriale. L’Atl ha se­guito quel tipo di promozione. Oggi c’è maggiore consapevolezza del valore e della bellezza del no­stro territorio, la città è molto vivace. Non c’è più quella rassegnazione nascosta. Ad Alba sono stati molto bravi a valorizzare le loro eccellenze, i prodotti trainanti come vino e tartufi, co­struendoci attorno tutta la promozione. Ma anche qui, ci sono stati film girati a Cuneo, gli eventi come il Concerto di Ferragosto trasmesso dalla Rai, i tanti passaggi del Giro d’Italia, la Vuelta che arriverà a Limone… La promozione del territorio è stata costante e su tanti fronti, comprese le fiere all’estero. È il frutto di un lavoro collettivo e continuo».

C’è quindi una buona sinergia anche con l’Ente turismo Lan­ghe Roero Monferrato?

«Lavoriamo con Mariano Ra­bino in un rapporto amichevole e produttivo. Recen­temente abbiamo proposto la provincia in Sicilia con incontri e contatti, scambi con istituti alberghieri. Aumente­re­mo la collaborazione. Dobbia­mo unire la provincia sempre di più».

Qual è il suo programma nell’immediato?

«Gli eventi a cui riuscirò a partecipare, saranno l’occasione per ringraziare chi ha avuto fi­ducia in me. Poi, piedi a terra per guardare alle prossime ini­ziative, anche su territori me­no “fortunati” ma che con le loro peculiarità possono at­trarre turisti. A me interessano i viaggi esperienziali: entrare nei frut­teti per ve­dere le fioriture e la raccolta, tanti visitatori nordici non hanno questa possibilità nella loro terra. Pensiamo a pacchetti così per far vivere di turismo anche le pianure».