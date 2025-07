Celebrati 40 anni di eccellenza negli impianti termoindustriali

Da quattro decenni, l’azienda CFG Srl con se­de e quartier generale a Treiso (località Pertinace 28; tel. 0173-366921) si distingue come punto di riferimento nel set­­­­tore industriale e civile e in par­­ticolare specializzata nella co­struzione di tubazioni in ferro e in acciaio inox per il trasporto di flui­di alimentari e tecnici, ma anche riferimento per la realizzazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici, ventilazione meccanica controllata. La loro unicità è garantita da soluzioni innovative, affidabili e su misura per le esigenze di ogni cliente. Fondata 40 anni fa da Pier Angelo Fer­rino e Dario Giacone, due professionisti appassionati e visionari, l’azienda ha saputo crescere e adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo sempre alta la qualità del servizio e l’attenzione al dettaglio.

Oggi, questa tradizione di eccellenza continua grazie alla passione e alla dedizione dei figli Alessandro e Luca, che hanno preso le redini dell’impresa con entusiasmo e competenza. La loro visione innovativa e il rispetto per le radici familiari hanno permesso all’azienda di consolidare la propria posizione e di espandersi in nuovi settori e mercati, senza mai perdere di vista i valori fondamentali di affidabilità, professionalità e attenzione al cliente.

CFG si distingue per la capacità di realizzare im­pianti industriali complessi, integrando tecnologie all’avanguardia e soluzioni personalizzate. Questa lunga esperienza maturata in questi 40 anni, tradotta in un know-how unico, che permette di affrontare con sicurezza anche le sfide più impegnative è stata festeggiata nella suggestiva cornice della Tenuta E. Mirafiore di Fonta­nafredda a Serralunga d’Alba nel corso di un compleanno con cena e musica, che ha celebrato i valori di una azienda, condivisi con tutto lo staff di valenti collaboratori e con tante autorità, clienti, fornitori e amici intervenuti nel corso di questa grande festa di famiglia.

«Questa serata», hanno sottolineato con commozione Ales­sandro e Luca, «è l’occasione per celebrare la perseveranza di Pier Angelo e Dario nell’inseguire un sogno, partito nel 1985 e vivo ancora oggi, grazie ad una passione che non si è mai esaurita ed è rimasta intatta, tra alti e bassi, anche in momenti personali non sempre felici».

Un velo di commozione, in mezzo a tanti aneddoti si è respirata nel ricordo di chi non c’è più materialmente, ma nel cuore dei presenti è rimasta indelebile… La mente ha subito ricordato la mamma di Luca, la cugina Marisa Morando. E non sono mancati i riconoscimenti, come la targa che i dipendenti hanno dedicato a Pier Angelo e Dario, o le parole degli ex collaboratori che hanno «ringraziato di cuore e augurato ad Ales­sandro e Luca la continuità di un grande successo come me­ritano». A porgere il proprio grazie anche il sindaco di Treiso Andrea Pionzo che ha rimarcato, consegnando una targa: «Ci sono storie che nascono da un’officina, da un magazzino o da un furgone carico di sogni e quando quelle storie attraversano due generazioni non sono solo più imprese familiari, ma sono e diventano capitoli di una comunità… E questa è la nostra comunità, quella di Treiso che qui rappresento». Non è mancato un omaggio anche da Svai- Borello & Maffiotto, storico fornitore dell’azienda di Treiso a riprova che, in un settore in continua evoluzione, la CFG ha sempre puntato sull’innovazione, investendo in formazione, ricerca e sviluppo.

Nel corso della festa, con tanto di ottima cena predisposta per oltre 200 commensali, è intervenuto anche il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha consegnato un prezioso attestato sottolineando: «A voi che avete avuto la forza, la capacità, la lungimiranza, il coraggio, l’incoscienza – tutto insomma quello che bisogna avere per fare impresa nel mondo e in Italia – per costruire un’azienda importante in occasione dei 40 anni dalla fondazione. Una storia di successo e di eccellenza im­prenditoriale del nostro Pie­monte e della nostra Regione».

In chiusura, dopo il taglio della grande torta in giardino, altro prestigioso attestato di stima da parte di Massimo Antoniotti, vicepresidente della Provincia che ha rimarcato: «A nome mio, del presidente Luca Robaldo e di tutta l’amministrazione provinciale vi faccio veramente i complimenti per il lustro che date alla Granda. Vi porto anche i saluti di Antonio Cussino, patron di Idrocentro che vi augura altrettanti anni di serena e felice attività».

Infine, Luca e Alessandro ringraziando i presenti hanno promesso: «CFG continuerà a guardare al futuro con entusiasmo, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel mondo degli impianti industriali. Con la consapevolezza che è nella condivisione la forza del nostro gruppo».