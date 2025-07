«Camminare significa non perdere mai di vista la realtà»

Armando Erbì ha rimesso gli scarponi ai piedi: da qualche giorno è il nuovo presidente del Parco delle Alpi Marittime.

Sardo d’origine, cuneese per amore, cammina da anni tra natura, comunità e istituzioni.

Ha già incontrato i 17 sindaci del Parco: il confronto è la sua direzione.

Tra le sfide: pesca, Valasco, cambiamenti climatici, ma anche turismo consapevole.

Nel cuore, il ricordo di chi ha aperto il sentiero prima di lui: suo padre Antonio e il presidente della Regione Aldo Viglione.

Lo immaginiamo su un sentiero tra i larici, con lo zaino pieno di visioni e memoria. Ad ogni tappa, una domanda: un po’ chiacchiera da rifugio, un po’ riflessione d’alta quota.

Tappa 1 – Le radici

Armando, che cosa le ha insegnato l’essere sardo d’origine e cuneese per passione?

«Sono nato in Piemonte, ma mio padre e mia madre arrivavano dalla Sardegna, da Villacidro. Mio padre era un giovane carabiniere che si è congedato per dedicarsi ai problemi delle persone e del territorio, diventando un punto di riferimento per la sua comunità. Da lui ho imparato che le radici non sono solo un luogo: sono valori. L’attenzio­ne alle persone, il rispetto per il paesaggio, la concretezza del fare. La mia passione per questa terra, per le valli cuneesi, nasce proprio lì: nell’incontro tra profondità e pragmatismo, tra senso di appartenenza e desiderio di mettersi in cammino».

Tappa 2 – Il passo dell’esperienza

Come ci si prepara, a 61 anni, a prendere in mano il timone dell’Ente Parco?

«Ci si prepara camminando. Non nel senso romantico del termine, ma con metodo, presenza, ascolto. A 61 anni non si inizia da zero: si prosegue un percorso fatto di relazioni costruite, dossier letti, sentieri battuti, assemblee, riunioni, incontri pubblici. E soprattutto si porta una consapevolezza: che il compito di guidare un Ente come quello delle Aree Protette delle Alpi Marittime non è un ruolo di comando, ma di servizio. È un lavoro da fare insieme, con rispetto per le differenze, con spirito di squadra e visione lunga».

Tappa 3 – Il motto sul bastone

«Dormo poco, parlo il giusto, cammino molto»: è ancora il suo mantra?

«Lo è, anche se oggi il cammino ha preso significati diversi. Oggi cammino anche nei pensieri, nei processi decisionali, nei territori amministrativi. Ma il passo fisico resta importante, e quella passione l’ho imparata da mia moglie, che viene da una famiglia di camminatori. Camminare significa capire: il ritmo delle stagioni, i problemi della gente, le storie che si nascondono dietro ogni angolo del territorio. Cammi­na­re è anche il modo migliore per non perdere il contatto con la realtà».

Tappa 4 – Il rifugio della memoria

Che impronta ha lasciato suo padre Antonio Erbì nella sua visione del territorio?

«Un’impronta profonda: mio padre si congedò dall’Arma per dedicarsi al territorio, diventando sindaco di Chiusa di Pesio. Negli anni ’70, insieme al presidente Aldo Vi­glione, fu tra i promotori del primo parco regionale piemontese, poi diventato il Marguareis. Da lui ho imparato che le istituzioni devono camminare con le comunità, e che l’ambiente non è solo materia tecnica, ma questione di dignità, identità e giustizia per il futuro».

Tappa 5 – Lo zaino del passato

Cosa porta con sé dall’esperienza al Parco del Mar­gua­reis e cosa sogna per l’Ente di gestione?

«Da dieci anni nel Consiglio dell’Ente Aree Protette, ho contribuito a una gestione unitaria ed efficace dei territori. Porto un metodo basato su ascolto, coerenza e condivisione, unendo tutela ambientale e sviluppo locale. Il Parco deve essere una guida aperta al dialogo con tutte le realtà del territorio. Abbiamo ottenuto risultati concreti: sentieri curati, turismo sostenibile, prodotti certificati. La vera forza è il senso di appartenenza condiviso da cittadini e comunità».

Tappa 6 – Il bivio delle ispirazioni

In che modo la figura di Aldo Viglione guida le sue scelte?

«Viglione, primo presidente della Regione Piemonte, vedeva lontano. Insieme a mio padre sostenne la creazione del primo parco regionale, quando tutelare l’ambiente era visto quasi come un ostacolo allo sviluppo. Mi ispira la sua capacità di vedere nel paesaggio una risorsa collettiva, non un limite. Da lui ho imparato che scegliere con coraggio, anche controcorrente, è parte della responsabilità pubblica, purché lo si faccia sempre con serietà, ascolto e concretezza. Se oggi abbiamo un sistema di aree protette funzionante, lo dobbiamo in definitiva anche a quel coraggio istituzionale».

Tappa 7 – L’orizzonte condiviso

Come si fa a tenere insieme ambientalismo, turismo, agricoltura, ecologia e comunità? Esiste una mappa?

«La mappa esiste, tracciata nelle scelte quotidiane del nostro Ente. Tenere insieme mondi diversi è possibile, ma servono metodo, visione e dialogo. Coinvolgere chi vive, lavora e promuove il territorio è il vero segreto. Non servono soluzioni universali, ma strumenti flessibili e persone competenti. Grazie alla gestione unificata, abbiamo costruito reti con produttori, rifugi, scuole e giovani.

Abbiamo investito in progetti europei, sentieri, formazione e comunicazione ambientale. Il nostro approccio? Intrec­cia­re, non sovrapporre. Valoriz­za­re la complessità, non semplificarla».

In vetta

Lo sguardo si apre, il sentiero continua. Armando non si ferma: cammina per capire, guida per unire, sogna per trasformare.