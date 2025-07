Terza Categoria: Piobesi con entusiasmo e batterie ricaricate ai blocchi di partenza

La stagione del Piobesi calcio 2025/2026 riparte. Archiviata con grande soddisfazione l’edizione 2024/2025, appena conclusa con la vittoria in COPPA PIEMONTE PROVINCIALE e con la finale dei play off regionali, si rimette in moto questa giovane società nata nel 2010. Il percorso sportivo da percorrere sarà, come sempre, duro e denso di difficoltà ma che può comunque dare anche soddisfazioni a piene mani. Affinché la strada sia meno tortuosa il PIOBESI CALCIO, per cominciare, si è fortificata in società dove c’è stato un forte e ponderato allargamento con dirigenti affidabili inoltre c’è stato il cambio di PRESIDENTE dove MARCO TORTA è succeduto ad ALESSANDRO GUIDI che rimarrà con la duplice funzione di “Presidente onorario” e Vice Presidente a tutti gli effetti. Di seguito tutto lo staff dirigenziale:

PRESIDENTE ONORARIO Alessandro Guidi

PRESIDENTE Marco Torta

VICE PRESIDENTE Alessandro Guidi

DIRETTORE GENERALE/SPORTIVO Piero Cornero

SEGRETARIO Andrea Brusasco

TEAM MANAGER Leonardo Bosio

DIRETTORE AREA TECNICA Massimiliano Gallo

DIRIGENTE MEDICO Bruno Frea

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI Massimo Porello, Andrea Capra, Renato Venera

SOCIAL MEDIA MANAGER Stefano Aimo

Per quanto riguarda la parte della squadra e nelle vesti di “mister” è stato confermato DARIO MARENGO, già al Piobesi nella passata stagione in qualità di vice allenatore con Massimiliano Gallo. Al suo fianco è stato chiamato Massimo Capra, grande giocatore negli anni “90”, inoltre come preparatori dei portieri continueranno la loro opera Matteo Ducci e Gianfranco Francone.

In virtù del fatto di aver disputato una stagione super e nonostante aver patito una sofferta sconfitta nella finale playoff regionale, il PIOBESI CALCIO ha acquisito tutti i numeri per affrontare il ripescaggio in “seconda categoria” dove è stata depositata l’apposita domanda e che in queste ore dovrebbe uscire dalla Federazione la consacrazione definitiva. Il condizionale è d’obbligo ma le probabilità ne danno quasi la certezza.

In vista appunto della categoria superiore il neo presidente Marco Torta con Massimiliano Gallo e Piero Cornero in questi giorni hanno affrontato la spinosa questione delle conferme ed eventuali inserimenti. Per quanto riguarda le conferme le notizie sono buonissime in quanto quasi tutta la squadra ha dato la disponibilità a continuare e per i nuovi inserimenti la “triade verdeoro” ha puntato su giocatori con valori importanti e giovani. Di seguito i nuovi arrivati ma molto bolle in pentola e a breve arriveranno altri colpi pesanti:

Pietro Virano

Filippo Montemezzo

Davide Nota

Ivan Giaccardi

Lorenzo Garau

Luca Marchisio

