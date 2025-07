Cuneo, il Cinema Monviso sarà inondato da… 100 litri di birra!

In un angolo remoto della Finlandia, dove il silenzio dei laghi si confonde con il frastuono delle anime, il regista Teemu Nikki ci consegna una pellicola – “100 litri di birra” – che, sotto l’apparente veste di commedia, tradisce un’anima profonda, torbida come la birra che le sue protagoniste producono e distruggono. Taina e Pirkko non sono personaggi: sono specchi incrinati di un’epoca. Donne forti e sbagliate, lacerate dalla responsabilità e dal rancore, camminano lungo un sentiero che non porta alla redenzione ma alla necessità. Necessità di vivere, di bere, di espiare, senza mai chiedere perdono. Nella loro rabbia, nel loro sarcasmo e nelle loro cadute si cela un volto dell’Europa che rifiutiamo di guardare: quello delle periferie esistenziali, dove il talento si mescola alla rovina. Il merito maggiore del film, in programmazione al Cinema Monviso di Cuneo da giovedì 17 a lunedì 21 luglio, sempre alle ore 21, è forse quello di non mascherare nulla. Non l’alcolismo, non la solitudine, non la disperazione. Il ritratto della Finlandia qui offerto, per quanto esagerato o parodico, non è artefatto: è l’onesta brutale di un’umanità che si è arresa senza chiedere scusa. Che balla, beve e distrugge. Non per divertimento, ma per bisogno.

Movie Tellers – Narrazioni Cinematografiche

Martedì 22 luglio al Cinema Monviso di Cuneo arriva Movie Tellers – Narrazioni Cinematografiche, l’appuntamento che intreccia cinema, territori e incontri. La serata si apre alle 18 con Mefite di Beatrice Surano, seguito alle 18.20 da La luna sott’acqua di Alessandro Negrini, che sarà presente in sala per dialogare con il pubblico. Alle 20, una pausa saporita con la degustazione a cura de Ij Pastè ‘d Carignan, preludio al secondo blocco di proiezioni.

Alle 20.45 si riparte con Un posto di vacanza di Giovanni Astorino e Francesco Pellegrino, anche loro ospiti della serata. In chiusura, alle 21.15 Anche noi abitiamo in un cinema di Vittoria Gregnanin e Greta Wieth, e alle 21.30 Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, accompagnato dalla partecipazione dell’attore Emilio Scarpa. Movie Tellers è un progetto a cura di Piemonte Movie, sostenuto da enti locali e partner del territorio.

Un’occasione per scoprire nuove voci del cinema piemontese e vivere un’esperienza che unisce visioni e convivialità. Prenotazioni per la degustazione: [email protected]. Programma completo e dettagli su www.piemontemovie.com.