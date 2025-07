Mentre la stagione estiva è nel vivo, le associazioni della Valle Pesio sono già al lavoro per l’organizzazione della 27ª edizione della “Festa del Re Marrone”, in programma dal 23 al 26 ottobre. Quattro giorni di eventi, convegni, esperienze gastronomiche e folklore, che vedranno come protagonisti assoluti la castagna e il Marrone di Chiusa di Pesio, eccellenze locali che ogni anno richiamano visitatori da tutto il Piemonte e da altre regioni italiane.

Quest’anno, la storica manifestazione si arricchisce di una novità assoluta: il primo Campionato Mondiale dei Mundajè, i tradizionali caldarrostai delle nostre montagne. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra diverse associazioni del territorio e il Comune, sarà ufficialmente presentata alla stampa e al pubblico lunedì 21 luglio alle 19, sotto il Pellerino in Piazza Cavour.

“Il Mundajè”, gioco di parole che fonde “mondiale” e il termine dialettale “mundajè” (caldarrostaio), vuole essere molto più di una competizione. È un inno alla rinascita della montagna, alla valorizzazione delle tradizioni e a un antico saper fare che, in Valle Pesio, trova radici profonde.

Durante la presentazione di lunedì, verranno svelati programma, modalità di partecipazione e premi in palio per questo inedito mondiale, che si preannuncia come un evento spettacolare e coinvolgente. Seguirà un momento conviviale aperto a tutti, occasione per stare insieme e iniziare a respirare l’atmosfera dell’attesa “Festa del Re Marrone”.

L’invito è rivolto a stampa, curiosi, appassionati e a chiunque voglia scoprire da vicino un’iniziativa che mira a far parlare della Valle Pesio in Italia e nel mondo.