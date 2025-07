Tornano dal “45° Rally Internazionale del Casentino” (quarta prova dell’I.R.C. 2025) con l’amaro in bocca Matteo Giordano e Manuela Siragusa, costretti al quarto posto finale nel Trofeo 4 Ruote Motrici per un problema al motore a venti km dal traguardo.

Nel contesto di un rally equilibrato ed incerto, la coppia cuneese ha iniziato la temibile “Talla”, ultima prova speciale lunga 29,5 km, al secondo posto nel Trofeo 4RM con un solo decimo di ritardo dall’equipaggio Guerra-Guerra; un testa a testa entusiasmante che si risolve nella maniera più sorprendente.

La Clio Rally3 della KZ Racing, in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti, nel corso del settimo km quasi si ammutolisce per un banale problema al motore che riduce la potenza al minimo. Unica cosa da fare, arrivare al traguardo ma con un ritardo di 2’22” che fa scivolare Giordano-Siragusa al quarto posto, con zampata di Ciardi-Tondini che vincono prova speciale e gara beffando Guerra-Guerra.

Dispiaciuti ma consapevoli che questo può accadere Matteo Giordano e Manuela Siragusa dopo la premiazione nella gremita e calorosa Bibbiena:

“Non siamo riusciti a portarci a casa il Casentino per una vera e propria stupidaggine che, nel momento clou, ha drasticamente ridotto la potenza del motore: davvero un peccato perché la macchina era stata perfetta ed avevamo tenuto un passo gara competitivo. Complimenti ai vincitori, all’equipaggio Oberdan e Luca Guerra ed anche agli organizzatori per un rally veramente entusiasmante, peccato solo per il finale.

Avendo questa gara coefficiente di 1.25 punti, a settembre andremo in Friuli per provare a chiudere i conti e vincere il Trofeo 4RM“.

Quinto ed ultimo appuntamento dell’I.R.C. 2025 per Matteo Giordano e Manuela Siragusa sarà infatti il “Rally Valli della Carnia”, in programma l’ultimo fine settimana di settembre.