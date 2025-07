Season 2025/2026

#welcome

Luca Lanfranco (ATT): bomber maturato in Piemonte con esperienze fino in Serie D, nuovo importante colpo offensivo.

Il post social con cui Baia Alassio Auxilium (Promozione) ha ufficializzato l’innesto di Luca Lanfranco, in uscita dalla Monregale dopo un percorso lungo e ricco di soddisfazioni (oltre ai sacrifici fatti per superare l’infortunio al ginocchio).